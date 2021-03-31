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Отбор к ЧМ-2022. Украина - Казахстан 1:1. Насмешили, или Наказание за расхлябанность

Национальная сборная Украины
(10 голосов)

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Отбор к ЧМ-2022. Украина - Казахстан 1:1. Насмешили, или Наказание за расхлябанность

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

Казахстан неплохо держался против Франции. По крайней мере, безнадежностью с того поединка не веяло. Казахи немного расклеились после первого пропущенного, но до него действовали организованно и плотно. Было понятно, что и сегодня футбол будет односторонним. Но таранным ли? Могла ли сборная Украины взять этого соперника нахрапом?

Потребовалось время, чтобы приспособиться. На разведку ушло минут десять-пятнадцать, во время которых у Казахстана даже были моменты. Но возникали они не благодаря хитроумию соперника, а из-за собственных ошибок украинцев. Мужиков ударил издали, но не попал, Аимбетов ударом низом проверил бдительность Трубина. И на этом от Казахстана в первом тайме все.

Отбор к ЧМ-2022. Украина - Казахстан 1:1. Насмешили, или Наказание за расхлябанность - изображение 1

Далее уже правила диктовала исключительно Украина. Были моменты и на старте матча, но тогда они не были системными. Малиновский пробил выше ворот, а Мораес после классной подачи Руслана немного не попал в ближний угол. Надо вспомнить и еще об одном моменте натурализованного бразильца – когда Зинченко отдал ему передачу на ход. Удар не получился, но пас был очень качественным.

Давить нужно было больше и больше. Забить этот гол, который выбил бы Казахстан из колеи. Важно, что это событие произошло довольно быстро – аккуратно в середине первого тайма. Зинченко в центре поля перехватил мяч и разогнал контратаку. Справа открывался Шапаренко, но Александр выбрал вариант с Романом Яремчуком. Передача в свободную зону, несильный, но очень точный обводящий удар под дальнюю штангу – и 1:0.

Отбор к ЧМ-2022. Украина - Казахстан 1:1. Насмешили, или Наказание за расхлябанность - изображение 2

А дальше уже посыпалось, как из рога изобилия. Нужно было просто забить второй и, по сути, закрыть эту игру уже до перерыва. Но украинцы промахивались. Промахивались с разных позиций и положений. Яремчук, Зинченко, Малиновский, Кривцов. У последнего был особенно удобный момент, но поразить пустые ворота защитник не сумел.

В общем, четырнадцать выстрелов за тайм, пять ударов в створ, один гол, более 75-и процентов владения мячом, огромное преимущество в качестве и количестве передач. Казалось, что этот поединок не мог завершиться сюрпризом. Казахстан никогда раньше не отбирал у Украины очков (четыре поражения в четырех матчах), но всегда давал бой (ни единого разгромного поражения). Сегодня же оппозиция была на крайне низком уровне.

Второй тайм Казахстан начал сразу с трех замен. Но ничто не предвещало переворота. Игра проходила под диктовку сборной Украины, и дикция эта была четкой. А вот ударения ставили не там, где нужно. Точнее, без ударений вообще – без голов. Мораес погубил очередной супер-удобный шанс, Яремчук пробил как-то слишком вяло.

А вот ударение казахов был очень четким, с акцентированием. Шла 59-я минута, гости организовали один из немногих походов на чужую половину поля, Вороговский долго тянул мяч, и никто не спешил ему мешать. Украинцев на своей половине поля было много, но все сели слишком низко, никто не мешал продвижению соперника, последовала передача на Нургалиева, тот подключил Мужикова, а один из лидеров сборной Казахстана пробил не менее классно, чем Яремчук.

Отбор к ЧМ-2022. Украина - Казахстан 1:1. Насмешили, или Наказание за расхлябанность - изображение 3

1:1. На ровном месте. И коленки дальше задрожали. А Казахстан, наоборот, воодушевился. Уже не позволял того, что в первом тайме. Хотя моменты у Украины все равно были. Обязан был забивать Зубков. Малиновский вывел его на идеальную ударную позицию, но выстрелил игрок "Ференцвароша" практически по центру – в ногу голкиперу. Позже из-за пределов штрафной площади бил Марлос, но на тот момент уже поймал кураж голкипер Покатилов.

Отбор к ЧМ-2022. Украина - Казахстан 1:1. Насмешили, или Наказание за расхлябанность - изображение 4

На компенсированных минутах он же справился с мощным ударом Довбика, еще удачно сыграл на выходе из ворот и умело тянул время (даже ценой желтой карточки). Украина создавала большое давление, но забивать нужно было в первом тайме. Преимущество было потеряно именно тогда.

Дважды украинцы имели претензии к арбитру относительно пенальти. Но Матей Юг не поверил падению Довбика, ранее не заметил, как Малый дергал Мораеса за футболку в штрафной площади. Но отговорки эти для бедных – забивать помешал не арбитр, а расхлябанность, с которой команда действовала на завершающей фазе. Да еще и та ошибка в защите...

В третий раз подряд в этой квалификации Украина играет вничью. Как-никак, а без поражений, стабильно. А если серьезно, то о чемпионате мира, наверное, можно уже забыть.

Отбор к ЧМ-2022. Украина - Казахстан 1:1. Насмешили, или Наказание за расхлябанность - изображение 5

Квалификация ЧМ-2022. Группа D. Третий тур
31.03.2021. Киев. НСК "Олимпийский"
Арбитр в поле - Матей Юг (Словения)

Украина - Казахстан 1:1
Голы: Яремчук 20 - Мужиков 59

Украина: Трубин - Караваев (Тымчик 87), Кривцов, Матвиенко, Михайличенко - Зинченко, Малиновский, Сидорчук (Марлос 67), Шапаренко (Довбик 81) - Мораес (Зубков 67), Яремчук

Казахстан: Покатилов - Марочкин, Малый, Алип, Досмагамбетов (Быстров 46), Валиуллин - Мужиков - Абикен (Вороговский 46), Тагиберген (Оразов 46) - Аимбетов (Каримов 60), Нургалиев (Тургишваев 88)

Предупреждения: Матвиенко 69, Марлос 90 - Алип 6, Абикен 36, Мужиков 43, Вороговский 62, Каримов 69, Покатилов 90+1

