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Яремчук открыл счет в матче Украина - Казахстан

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Красивым обводным ударом

Яремчук открыл счет в матче Украина - Казахстан

Новина українською

Нападающий "сине-желтых" Роман Яремчук забил в ворота Казахстана на 20 минуте поединка.

Отличился Роман с передачи Александра Зинченко.

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Это был 7-й гол Яремчука за национальную сборную Украины.

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В статье: Украина Казахстан Роман Яремчук Александр Зинченко
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Комментарии (5)
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Просто Квашин (Харьков)
31.03.2021 в 22:18
иуда чмораес три момента запорол......
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0
-5
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IM-RM-DK (Miami)
31.03.2021 в 22:29
Он не иуда,он гнида!!!
Ответить
0
-5
добрый) (город)
31.03.2021 в 22:47
гнида когда то твоей мамке внутрь слил((
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2021 в 22:37
Какашкин, смойся в унитазе.
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+2
0
добрый) (город)
31.03.2021 в 22:48
чмоквашин ,весна уже..призыв... али мы не патриоты? али мы боимся? или геев не берут в всу?
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0
0


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