Трубин дебютирует за сборную Украины

Сегодня сборная Украины в рамках отбора ЧМ-2022 примет Казахстан.

Главный тренер украинской команды Андрией Шевченко уже назвал стартовый состав команды , причем нашлось в нем место и абсолютному новичку.

Место в воротах займет 19-летний голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, для которого это будет дебютный матч за главную команду страны.