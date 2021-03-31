Отбор к ЧМ-2022. Украина - Казахстан 1:1. Насмешили, или Наказание за расхлябанность

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

Казахстан неплохо держался против Франции. По крайней мере, безнадежностью с того поединка не веяло. Казахи немного расклеились после первого пропущенного, но до него действовали организованно и плотно. Было понятно, что и сегодня футбол будет односторонним. Но таранным ли? Могла ли сборная Украины взять этого соперника нахрапом?

Потребовалось время, чтобы приспособиться. На разведку ушло минут десять-пятнадцать, во время которых у Казахстана даже были моменты. Но возникали они не благодаря хитроумию соперника, а из-за собственных ошибок украинцев. Мужиков ударил издали, но не попал, Аимбетов ударом низом проверил бдительность Трубина. И на этом от Казахстана в первом тайме все.

Далее уже правила диктовала исключительно Украина. Были моменты и на старте матча, но тогда они не были системными. Малиновский пробил выше ворот, а Мораес после классной подачи Руслана немного не попал в ближний угол. Надо вспомнить и еще об одном моменте натурализованного бразильца – когда Зинченко отдал ему передачу на ход. Удар не получился, но пас был очень качественным.

Давить нужно было больше и больше. Забить этот гол, который выбил бы Казахстан из колеи. Важно, что это событие произошло довольно быстро – аккуратно в середине первого тайма. Зинченко в центре поля перехватил мяч и разогнал контратаку. Справа открывался Шапаренко, но Александр выбрал вариант с Романом Яремчуком. Передача в свободную зону, несильный, но очень точный обводящий удар под дальнюю штангу – и 1:0.

А дальше уже посыпалось, как из рога изобилия. Нужно было просто забить второй и, по сути, закрыть эту игру уже до перерыва. Но украинцы промахивались. Промахивались с разных позиций и положений. Яремчук, Зинченко, Малиновский, Кривцов. У последнего был особенно удобный момент, но поразить пустые ворота защитник не сумел.

В общем, четырнадцать выстрелов за тайм, пять ударов в створ, один гол, более 75-и процентов владения мячом, огромное преимущество в качестве и количестве передач. Казалось, что этот поединок не мог завершиться сюрпризом. Казахстан никогда раньше не отбирал у Украины очков (четыре поражения в четырех матчах), но всегда давал бой (ни единого разгромного поражения). Сегодня же оппозиция была на крайне низком уровне.

Второй тайм Казахстан начал сразу с трех замен. Но ничто не предвещало переворота. Игра проходила под диктовку сборной Украины, и дикция эта была четкой. А вот ударения ставили не там, где нужно. Точнее, без ударений вообще – без голов. Мораес погубил очередной супер-удобный шанс, Яремчук пробил как-то слишком вяло.

А вот ударение казахов был очень четким, с акцентированием. Шла 59-я минута, гости организовали один из немногих походов на чужую половину поля, Вороговский долго тянул мяч, и никто не спешил ему мешать. Украинцев на своей половине поля было много, но все сели слишком низко, никто не мешал продвижению соперника, последовала передача на Нургалиева, тот подключил Мужикова, а один из лидеров сборной Казахстана пробил не менее классно, чем Яремчук.

1:1. На ровном месте. И коленки дальше задрожали. А Казахстан, наоборот, воодушевился. Уже не позволял того, что в первом тайме. Хотя моменты у Украины все равно были. Обязан был забивать Зубков. Малиновский вывел его на идеальную ударную позицию, но выстрелил игрок "Ференцвароша" практически по центру – в ногу голкиперу. Позже из-за пределов штрафной площади бил Марлос, но на тот момент уже поймал кураж голкипер Покатилов.

На компенсированных минутах он же справился с мощным ударом Довбика, еще удачно сыграл на выходе из ворот и умело тянул время (даже ценой желтой карточки). Украина создавала большое давление, но забивать нужно было в первом тайме. Преимущество было потеряно именно тогда.

Дважды украинцы имели претензии к арбитру относительно пенальти. Но Матей Юг не поверил падению Довбика, ранее не заметил, как Малый дергал Мораеса за футболку в штрафной площади. Но отговорки эти для бедных – забивать помешал не арбитр, а расхлябанность, с которой команда действовала на завершающей фазе. Да еще и та ошибка в защите...

В третий раз подряд в этой квалификации Украина играет вничью. Как-никак, а без поражений, стабильно. А если серьезно, то о чемпионате мира, наверное, можно уже забыть.

Квалификация ЧМ-2022. Группа D. Третий тур

31.03.2021. Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле - Матей Юг (Словения)

Украина - Казахстан 1:1

Голы: Яремчук 20 - Мужиков 59

Украина: Трубин - Караваев (Тымчик 87), Кривцов, Матвиенко, Михайличенко - Зинченко, Малиновский, Сидорчук (Марлос 67), Шапаренко (Довбик 81) - Мораес (Зубков 67), Яремчук

Казахстан: Покатилов - Марочкин, Малый, Алип, Досмагамбетов (Быстров 46), Валиуллин - Мужиков - Абикен (Вороговский 46), Тагиберген (Оразов 46) - Аимбетов (Каримов 60), Нургалиев (Тургишваев 88)

Предупреждения: Матвиенко 69, Марлос 90 - Алип 6, Абикен 36, Мужиков 43, Вороговский 62, Каримов 69, Покатилов 90+1