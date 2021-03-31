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Трубин, Михайличенко и Мораес - в стартовом составе Украины на Казахстан
Стартовые составы команд
uaf.ua
Стали известны стартовые составы команд на матч отбора
Украина: Трубин, Михайличенко, Кривцов, Матвиенко, Караваев, Сидорчук, Зинченко, Шапаренко, Малиновский, Мораес, Яремчук.
Запасные: Бущан, Пятов, Соболь, Забарный, Тымчик, Сирота, Шепелев, Макаренко, Марлос, Зубков, Коваленко, Довбик.
Казахстан: Покатилов, Досмагамбетов, Алип, Малый, Марочкин, Мужиков, Нургалиев, Тагыберген, Абикен, Валиуллин, Аймбетов.
Запасные: Шайзада, Сейсен, Керимжанов, Самородов, Астанов, Вороговский, Усенов, Тунгышбаев, Оразов, Рудосельский, Каримов, Быстров.
Напомним, что матч Украина – Казахстан начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
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