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В статье: Украина Казахстан
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Комментарии (508)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 01:15
Согласен с автором статьи: о чемпионате можна забыть.
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IM-RM-DK (Miami)
01.04.2021 в 01:12
Ярмоленко и буяльский не нужны,но деревья ковеленки да чмораесы ,подходят под схему и выведут сборную на Чм,а на евро минимум в 1/2
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 01:15
Это лишний раз доказывает какой из Шевы тренер.
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Rezerf (Чернігів)
01.04.2021 в 01:08
Нажаль генетично ми дуже слабка нація. Де ті козацьки гени? Вже на другий матч нема сил ніяких, дохляки повні. Дивився арменів - теж третя гра, але ж функціонально непогано виглядати. Що з нашими не так? Чернобиль, брак йоду…?
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alex69 (Париж)
01.04.2021 в 01:16
Розуму
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MoriArti (Александрия)
01.04.2021 в 01:17
Я категорически не согласен. Мы нация. То ,что родители за частую берут на себя всю ответственность, дабы облегчить жизнь своим чадам,это наше....Но когда птенцы начинают свой путь, сначало им сложно, а потом мы ими гордимся, потому ,что они вспоминают - они украинцы,не важно кто по национальности....И раскрываются. Это передается на генетическом уровне...
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okolegko (Київ)
01.04.2021 в 01:06
Чомусь рік-другий тому ми могли виграти як у Чехії, Словаччини, Люксембурга, Португалії, Сербії та інших, але нині... фарт Шевченка, як і Блохіна закінчився, чи як це сприймати? Перехід на нову схему не зайшов, гравці його не сприймають, вже програли відбір з огляду на 1-е місце, чого ще чекати? Невже не зрозуміло, що експерименти варто залишити на товариські ігри, а в офіційних требе грати на результат?
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alex69 (Париж)
01.04.2021 в 01:10
Ти вiзьми той склад команди рiк-другий назад i зрiвняй з теперiшним i зрозумiеш.
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Rezerf (Чернігів)
01.04.2021 в 01:13
З Люксами - дикій фарт був. Словаки - на спаді були. У чехів тренер - фізрук, якого потім на нормального замінили. Ярмола, з Коно ще грали, Тарас був.
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Зритель (Харьков)
01.04.2021 в 01:03
Как говорили Ильф и Петров - "статистика знает всё". Так вот. В 2020-2021 годах сборная Украины провела 10 матчей - 2 победы, 3 ничьих, 5 поражений. Соотношение мячей неприличное: 9-22 - "благодаря" крупным выездным проигрышам Франции и Испании. Понятное дело - кроме двух последних матчей - играли с топами, но есть парочка очень нериятных тенденций. Первая - сборная Украины всего один раз смогла забить более одного мяча за игру - в первом матче Лиги Наций против Швейцарии. Вторая - сборная Украины всего один раз смогла не пропустить - в домашнем матче той же Лиги Наций против Испании. Именно эти две игры, которые не вписались в общую статистику, сборная Украины и выиграла из 10-ти сыгранных. Поэтому можно сколько угодно ругать футболистов и тренеров, но эта команда провела нынешний цикл из трёх матчей в полном соответствии с вышеизложенной статистикой. Хорошо ещё, что французам не влетели, как осенью. Это реальный уровень нынешней сборной Украины. Группа, кроме Франции - ровная, 2-е место, при везении, могут и занять. Плей-офф - полуфинал и финал из одного матча - тоже можно на шару проскочить. Короче - нынешняя сборная Украины может добиваться результата только, если очень повезёт. Собственно - так всегда и было.
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0
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таврия19752009 (симферополь)
01.04.2021 в 01:03
Жду побед в следующей игре от Украины и России .
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0
-1
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IM-RM-DK (Miami)
01.04.2021 в 01:05
Следующая игра с Мальтой у козломордых?
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andy1990
01.04.2021 в 01:07
Не. В следующем матче Модрич и Компания их будут возить мордой по газону.
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IM-RM-DK (Miami)
01.04.2021 в 01:07
Вида снова будет подрывать касапские пуканы)))
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andy1990
01.04.2021 в 01:10
Вида вызывается регулярно, но выходит не часто. Его лучшие игры в прошлом.
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MoriArti (Александрия)
01.04.2021 в 01:08
Вся Украина ждёт выигрыша и будет болеть за оппонента Мордора(РФ).
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andy1990
01.04.2021 в 01:09
Лично мне вице-чемпионы мира роднее и ближе.
0
0
MoriArti (Александрия)
01.04.2021 в 01:09
Как тебя не банят?
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IM-RM-DK (Miami)
01.04.2021 в 00:59
Например Конте,понадобилось не мало времени ,чтоб переучить играть Интер с 4 защитников на три центральных,но какие там люди в зашите играют ,а какие у нас!!! А Шева что то мудрит и хочет поставить игру в 3 защитника за несколько дней!
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
01.04.2021 в 01:01
в три защитника часто пытаются играть итальнцы.. вы думаете это шевина идея?
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0
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IM-RM-DK (Miami)
01.04.2021 в 01:04
Это очень крутая схема 3-5-2,но нужны люди под эту схему и время! А у нас ни людей норм,и сборная не клуб,где каждый день тренировки и игры каждую неделю ,а то и две!
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Rezerf (Чернігів)
01.04.2021 в 00:53
Спасибо Шеве за уверенность в завтрешнем дне. Это дно ещё не пробито, но надежда на это есть.
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+1
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DynamoKiyv (Київ)
01.04.2021 в 00:56
Шева виноват в подборе игроков, а игроки виноваты что из 10 100%-ых моментов 1 гол забили.
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0
0
MoriArti (Александрия)
01.04.2021 в 00:52
Не умеем мы играть первым номером, с командами классом ниже. Не умеем вскрывать оборону резкими умными передачами. Нет у нас Пирло, или лучше Назаренко,нет молодых стреляющих Алиевых и принимающих Милевских , нет Караваева из Зори, оленя Ярмолы, парня из Кировограда Конторы с таким ударом,Шо Ах...Да и молодняк как Буяльский,он такдля игр с Колосом или моей Александрией....зато есть Джуниор Миха....это вообще о чём? И пока внимание не столь пристально, может ну его этот отбор? Фраза -это футбол, мы будем двигаться дальше..и.т.д. лично меня раздражает.....Проведите им уроки риторики(научите в фразы смысл вкладывать)
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+2
0
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IM-RM-DK (Miami)
01.04.2021 в 00:49
