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Национальная сборная Украины

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Трубин дебютирует за сборную Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Шевченко доверил место в воротах в матче с Казахстаном 19-летнему киперу Шахтера

Трубин дебютирует за сборную Украины

uaf.ua

Новина українською

Сегодня сборная Украины в рамках отбора ЧМ-2022 примет Казахстан.

Главный тренер украинской команды Андрией Шевченко уже назвал стартовый состав команды, причем нашлось в нем место и абсолютному новичку.

Место в воротах займет 19-летний голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, для которого это будет дебютный матч за главную команду страны.

Напомним, что матч Украина – Казахстан начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Казахстан Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Комментарии (4)
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Serega1111 (Киев)
31.03.2021 в 21:30
Только бы страну потом не позорил как Кормилец, Ордец и им подобные...
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0
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Serega1111 (Киев)
31.03.2021 в 21:25
Не очень подходящий момент вводить вратаря-дебютанта... С другой стороны Бущан - товарищ стремный, при отличной реакции умудряется нередко привозить, так что нужно рассматривать варианты усиления
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+1
0
Po4eson (Одесса)
31.03.2021 в 21:13
Нужно на ноль отстоять
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+1
0
Леонід Скачков (Рівне)
31.03.2021 в 21:08
Добре,що не Пятов.Удачі,Толя!
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+2
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