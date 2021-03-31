Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Яремчук открыл счет в матче Украина - Казахстан
Красивым обводным ударом
Нападающий "
Отличился Роман с передачи Александра Зинченко.
Это был 7-й гол Яремчука за национальную сборную Украины.
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Комментарии (5)
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Просто Квашин (Харьков)
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