чмораес ни Казахстану,ни агробизнесу,ни Львову не может забить,что это даунецко бразильское днище делает в сборной ??..в даунецке одни Буратины остались
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+1
-3
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таврия19752009 (симферополь)
01.04.2021 в 00:52
А финам кто забил ? Ты?
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0
-3
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IM-RM-DK (Miami)
01.04.2021 в 00:55
С перепугу забила ,и теперь до конца карьеры в сборной будет без голов!
+1
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.04.2021 в 00:54
11 матчей за сборную -- 1 гол.
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+2
0
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usovvictor (Kharkov)
01.04.2021 в 00:47
...тут написали "стыдно станет" в конце - нет, не станет, так как с таким потенциалом, владея мячом почти матч, профессиональнее по игре, наши оказались импотентами вместе с тренерским штабом - с финнами ладно, ошибка парня, но здесь полный "антракт" , под занавес выдали такой счет с такой несуразной игрой - все виноваты вместе со всей "компанией" и "ведущим" тренерского штаба. Потенциалы разные - одни шли на успех, вторые "ожидали" его, вот в чем разница..., какой уж тут стыд, ...жуткие 2-е игры с "завышенным" ожиданием...
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+2
0
andy1990
01.04.2021 в 00:53
Это я сказал про "стыдно". Не станет - так это только на вашей совести. А сборники и сами понимают что не выиграли и в ошибках разберутся лучше подавляющего большинства присутствующих.
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0
0
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usovvictor (Kharkov)
01.04.2021 в 00:59
....они то разберутся, только забыли, что за них пол Украины болеет, что люди надеются на что то хорошее в нашей жизни, они же не "среднюю" з/п получают по Украине, а как детишки, да старики за них переживают - "они то разберутся", и так ясно, - "надо забыть и двигаться вперед" - "разобрались"...
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andy1990
01.04.2021 в 01:01
Ну как же про з/п то не вспомнить. Ох уж этот менталитет.
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usovvictor (Kharkov)
01.04.2021 в 01:02
...после таких игр?, ...да я совсем совесть очистил слава богу, теперь молится перестану на это "божество" - убожиство...
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andy1990
01.04.2021 в 01:04
Вот и отлично. Весенние три игры отрежут глоров как апендикс.
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usovvictor (Kharkov)
01.04.2021 в 01:05
. я очень сдержанно комментировал и всегда поддерживал сборную, но эта игра просто убрала все сомнения, кстати и все "прощения", ...- докатились...
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usovvictor (Kharkov)
01.04.2021 в 01:09
...то не ко мне, вы им скажите, вот у них "менталитет" - железобетонный...
Ответить
0
0
andy1990
01.04.2021 в 01:11
У кого "у них"?
0
0
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IM-RM-DK (Miami)
01.04.2021 в 00:44
пхахахаха....Побольше всяких чмораесов и марлосов в сборную ,да коваленков всяких,тогда с первого места 100% будут выходить!!!
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+4
-4
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.04.2021 в 00:51
Ответить
+2
-2
andy1990
01.04.2021 в 00:42
Не дай бог Ливерпулю таких фанов как сборной Украине. Не ко всем относится, но большинство м.л.я.
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+2
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
01.04.2021 в 00:52
....дорогой, у Ливерпуля голову бы оторвали болельщики за такую игру, там знают за что и кого платят, ..мы так- цветочки, а вот там "ягодки", да все "зрелые"...
Ответить
0
-1
andy1990
01.04.2021 в 00:55
Да что ты?! Ты смотрел все матчи Ливерпуля этого сезона АПЛ?! По привозам и катастрофической нереализации в этом сезоне мерсисайдцы фору дадут сборной Украины.
0
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
01.04.2021 в 00:41
Може Шеві пора сказати, що Богдан Михайличенко- це не син Олексія і його не обов'язково в Збірну брати.
Ответить
+4
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
01.04.2021 в 00:42
А ще мабуть Шевченко програв карти колись Реброву, щось йому винен чи накосячив в молодості, тому й викликає з мадярщини Зубкова, іншої причини не бачу- це ж дерево!
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+3
-2
Dimka26 (Чернигов)
01.04.2021 в 00:43
А может все гораздо проще. Шева просто живет по блату и понятиям.
+2
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.04.2021 в 00:45
Шеві здається диктують кого ставити згори. Чим завинили ті ж Кочергін та Буяльський.
+2
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.04.2021 в 00:49
Кочергин и Буяльский не в "схеме". Вот Мораес и Марлос в "схеме". Читай между строк...
+2
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.04.2021 в 00:51
ещё не специалист
+2
-1
avatar
Rezerf (Чернігів)
01.04.2021 в 00:58
Уявляю, як Шева біситься. Треба ж по "ранарядкє" кротів ставити. А вони ніяки. Йому ще прилетить від Павєлки, за те шо Голден Боя не випустив сьогодні
+1
0
Comment06 (Украина)
01.04.2021 в 00:40
1. Всю игру "тотального превосходства" не покидало чувство тревоги за результат- играли боязливо, неуверенно, под страхомом ошибки а-ля Миколенко и люлей от психопата тренера. 2. У соперника ни одного имени, но все мужики, и гол забил Мужиков, а у нас горе-футболисты без яиц. 3. Положение хуже некуда- три ничьи (две домашние с прямыми конкурентами) по потерянным очкам равносильны двум поражениям. Но не безнадежно. Ведь объективно второе место - наше. Надо лишь уволить Шевченко- при всем уважении к футбольному прошлому не тренер он. Ну, нельзя новоиспеченного лейтенанта назначать министром обороны! И зашел он в сборную с черного хода, через головы Заварова и Фоменко, и по профессиональным и человеческим качествам не тянет! Но для этого надо убирать Павелко, а то будет второй Ротань.
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+3
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.04.2021 в 00:47
а чё будет ??? Оно уже есть !!!
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+1
-1
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ZhekaMarik (Мариуполь)
01.04.2021 в 00:38
Кошмар
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0
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.04.2021 в 00:44
и кош, и мар -- всё сегодня было на футбольном поле...
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0
0
alex69 (Париж)
01.04.2021 в 00:31
Не надо было Зине Владу чпокать перед матчем))), вот и прочпокали игру)))
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.04.2021 в 00:35
а кто должен был... ???
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
01.04.2021 в 00:36
Борячук.
+1
0
alex69 (Париж)
01.04.2021 в 00:39
Это неписаный жизненный закон )))
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+1
0
kapkan (Луганск)
01.04.2021 в 00:28
