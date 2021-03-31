Болбат: Уже все научились играть, матч с финнами стал холодным душем

Хавбек " Шахтера " Сергей Болбат рассказал о предстоящем матче сборной Украины и подготовке "горняков" к продолжению чемпионата.

– Чего ждать от сборной Казахстана? Будет легче, чем в матче с Финляндией?

– Мне кажется, уже все научились играть. Каждая команда умеет обороняться, тактически подкована, потому, думаю, все матчи сложны, будь то Казахстан, Босния и Герцеговина или Финляндия. Нужно серьезно готовиться. Встреча с финнами стала холодным душем для наших ребят и показала, что нужно быть сконцентрированными с первой до последней минуты в каждом поединке.

– Сборная сыграла в три центральных защитника. Для "горняков" это стало проблемой, так как в клубе Луиш Каштру редко прибегает к такой схеме?

– Действительно, в "Шахтере" мы редко используем подобную тактику, но все должны уметь адаптироваться к условиям, которые предлагает тренер. Не нужно списывать на это результат, ведь игра с Францией показала, что все получилось. Да и Финляндии удалось забить важный гол. Если бы довели матч до победы, таких вопросов бы не было.

– Насколько интенсивными были тренировки в последние дни? Над чем больше всего работали?

– После паузы нам дали выходные, потому нужно было втянуться. Мы в тонусе, как и ребята в сборных. Главное, чтобы были готовы к чемпионату, когда все вместе соберемся.

– Разница между физическим состоянием игроков будет большой, ведь кто-то в сборной выступает регулярно, а кто-то вовсе не выходит на поле?

– Разница будет. Нужно все сбалансировать, оценить состояние каждого футболиста. Мистер не первый день в футболе и все понимает. Это привычная ситуация, когда игроки возвращаются из сборных, потому все будет в порядке.