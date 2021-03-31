Национальная сборная Украины
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Трубин дебютирует за сборную Украины
Шевченко доверил место в воротах в матче с Казахстаном 19-летнему киперу Шахтера
uaf.ua
Сегодня сборная Украины в рамках отбора ЧМ-2022 примет Казахстан.
Главный тренер украинской команды Андрией Шевченко уже назвал
Место в воротах займет 19-летний голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, для которого это будет дебютный матч за главную команду страны.
Напомним, что матч Украина – Казахстан начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
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Комментарии (4)
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Serega1111 (Киев)
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Serega1111 (Киев)
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