Ребята, ловим бумеранг!! Как мы с французами отскочили-это заслуга нашего тренера, с одним ударом в створ(рикошетом). А казахи сделали тоже самое!! Но перед игрой с казахами, что все говорили: они нам под силу, класс у нас выше!!! И т. д. Ни класса, ни уровня, ни игры сегодня не было!!!!
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+6
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 00:27
По ходу Финляндию будут сватать на второе место.
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+4
0
Steelen (Запорожье)
01.04.2021 в 00:27
Это всё Вацко своими нелепыми и тупыми комментариями прямо во время матча карму испортил всей футбольной Украине. За такие комментарии высшая сила незамедлительно покарала, включив режим жёсткой неудачи прямо по ходу матча. За всё бахвальство, неуважение и тупизну в оценочных суждениях.
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+4
-6
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Одиссей(Афула) (Афула)
01.04.2021 в 00:26
Все на Шеву гонят-это он виноват,что сегодня 7 стопроцентных моментов не забили.Таких валенков как Зубков я давно не видел,а Мораес -это же просто шок,какие еще надо моменты?Стыдно сказать,но только у Цыганкова ,Коноплянки, Ярмоленко поставленный удар.Теперь надо,выигрывать у финнов,с Боснийцами победа и ничья и выиграть у казахов.В принципе выполнимая задача,но не реализовывать по 15 моментов семь из которых мячу некуда деваться,я незнаю.
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+6
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 00:29
Будем надеяться что Ярмолу, Коноплянку, Цыганкова на оставшиеся матчи у Шевы хватит мозгов взять.
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+3
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.04.2021 в 00:33
на какие "оставшиеся" матчи ???
+2
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
01.04.2021 в 01:03
Після ЧЄ ?
0
0
Dimka26 (Чернигов)
01.04.2021 в 00:24
По статистике Вхускоред лучший игрок матча. Мда уж. Смешно..
Ответить
+1
0
Леонід Скачков (Рівне)
01.04.2021 в 00:23
Фортуна-баришня капризна, і сьогодні вона повернулася до нас сракою! От і все.
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+3
-3
alex69 (Париж)
01.04.2021 в 00:25
На фортуну надейся, но сам не плошай.))) Самому надо что то делать.
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+4
0
Леонід Скачков (Рівне)
01.04.2021 в 00:31
Ага.Як в німців з Македонією! Тотальна перевага перших і програш 1-2.Де логіка?
+1
-3
denis066 (Днепр )
01.04.2021 в 00:22
Очень вальяжно играли не спеша как будто мы топ сборная ,к сожалению на сегодня у нас команды нет,поэтому тренерам придется что думать с такой игрой,а то будет такой же провал как и на евро 2016
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+2
0
vituynia (Черкассы)
01.04.2021 в 00:21
Вот смотрел второй тайм и думал,как мы из статуса одного из лидеров группы,на глазах у всех превращаемся в аутсайдера.В место того,что бы в первые полчаса забивать три гола и спокойно отдыхать до конца игры,умудрились опозориться и потерять все шансы пробиться на ЧМ (хотя фактически их потеряли уже после финов),ну хотя бы свою репутацию не заганяли бы ниже плинтуса.Даже против казахов убого смотрелись Мораесы с Михайличенками, вышедшее на замену Зубков с Марлосом оказались ещё большим дном. Про Шеву тренера сегодня лучше вообще промолчать, если хотел бы дожать казахов,того же Довбика нужно было выпускать сразу после перерыва, а не "усиливать" Марлосом, который похоже уже даже пешком ходить не может. В общем Шевченко,как всегда останется доволен игрой, и во всём будут виноваты игроки.
Ответить
+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.04.2021 в 00:30
ну ти вообще !!! Марлосенко і Мораеско -- це ж настоящі ЗВЬОЗДИ з Бразилії !!!
Ответить
+2
-1
unnamed (Cape May)
01.04.2021 в 00:20
Дорогая редакция, я х...уею...:-(
Ответить
+4
0
rivnenskyi (Рівне)
01.04.2021 в 00:27
І я! І я того же мнєнія!
Ответить
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 00:31
Вся Украина в таком "состоянии".
Ответить
+4
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
01.04.2021 в 00:19
Який капітан- така й збірна...шо там- літак прислали? Взагалі не здивували.
Ответить
+6
0
Dimka26 (Чернигов)
01.04.2021 в 00:23
капитана не было на поле. чтобы дать повязку понтовому мальчику, который плывет при неудачном исходе игры - это нонсенс. Как можно давать капитанскую повязку, когда есть более старшие партнеры по команде на поле.
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+8
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.04.2021 в 00:19
Трубин сыграл лучше Бущана: пропустил только один раз !!!
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+4
0
MoriArti (Александрия)
01.04.2021 в 00:18
Жена мужу вручила статуэтку Лэв матча......ноу комэнт....Та сковородкой его по каске
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+2
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.04.2021 в 00:23
ТАТЫШО !!!
Ответить
0
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
01.04.2021 в 00:18
я ніколи не був фанатом Коноплянки, але він на дві голови кращий за нинішніх двох священніих гамнюків.. А відправити Ярмолу зі збірної(((( так він граючи на одній нозі міг би принести більше користі.... ну ви зрозуміли про кого мова.
Ответить
+10
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 00:31
Пока это так.
Ответить
+2
0
мы за динамо (киев)
01.04.2021 в 00:16
в трьох матчах пропустили три голи. всі три дуже показові. по своїй абсурдності і нелогічності. чисто залетіло. але висновки робити необхідно. переходимо до забивання нами. один залетів , два робочі. малувато. теж інформація для висновків і роботи.
Ответить
+2
-1
alex69 (Париж)
01.04.2021 в 00:16
Зина ЛЭВ?! Вы что, смеётесь?!!!
Ответить
+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 00:32
Долбодятел он а не лэв.
Ответить
+4
0
magnum power (БОМЖ)
01.04.2021 в 00:16
проблема команды очевидна при игре с любым соперником: сборная полузащитников. и защита полу, и нападение.
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+2
-1
Steelen (Запорожье)
01.04.2021 в 00:14
ХЗ. Тут претензий ни к тренерам ни по конкретным игрокам и ни скажешь, потому что полностью доминировали и создали гору голевых моментов. Вина на форвардах, которые не смогли нормально ударить по воротам со своих моментов. Кроме Яремчука.
Ответить
+5
-1
download1 (huyersk)
01.04.2021 в 00:13
Виграли групу ЛН, виграли відбір на Євро, Тепер тиск, мовляв, виходьте на ЧС, попереду Євро. Емоцій можливо вже не вистачає продовжувати видавати результат. Грають одні й ті самі, бо інших немає + відсутність трьох гравців основи - Степаненко, Ярмоленко, Циганков - велика розкіш. Відсутність глядачів також дуже впливає, думаю саме цей фактор - причина сенсаційний результатів цього відбору.
Ответить
+4
-2
andy1990
01.04.2021 в 00:20
Редкая здравая мысль.
Ответить
+2
-1
ACB (Чернигов)
01.04.2021 в 00:56
Лучший комент!!!
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 00:13
Ну что, научились играть без Ярмоленка и Коноплянки по схемам Шевченко?
