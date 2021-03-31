  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Трубин, Михайличенко и Мораес - в стартовом составе Украины на Казахстан
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трубин, Михайличенко и Мораес - в стартовом составе Украины на Казахстан

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Трубин, Михайличенко и Мораес - в стартовом составе Украины на Казахстан

uaf.ua

Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на матч отбора ЧМ-2022 Украина – Казахстан.

Украина: Трубин, Михайличенко, Кривцов, Матвиенко, Караваев, Сидорчук, Зинченко, Шапаренко, Малиновский, Мораес, Яремчук.

Запасные: Бущан, Пятов, Соболь, Забарный, Тымчик, Сирота, Шепелев, Макаренко, Марлос, Зубков, Коваленко, Довбик.

Казахстан: Покатилов, Досмагамбетов, Алип, Малый, Марочкин, Мужиков, Нургалиев, Тагыберген, Абикен, Валиуллин, Аймбетов.

Запасные: Шайзада, Сейсен, Керимжанов, Самородов, Астанов, Вороговский, Усенов, Тунгышбаев, Оразов, Рудосельский, Каримов, Быстров.

Напомним, что матч Украина – Казахстан начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Казахстан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (32)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2021 в 21:36
Кто не верит, что выйдет Коваленко?
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
31.03.2021 в 21:39
где?
Ответить
0
0
vlotko (Броди)
31.03.2021 в 21:26
Три гри з інтервалом в два на третій день не всі команди витримують, наприклад, Туреччина, Росія, Чехія не дорахувалися очок. Як Україна справиться з такою проблемою? Має бути все добре, в кого ж тоді вигравати? Позиція воротаря мене хвилює. Зінченко,Малиновський грають на знос, вони мають бути далекобійною артилерією. Завести у ворота при казахському автобусі буде дуже важко - це вже прерогатива буде Мораєса. Удачі.
Ответить
+2
0
Vit@lik (Чернігів)
31.03.2021 в 21:23
Я з дитинства вболіваю за Боснію.
Ответить
+1
-1
avatar
simargl (Чернигов)
31.03.2021 в 21:12
Ну если и с казахами сможем на равных ничеечку раскатать, то вообще зашибись ...)))
Ответить
+4
0
kapkan (Луганск)
31.03.2021 в 21:10
2 Лотераля и Зинченко с Малиновским под атакой на краях. Андрей Николаевич,давай такой же атакующий состав на все игры кроме Франции.
Ответить
0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
31.03.2021 в 21:14
Главное, что б Зинченко с Малиновским хотя бы пол тайма выдержали ... 3 игра за 8 дней... шоу.
Ответить
+2
0
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
31.03.2021 в 21:09
Круть - в 4-4-2 зіграємо
Ответить
0
-1
kapkan (Луганск)
31.03.2021 в 21:13
Это не 4-4-2 ,это,это больше похоже на 5-3-2. Но при этом два чистых Напа. Хотя классическое 4-4-2 хотелось бы увидеть... Жаль никто так не играет...
Ответить
+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
31.03.2021 в 21:17
Караваев и Зинченко защитники. 5-3-2
Ответить
+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
31.03.2021 в 21:26
Особенно Зинченко в СбУ
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
31.03.2021 в 21:30
если Зина не один год в МС в защите играет, какой толк с него на другой позиции?
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
31.03.2021 в 21:39
Смотри матчи сборной Украины и узнаешь ответ
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
31.03.2021 в 21:46
в полузащите в сборной он очень слаб...
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
31.03.2021 в 21:46
Да что вы говорите..) А кто сильней?
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
31.03.2021 в 21:48
другого нет
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
31.03.2021 в 21:49
Так отож...
0
0
rem ber (Aachen)
31.03.2021 в 21:09
Какое же оно тупое, ваш зицпредседатель Шевченко.
Ответить
+4
-1
vlotko (Броди)
31.03.2021 в 21:38
Якщо Шевченко не ваш, так чужого нема чого обзивати. Можете обзивати так свого, он програла його команда.
Ответить
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
31.03.2021 в 21:45
rem ber У вас и такого нет
Ответить
0
0
Леонід Скачков (Рівне)
31.03.2021 в 21:03
Хороший склад.Особливо центр.Повинно получитись.
Ответить
+2
0
dmitroj88
31.03.2021 в 20:56
Хорошо хоть малолетнего болвана Миколенко убрали, ещё одного подобного цирка мое сердце не выдержит.
Ответить
+1
-13
vlotko (Броди)
31.03.2021 в 21:08
Як " убрали " ? Його дискваліфікували, і не треба називати його " ,болваном " - це не ввічливо, не коректно. І не він один винний у голі.
Ответить
+7
0
dmitroj88
31.03.2021 в 21:24
Та зрозуміло, що винний не він один. Та про дирявого Бущана я ще після Франції стомився писати...
0
-1
Alex.696 (Немирів)
31.03.2021 в 21:23
Ти взагалі тупий))) У Миколенка червона картка і сьогоднішню гру він пропускає. Тупий!!!)))
Ответить
+2
0
kapkan (Луганск)
31.03.2021 в 20:56
В 2 нападающих...Ого!
Ответить
+6
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
31.03.2021 в 20:55
А я не помилився. майже. Коли бы вийшов Соболь замість михайщиченка було би 100-процентове попадання. А експЕрд як завжи виявився балаболм. Хоча ні. в мене дві помилки не прогнозував що вийде два форварди.
Ответить
+2
-4
avatar
Spokoyno (Киев)
31.03.2021 в 20:45
Подивимось чи витримають Маліновський, Караваєв, Матвієнко та Зінченко третій важкий матч за 8 діб... Але що робити, коли до потенційних замін довіри НЕМА навіть у більшості адекватних вболівальників. Ну і Трубіну УДАЧИ!
Ответить
+3
-3
Trztrqtr (Украина)
31.03.2021 в 21:33
А казахи по другому графику играли? Или о чем эти сожаления о трех матчах за 8 дней?
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
31.03.2021 в 20:36
Опять в три защитника??? Или Караваев,Кривцов, Матвиенко, Михайличенко защитники!Сидорчук опорник!Малина,Зина на полуфлангах!Шапаренко под нападающими!
Ответить
+2
-1
Alex.696 (Немирів)
31.03.2021 в 20:43
Та, скорвше, те ж саме: 3 захисника і 2 нападника. Знов буде якийсь непотріб(((
Ответить
+1
-1
Artemanat (Кривой Рог)
31.03.2021 в 20:48
Сидорчук защитника,или опять левого защитника в центр всунул?
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...