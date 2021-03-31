  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Болбат: Уже все научились играть, матч с финнами стал холодным душем
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Болбат: Уже все научились играть, матч с финнами стал холодным душем

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Все научились обороняться

Болбат: Уже все научились играть, матч с финнами стал холодным душем

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Сергей Болбат рассказал о предстоящем матче сборной Украины и подготовке "горняков" к продолжению чемпионата.

– Чего ждать от сборной Казахстана? Будет легче, чем в матче с Финляндией?

– Мне кажется, уже все научились играть. Каждая команда умеет обороняться, тактически подкована, потому, думаю, все матчи сложны, будь то Казахстан, Босния и Герцеговина или Финляндия. Нужно серьезно готовиться. Встреча с финнами стала холодным душем для наших ребят и показала, что нужно быть сконцентрированными с первой до последней минуты в каждом поединке.

– Сборная сыграла в три центральных защитника. Для "горняков" это стало проблемой, так как в клубе Луиш Каштру редко прибегает к такой схеме?

– Действительно, в "Шахтере" мы редко используем подобную тактику, но все должны уметь адаптироваться к условиям, которые предлагает тренер. Не нужно списывать на это результат, ведь игра с Францией показала, что все получилось. Да и Финляндии удалось забить важный гол. Если бы довели матч до победы, таких вопросов бы не было.

– Насколько интенсивными были тренировки в последние дни? Над чем больше всего работали?

– После паузы нам дали выходные, потому нужно было втянуться. Мы в тонусе, как и ребята в сборных. Главное, чтобы были готовы к чемпионату, когда все вместе соберемся.

– Разница между физическим состоянием игроков будет большой, ведь кто-то в сборной выступает регулярно, а кто-то вовсе не выходит на поле?

– Разница будет. Нужно все сбалансировать, оценить состояние каждого футболиста. Мистер не первый день в футболе и все понимает. Это привычная ситуация, когда игроки возвращаются из сборных, потому все будет в порядке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Шахтер (Донецк) Сергей Болбат
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Shakhtar news

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...