Ответить
+3
-2
friday13 (Івано-Франківськ)
01.04.2021 в 00:12
1) здобуто 1 очко, промахано 4. з хорошими збірними терпимо, а з рештою мучимся. 2) ще нічого не втрачено, в такій групі і 12 очок може для 2 місця вистачити. 3) в збірній спад, і є 2 місяці, щоб його пройти. 4) команда психологічно перекачаною здалася, можливо, перегоріли після франції 5) в України перманентні проблеми з суперником, який впирається 6) вінгери потрібні, через центр складно прориватись 7) бажано дограти чемпіонат без травм і скандалів, щоб ганьбу2016 не повторити
Ответить
+7
-1
Dimka26 (Чернигов)
01.04.2021 в 00:18
вы так расфантазировались. А кто вам сказал что сборная наберет 12 очей и выиграет 4 игры из 5? Босния явно не слабее финов и казахов.
Ответить
+5
0
friday13 (Івано-Франківськ)
01.04.2021 в 00:28
вже 3 є. ще злі матчі проти фінів і казахів, + гра вдома з боснією. але такі речі прогнозувати - то є смішно і несерйозно з мого боку. про 12 очок мав на увазі, що група рівна з яскраво вираженим фаворитом. 3 претенденти на 2 місце будуть близько одне біля одного вкінці.
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
01.04.2021 в 00:47
Я вообще сомневаюсь что после таких игр Боснию они выиграют в двух матчах. скажем. шансы на второе место есть.. но они не очень высоки. потому что многое будет зависеть от того как сорная сыграет против боснии. это главный конкурент за 2 место.
+1
0
andy1990
01.04.2021 в 00:12
Всем го.....внометальщикам - сохранитесь в этом состоянии. А после Евро перечитайте всё что пишите последние 4 дня - может стыдно станет.
Ответить
+4
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 00:15
Не станет, так играть нельзя.
Ответить
+4
-1
andy1990
01.04.2021 в 00:19
Так и не смотри матчи - сборной. Или это такая форма мазохизма?!
+3
-4
pilips111 (Чернигов)
01.04.2021 в 00:11
Тут некоторые на Малиновского гонят. Как раз он молодчина, игру строит, старается и тянет за уши сборную. Ещё бы пару Малиновских и был бы порядок.
Ответить
+5
-5
rivnenskyi (Рівне)
01.04.2021 в 00:14
Малиновський мені схожий на тупувату але старанну студентку, яка сама перша біжить відповідати, вся активна але сама толком нічого не знає - оце весь Малина. Активний, старанний - не ефективний.
Ответить
+5
-3
oda1979 (Запорожье)
01.04.2021 в 00:16
Малиновский, это молодой Хацкевич. А Шевченко думает, что Малина это молодой Белькевич. Вот это расхождение и стоило сборной соков с финнами и казахами.
Ответить
+3
0
vlotko (Броди)
01.04.2021 в 00:10
Все вирішиться як французи зіграють з претендентами на друге місце. Ми вже очко у французів взяли, нехай казахи і фіни повторять такий результат.
Ответить
+1
-2
rivnenskyi (Рівне)
01.04.2021 в 00:11
Не думаю що суперники наші з казахами нічиї катать будуть. Шанси то є, але вже менше.
Ответить
+2
0
andy1990
01.04.2021 в 00:26
Казахи отстают на сегодня от второго места на 2 очка. Они будут костьми ложиться. Понятно что плей-оф для них как Шамбала, но занять не последнее место - вероятнее это их основная задача в такой группе.
+1
-1
alex.belogubko (одесса)
01.04.2021 в 00:10
дома уже потеряли 4 очка --Шева напоминает мне Ротаня который играет в атакующий футбол и вылетает везде--знаете как Русик называет Шеву Учитель Старший Брат -они чем то похожи
Ответить
+3
0
Nilson (Одесса)
01.04.2021 в 00:14
По моему сама игра была отличная, но не легла карта, могли выигрывать с отрывом в 3 мяча спокойно , тут скорее не везение
Ответить
0
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.04.2021 в 00:16
как та лошадь говорила: "Ну не смогла...:
+2
0
alois convalesco (Миколаів)
01.04.2021 в 00:10
arrivederci sheva
Ответить
+1
-2
Header (Черкассы)
01.04.2021 в 00:10
когда заслужили похвалы - нужно хвалить, когда команда заслужила критику - можно и покритиковать. А то истерят сразу "глоры, поддержать надо". Ничья с Казахстаном - повод для критики, это плохой результат (г#венный, откровенно говоря). Могли выносить казахов в первом тайме. Не зашло. Получили пыжа - сначала ступор, потом паника, и два потерянных очка в итоге. В следующем матче поддержим. А пока пусть эти принцессы кривоногие подумают хорошенько, за кой х... они на поле выходят. Ну и про отбор - шансы на 2-е место есть, просто их ппц как меньше стало, ну ппц прям.
Ответить
+1
-1
andy1990
01.04.2021 в 00:18
Критика и истерика - это две разные вещи.
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+1
-1
MoriArti (Александрия)
01.04.2021 в 00:10
Подытожим...Команда не настроилась, после жабоедов,казалось ффсе...а потом фины увидевшие мяч десять лет назад и понявшие ,что это не шайба семь лет назад; казахи научились играть в футбол не на лошадях, у них не плохо получилось.....и наши. ..Пабам....звёзды......Они выиграли ментально у всех по два раза кроме арабо-африканской Франции(я толерантно отношусь ко всем расам, народам и вероисповеданиям).....Атут такое.... P.s. Лично я Шеву не виню, я не понимаю нашу молодежь .....Это же пристиж -играть в сборной...твое имя в истории, но им,наверно, важнее премиальные.....имхо
Ответить
+3
0
rivnenskyi (Рівне)
01.04.2021 в 00:10
Хороші новини! Наш суперник в групі на Євро - Австрія, програла Данії вдома 4-0. А німці ще там комусь всрали.....ну таке короче, сподіваюсь комусь полегшало)
Ответить
+2
0
Header (Черкассы)
01.04.2021 в 00:12
немчура как раз нашим "одногруппникам" по Евро влетели
Ответить
+1
0
rivnenskyi (Рівне)
01.04.2021 в 00:15
Ет, то кепсько.
+1
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
01.04.2021 в 00:09
..конечно, теперь надо готовиться к Евро на стыки, ...с такой игрой - смеетесь. Честное слово - это уж слишком, катание ради владения, дурь прямо в голову им лезет, мол казахи устанут, вот мы под конец! Устали сами, да еще и гол привезли, ...с кем, с казахами, ну не, .... Шевченко, играй уж сам в такую игру и тренерский штаб "заморский" прихвати с собою... Хвати нам уже этих "ужастиков" -"спасибо"!...
Ответить
+3
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.04.2021 в 00:09
Будте благоразумны! Бобра вам всем!
Ответить
+1
-6
avatar
IM-RM-DK (Miami)
01.04.2021 в 00:46
Пердак зажил у тебя???
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+3
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
01.04.2021 в 00:08
Молодцы. Теперь я понимаю почему Буяльский не подходит по схеме. Потому что эта схема не для таких классных футболистов. Вообщем ладно ЧМ пройдет без нас это уже 100%
Ответить
+4
0
pilips111 (Чернигов)
01.04.2021 в 00:08
Капитанскую повязку нужно забирать у рыжего урода, не достоин он её, не фартовый капитан.
Ответить
+4
-2
Nick_R3 (Новороссийск)
01.04.2021 в 00:05
Казахский футбол на подъеме!
Ответить
+2
-1
max_lugansk (Луганск)
01.04.2021 в 00:08
Был в Казахстане!!! Там как бы воще Европа. Страну не узнать...
Ответить
+4
-1
avatar
YANKEE (Boston)
01.04.2021 в 00:09
нефть делает чудеса
+1
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
01.04.2021 в 00:05
Спонсор команди торгова марка "ЛЬВІВСЬКЕ" після останніх двох ігор Збірної вирішив змінити рубрику. Відтепер вона буде носити назву не " ЛЕВ матчу", а "ОЛЕНЬ матчу"... )))
