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Болбат: Уже все научились играть, матч с финнами стал холодным душем
Все научились обороняться
Хавбек "
– Чего ждать от сборной Казахстана? Будет легче, чем в матче с Финляндией?
– Мне кажется, уже все научились играть. Каждая команда умеет обороняться, тактически подкована, потому, думаю, все матчи сложны, будь то Казахстан, Босния и Герцеговина или Финляндия. Нужно серьезно готовиться. Встреча с финнами стала холодным душем для наших ребят и показала, что нужно быть сконцентрированными с первой до последней минуты в каждом поединке.
– Сборная сыграла в три центральных защитника. Для "горняков" это стало проблемой, так как в клубе Луиш Каштру редко прибегает к такой схеме?
– Действительно, в "Шахтере" мы редко используем подобную тактику, но все должны уметь адаптироваться к условиям, которые предлагает тренер. Не нужно списывать на это результат, ведь игра с Францией показала, что все получилось. Да и Финляндии удалось забить важный гол. Если бы довели матч до победы, таких вопросов бы не было.
– Насколько интенсивными были тренировки в последние дни? Над чем больше всего работали?
– После паузы нам дали выходные, потому нужно было втянуться. Мы в тонусе, как и ребята в сборных. Главное, чтобы были готовы к чемпионату, когда все вместе соберемся.
– Разница между физическим состоянием игроков будет большой, ведь кто-то в сборной выступает регулярно, а кто-то вовсе не выходит на поле?
– Разница будет. Нужно все сбалансировать, оценить состояние каждого футболиста. Мистер не первый день в футболе и все понимает. Это привычная ситуация, когда игроки возвращаются из сборных, потому все будет в порядке.
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