Трубин, Михайличенко и Мораес - в стартовом составе Украины на Казахстан

Три гри з інтервалом в два на третій день не всі команди витримують, наприклад, Туреччина, Росія, Чехія не дорахувалися очок. Як Україна справиться з такою проблемою? Має бути все добре, в кого ж тоді вигравати? Позиція воротаря мене хвилює. Зінченко,Малиновський грають на знос, вони мають бути далекобійною артилерією. Завести у ворота при казахському автобусі буде дуже важко - це вже прерогатива буде Мораєса. Удачі.