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+7
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
01.04.2021 в 00:05
Вчера смеялись над Россией ,сегодня бумеранг к сожелению .так там хоть Словаки были.вот поэтому лучше не смотреть чья корова сдохла
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+5
-7
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
01.04.2021 в 00:05
Россия? Это где-то возле Гондураса?
Ответить
+8
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
01.04.2021 в 00:07
Глобус купи
+2
-6
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
01.04.2021 в 00:10
Дарагой, тут сбУ обсуждают, а ты все со своей сиськой носишься.
+5
-2
max_lugansk (Луганск)
01.04.2021 в 00:11
Да, мы все рядом. И гондурас и УКРАИНА и россия :)
+6
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
01.04.2021 в 00:12
В футболе да, а так все ж Гондурасу больше повезло))
+4
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.04.2021 в 00:06
таврия19752009 иди на х-й ЧМО и мойся ржавой водой
Ответить
+4
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
01.04.2021 в 00:09
Это методичка про воду? У меня нормальная круглосуточна.а то не пойму че все про воду пишут это в новостях у вас что ли показывают? А да моста тоже нет
+2
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.04.2021 в 00:13
таврия19752009, не у нас, ваши рассказывают и просят воды. ты кисельова и слолвьева не смотри. Нормальная ржавая круглосуточная вода, поздравляю.
+3
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.04.2021 в 00:14
Если вдруг моча царская на глаза капает, повторю: ИДИ НА Х-Й!
+2
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
01.04.2021 в 00:19
Я не знаю какого ты Кисилева смотришь тот что сбежал и щас в Украине с усами.да тот расскажет .приезжай к нам помойся у меня дома.может все злость с тебя сойдёт.и дома у себя поменяй трубы что бы ржавчина не шла
+1
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.04.2021 в 00:32
Как Крым будет Украинским, я к тебе приеду. И помою тебя. Я знаю кого ты здал "зеленым", и ты ответишь за свое, тварь сцыкливая.
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.04.2021 в 00:34
И татаров к тебе приведу, вот тех самых, которые по твоим словам сами на псевдо "референдум бежали.
+1
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
01.04.2021 в 01:01
А щас испугался ехать ? У меня татарин сосед лучший друг .15 лет дружим . И еще хороших знакомых татар .скорей они тебя помоют .им при Украине жилось очень плохо .поборы вечные были на их кафешки .они самые первые паспорта у нас получали
0
0
avatar
trafalgar (Запорожье)
01.04.2021 в 00:11
причем тут пи дар ашка?
Ответить
+2
-1
danikrom (Львів)
01.04.2021 в 00:16
іди на х..!!!
Ответить
+2
-1
rodipyt (Україна)
01.04.2021 в 00:27
Ящєтаю, що раїся - гівно, навіть якщо ми влетимо Гібралтару 7-0.
Ответить
+1
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.04.2021 в 00:34
rodipyt
0
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
01.04.2021 в 00:05
Жестячок). Зубкова и Михайличенко - в шею, не уровень вообще, если от них с казахами толку ноль зачем они вообще? Шева напорол во 2м матче с финнами. Был бы сегодняшний состав с Миколенко на своем фланге - был бы результат. А уже сегодня можно было 2м составом играть. А так неуверенность свое дело сделала. Ну и уровень футболистов показали, напады в упор по воротам не попадают, капитан - нервный зубоскал по воробьям весь матч лупит. Сидорчуку отдых не помог, где он был во время гола казахов? Это его зона ответственности. Защитников у нас много, а нормальных нет, только с французами учились играть, как остаются без ПЗ начинают чудить. На Малине далеко не уедешь, особенно когда передерживает он как последние 2 матча. Печально. В 2020 была надежда сыграть прилично на ЧЕ, а сейчас вообще нет предпосылок о чем-то мечтать.
Ответить
+2
-5
Papaye (Dnipro)
01.04.2021 в 00:04
Кривцов мажет мимо пустых ворот, когда кипер уже валялся, Михайличенко то и дело теряет мяч, казах трусцой прибегает к штрафной по нашему абсолютно пустому флангу, никто не изъявил желания его встретить, Зубков лупит что есть мочи в лежащего вратаря, ну а истеричные дальние удары в конце это вообще что-то! И сколько таких моментов было. На удивление мог спасти Довбык, но не повезло. По деревянности игроков уже вопросы не к тренеру, моменты создавались. Хотя кто их собрал вместе?
Ответить
+6
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
01.04.2021 в 00:03
Умовні Колос або Інгулець однією лівою обіграли б таких казахів. В захисті граємо тільки позиційно, відбору взагалі нема. Подивитися як нам гол забили - стоять і дивляться , як барани. Ска, нащо знову ніякого Марлоса випускати. Піррова нічия з Францією нам і другого місця не дасть. Гм, виявляється Блохін стратегічно розумніший за Шеву. Згадайте, як ми злили гру Іспанцям, а потім дійшли до 1/4 ЧМ.
Ответить
+3
-3
avatar
Spokoyno (Киев)
01.04.2021 в 00:03
"Он рванул как на 500 и ..." МІФ невмирущі! На ЄВРО у Франції рванул з німцями і все про...ли. Тепер набрали вдвічі менше ніж могли ненадірвавшись з французами! Так зараз не три поразки, утім хіба це досягнення? Свята надія і не тільки тренерського штабу, а і більшості вболівальників, не дає стратегічного планування... Так знов Маліновський та і Зінченко серед кращих, проте зруйнувати на важких ногах захист суперника їм виявився не під силу... Ну і що вас Мораєш? З його "неперевершеною бразильською технікою"... Змарнував моментів не менш ніж Зубков чи Яремчук! Правда останній хоч цього разу забив. Повертаючись до наших баранів... тобто лідерів, чому казахи не маючи таких "зірок" змогли щось заробити? Може треба будувати просто КОМАНДУ з використанням найкращих?
Ответить
+1
-2
andy1990
01.04.2021 в 00:07
А найкращий Буяльский конечно - топ-футболист Лионель Криштианкович ДеБрюйне
Ответить
+1
-3
Dimka26 (Чернигов)
01.04.2021 в 00:12
мое мнение, он получшне будет Зинечнко на его позиции. Да и как капитан он бы смотрелся солиднее. чем эта психованная девочка
+3
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
01.04.2021 в 00:16
До чого тут Буяльський? Невже не зрозуміло, що наразі виграють КОМАНДИ, а не Зінченко з МС чи Маліновський з Аталанти!
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
01.04.2021 в 00:30
Spokoyno (Киев), как раз таки много матчей решает один игрок, решая эпизоды. Раньше так Ярмоленко играл, забивая важные одиночкумячи в
0
0
andy1990
01.04.2021 в 00:17
Пеп тот еще л...ох оказывается и шейхи то же. На юа-футбол сплош спецы - вот кому надо в коучи МС. А заодно и Гаспарину подср....ачник
Ответить
+1
-3
avatar
Spokoyno (Киев)
01.04.2021 в 00:35
Коли грає КОМАНДА, то і Зінченко виглядає добре... Проте коли команда не грає... Ні Олександр, навіть з Маліновським не зможе нашим "приціл налаштувати"! Більше десяти моментів створили... ледь голкіпера гостей не вбили, а гол лише один, як і у суперника, який лише двічі влучив у створ...
+1
0
vlotko (Броди)
01.04.2021 в 00:03
У всьому винувате те пиво з своїм Левом.
Ответить
+7
0
Zonder (Днепр)
