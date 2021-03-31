Бетим: Люди в Украине думают, что Косово и Сербия вместе, но это неправда. Мы суверенное государство

Голкипер " Олимпика " Бетим Алими рассказал о дебютном вызове в сборную Косово и своих корнях.

- Ты получил дебютный вызов в сборную Косово. Как тебя встретили в команде?

- Для меня это первый вызов в сборную Косово, я принял его с большой радостью. Сборная встретила меня очень хорошо, благодарен за это команде. Надеюсь сыграть один из матчей – против Испании на этой неделе.

- В сборной Украины по традиции новички поют песню. В Косово есть что-то подобное?

- Да, у нас так же, как и в сборной Украины - молодые игроки должны исполнить какую-то песню. У меня с пением не очень, поэтому было очень стыдно (смеется). Первые две ночи я не пел, надеялся обойдется, но капитан сказал, что таковы правила команды, мол, "ты должен выбрать вечер, когда споешь". Поэтому я выбрал ночь после матча против сборной Литвы, мы как раз выиграли со счетом 4:0, я спел албанскую патриотическую песню (смеется).

- Как думаешь, Косово способно выйти на чемпионат мира?

- Я уверен в силе нашей сборной, у нас ─ суперкоманда. Присутствуют и агрессия на поле и желание побеждать в каждой игре. Хотя сейчас есть некоторые проблемы в защите: наш капитан Амир Рахмани получил травму, а еще один основной защитник пропустит ближайший матч из-за дисквалификации... Но если мы будем готовы на 100% и подходить к каждой игре в полной боевой готовности – то все в наших руках. Футболисты верят, что мы пройдем квалификацию без проблем.

- У тебя есть еще и сербское гражданство. Почему ты все же выбрал сборную Косово?

- Нет-нет, у меня есть только албанский и косовский паспорта. Люди в Украине думают, что Косово и Сербия вместе, но это неправда, мы ─ суверенное и независимое государство.

- Расскажи о своих корнях.

- Я на 100% албанец, вся моя семья ─ албанцы, хотя некоторые люди, которые не знают историю моей страны, думают, что мы из Сербии. Я происхожу из честной семьи, мой отец - политик и профессор факультета, мама пятнадцать лет работала директором школы, а сейчас учителем албанского языка. Моя сестра работает в немецкой компании, которая контролирует банки в Косово, брат сейчас заканчивает колледж и управляет всеми семейными предприятиями.

- Почему все же ты не играешь за сборную Албании?

- Потому что я вырос в Косово и моя семья живет в Косово. Я много лет играл именно там, является продуктом футбола именно этой страны. Я играл за сборные Косово U-19 и U-21.