01.04.2021 в 00:03
Шева тренер? Да не обманывайте себя... Всегда всю идею сборной делали люди из тренерского штаба. А Шева был просто вывеской с громкой фамилией.
Ответить
+3
-1
pilips111 (Чернигов)
01.04.2021 в 00:02
Кривцов и в защите постоянно тупит и в нападении. Можно было закрывать игру, забей он головой
Ответить
+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.04.2021 в 00:01
Динамовцы - днищеброды! Фуууу!!!!
Ответить
+2
-8
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.04.2021 в 00:02
Ну и дедолюбы! Идуг - друга довбы!!!)))))))
Ответить
+1
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.04.2021 в 00:02
Спермоприемник прикрой, ущербная тупая курица
Ответить
+5
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.04.2021 в 00:05
Таблеточки под язычок возьми - полегчает)))))
+1
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.04.2021 в 00:10
Ты рот помой, колготки одевай и иди работай, шмара.
+3
0
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DynamoKiyv (Київ)
01.04.2021 в 00:03
ФУууу - это самый поганый момент, это момент твоего высера на свет.
Ответить
+3
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.04.2021 в 00:05
Анулингусный дедолюб!)))))
+1
-3
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DynamoKiyv (Київ)
01.04.2021 в 00:09
"Анулинснусный дедолюб" - это твой папка
+2
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.04.2021 в 00:13
Увы, но это ты!))))
0
-2
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DynamoKiyv (Київ)
01.04.2021 в 00:16
Увы - это у Kolibri отсутствие мозга.
+1
0
vlotko (Броди)
01.04.2021 в 00:04
Що кроти щось показали?
Ответить
+2
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.04.2021 в 00:06
Хоть не привозят!
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.04.2021 в 00:10
А кто привез?
+1
0
alois convalesco (Миколаів)
01.04.2021 в 00:01
ПZДЦЪ
Ответить
0
-1
Зритель (Харьков)
01.04.2021 в 00:01
На самом деле катастрофы не произошло. Сейчас нужно спокойно готовиться на ЕВРО, а отбор к ЧМ возобновится аж в сентябре. Вот тогда и будет всё решаться. А сейчас, например - Армения набрала 9 очков, а Германия 6. И что - армяне группу выиграют? Блажен, кто верует. В отборе на ЧМ-2014 у Украины после 3-х туров вообще было 2 очка. И ничего - 2-е место в группе заняли. И сейчас вполне могут занять. А обойти чемпионов мира шансов не было бы даже при победах над финнами и казахами.
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+9
-2
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
01.04.2021 в 00:07
Типа нам 2е что-то дает?) Это ж не ЧЕ. Блажен, кто верует.
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+1
-1
max_lugansk (Луганск)
01.04.2021 в 00:01
Зинченко - перепуганный, Малиновскому (поле Аталанты) с такими дебилами (партнерами) играть тяжело... Фланги - навес, прострел, навес, прострел, навес... Без техники нужно давить физикой или шубами :) футбол стал ровнее. Стыковые игры наши, ребята соберутся!!!
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+4
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.04.2021 в 00:03
Сидорчук, Шкапаренко, Караваев - днище!!!!!!!
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+1
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.04.2021 в 00:04
Kolibri, брысь сцыкушка к мамке под юбку
+2
-2
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
01.04.2021 в 00:01
Я себе так зле почував після Україна-Словенія 1-1.це так якби хто в душу плюнув.
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+3
0
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ZhekaMarik (Мариуполь)
01.04.2021 в 00:04
я помню эту игру...
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+1
-1
MU777777 (Дергачи)
01.04.2021 в 00:00
Судья,конечно..раз,два,три! А сборная..4,5,6..))) Вышел на замену с Днепра1...как его там..ну он нормик...остальное убого
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+1
-3
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MES QUE UN CLUB
31.03.2021 в 23:59
Сейчас наверное будут интервью от игроков, якобы сейчас сб. Казахстана уже не та, что была раньше. Как после Финляндии говорили.
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+3
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.04.2021 в 00:01
Тебе дождик в ушко попал, что мозги заплыли?
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0
-6
pilips111 (Чернигов)
01.04.2021 в 00:04
Двигаемся дальше)))
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0
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
31.03.2021 в 23:59
Це не збірна а якась фігня, оці всі Маліновськи , Зінченки, Марлоси, Мораеши, гнати їх із збірної, збірна типу є, а атакувати нікому. Ну і хто з них що показав проти збірної , проти збірної Казахстану. Зараз почнуть розповідати, що Казахстан не той. А мабуть штаб збірної не той, оці защитні італьяшки .... і знову італьяшки, і всюди італьяшки, а толку ніякого. У нас немає півзахисників нормальних( нормальні травмовані), у нас немає нападаючих нормальних (нормальний травмований). І сам Шевченко як тренер......
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+8
-1
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DynamoKiyv (Київ)
01.04.2021 в 00:05
Ярмоленко та Циганкова немає, от і забивати нікому, шмораєси та марлоси в себе не забивають.
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+4
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.04.2021 в 00:07
Зато ты любишь чтобы тебе забивали поглубже)))(
0
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.04.2021 в 00:17
Kolibri, прикрой свой спермоприемник, сцыкушка мамкина и лети на х-й, там твой дом.
+2
0
alex69 (Париж)
01.04.2021 в 00:12
А вот Малиновского не трогай!
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+1
-1
мы за динамо (киев)
31.03.2021 в 23:59
шо за паніка? всьо чотко і рівно. нормально зіграли. і результат нічого так. здобули залікове очко.
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+3
-1
alex.belogubko (одесса)
01.04.2021 в 00:05
если в каждой игре по очку может вылезим на 2 место а Ротань готовит для СБУ молодую замену -которая начнет играть лет через 5-6--ждите другого пока не чего не светит
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0
0
avangardo (Lviv)
31.03.2021 в 23:58
Тут потрібно вибирати найповільнішу черепаху матчу, а не лева. Друге місце від нас віддаляється...
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0
0
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ZhekaMarik (Мариуполь)
31.03.2021 в 23:58
Всем доброй ночи, не бздеть.)) прорвемся) Слава Украине!
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+9
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2021 в 23:58
Так вот как команда решила "поддержать" Мыколенка?
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+5
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
31.03.2021 в 23:59
А при чому тут команда? Якщо виконавської майстерності немає, то й з 45 моментів два голи не заб'єш.
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+1
0
Alex Sunchez
01.04.2021 в 00:07
да не, виноват шева, он не давал забивать голы
+1
0
andy1990
31.03.2021 в 23:57
Теперь все вспомнили про Ярмоленко. Вы еще про Коноплянку и Федецкого вспомните. Говорил после матча с финами, повторюсь: не нравится - не смотрите. Ах, да! Это же местный ущербный менталитет - вечно обсы...рать при неудачах. Сборище глоров а не фаны.
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+4
-4
Alex Sunchez
01.04.2021 в 00:02
помню лигу наций как эти "фанаты" обзывали ярмолу и коноплянку а поливали гавн.ом а сейчас ноют - вернитесь
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+2
0
andy1990
01.04.2021 в 00:03
Ща еще про Зозулю вспомнят
+4
0
avatar
scorpius (Ck)
01.04.2021 в 00:02
Окей, что предлагашь? Похвалить за шикарно проведенные игры с финами и казахами? За 3 очка после трех игр и почти нулевые шансы на ЧМ?
Ответить
+3
-2
andy1990
01.04.2021 в 00:03
Нулевые? С какого перепугу они нулевые?!
+1
-4
avatar
scorpius (Ck)
01.04.2021 в 00:05
Я образно выразился. Неужели ты думаешь, что наши вдруг чудесным образом выиграют группу? Ну хорошо, 2 место и стыки это реальнее, но сейчас об этом рассуждать ой как не своевременно.
+1
-1
andy1990
01.04.2021 в 00:39
Еще и первое место не потеряно. Но вероятнее всего плей-оф. "сейчас об этом рассуждать ой как не своевременно" - а облить помоями - это в самый раз.
0
0
Alex Sunchez
01.04.2021 в 00:05
филипова срочно, хотя я думаю эти фанаты забыли кто это
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.04.2021 в 00:55
Він у Бельгії зараз і у запас не потрапляє.
0
0
Геродот (Винница)
31.03.2021 в 23:57
По-моему, ничья с французами сыграла с нашей сборной плохую шутку. Видимо решили, что раз с чемпионами мира ничейку скатали, то уж каких-то там финнов и тем более казахов на раз раскатаем. Ан нет. Сейчас все научились играть в футбол и как результат имеем всего три очка из 9 возможных. Явный провал, тем, более, что две последние игры были дома. Французам наверное можно уже заказывать билеты на чемпионат. А нашим что? Шансы конечно еще есть на второе место, но уж очень придется постараться, на жилах тянуться. Особенно удручает реализация. Нанесли столько ударов по воротам казахов, столько моментов создали , и все мимо. Не такого результата мы, болелы, ожидали от сборной, Шева. Пижонить перестаньте.
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+3
0
pacino (Калуш)
31.03.2021 в 23:56
Не нийте, вон Німеччина теж програла . Це футбол
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+3
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2021 в 23:59
Німці своє повернуть, це машина. Тому в них і не переживають.
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+3
0
avatar
Drovko (Lviv)
31.03.2021 в 23:59
питання не в результаті, а в якості гри.
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+1
0
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kotigorok (Чернігів)
31.03.2021 в 23:56
Впевнений, що боснякам та фінам не треба буде створити 25 моментів, щоб забити два голи казахам.
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+5
-1
Po4eson (Одесса)
31.03.2021 в 23:56
Мда...
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+1
0
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ZhekaMarik (Мариуполь)
31.03.2021 в 23:55
Шапаренко не понравился сегодня вообще - 0...нет ниже нуля. позорная игра сегодня в исполнение нашей сборной.
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+4
-7
ещё не специалист (Кривой Рог)
31.03.2021 в 23:58
зато хорошо сыграли Марлос, Мораес,. Кривцов, Матвиенко, Трубин, Коваленко (на лавке)
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+5
-1
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ZhekaMarik (Мариуполь)
01.04.2021 в 00:03
Согласен с тобой, Марлос и Мораес это игроки последних 20ти минут, но лучше выпускать наших молодых а не этих пенсионеров из солнечного Рио-де-Жанейро. Трубин сегодня не играл, кроме момента пропущенного гола и углового больше он мне ни чем не запомнился.
0
-1
avatar
scorpius (Ck)
31.03.2021 в 23:55
В общем,
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+5
-2
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usovvictor (Kharkov)
31.03.2021 в 23:55
...позорище, ох позорище!... Ну что с нашим менталитетом делать? Вместо того, чтобы дожать казахов, с соглсаия или установки Шевченко на удержание пошли, ... - "ребят вышли мячик покатать", забыв, что казахи не устанут, они на решимости сыграют, а вот наши ведущие вдрызг. Ждал, ждал, - дождался копию "финдляндии" - забили. И пошла суета, обрезки, фолы. Казахи молодцы - вчетвером атакуют, и прекрасно справляются. Зубкова выпустил, мама не горюй - один на один с вратарем и со всей силы в ноги вратарю, нет черпачком спокойно - дурь прямо лезет. Ну капитан, как тебе - лупишь в "солнышко" со злости - думать надо... Вообщем обос...сь по полной. Мы казахов, надо выигрывать, да вы тюлени вместе с вашим неповторимым Шевченко, дожимать надо, пока еще у ведущих силы остались. Господи, финны, казахи нам такие оплеухи ставят. Франция тоже вымучила гол, но вымучила, а вы как всегда , так жиденько..., зато владели мячом, Шевченко скажет мы весь матч с мячем. Как только начался второй,я все понял и с ужасом ждал - повезт не повезет, но фортуна устала от нас и от такой позорной игры - спасибо "за долгожданную победу", ...никакие отговорки теперь уже не нужны, все и так ясно, ...полный провал... 2-е место, вы еще его заслужите..."мечтатели"...Тьфу...
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+5
-1
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kotigorok (Чернігів)
31.03.2021 в 23:57
Казахи у перерві зробили влдалу потрійну заміну. А Шева випустив деревяного Зубкова та тихохода Марлоса.
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+2
0
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usovvictor (Kharkov)
01.04.2021 в 00:14
.Марлос вообще не должен участвовать -"пешеход", то Шевченко с перепугу его выпустил...
+2
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
01.04.2021 в 00:24
..Шевченко думал, что время есть, а наши подустали с перепасовкой, ну он с перепугу и начал невнятные замены делать - короче полный "ужастик"...
+1
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
01.04.2021 в 00:18
...наших на стыках "укачают" - уделают одним словом, только фортуна может помочь, которая и так пыжалась, пыжалась, "но не сшмогла я" -- с такой игрой запор у нее...
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.04.2021 в 00:57
До стиків нашим ще дуже далеко
0
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
01.04.2021 в 00:19
Добре сказано, дякую
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+1
0
lifeman102030 (одесса)
31.03.2021 в 23:54
зинченко это полное днище в футболе все удары были лишь бы не попасть в ворота
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+9
-3
pacino (Калуш)
31.03.2021 в 23:57
Забивати ,це не робота зінченка
Ответить
+5
-2
Очманілий Заєць (Odessa)
31.03.2021 в 23:54
Замість Коноплі і Ярмоли на роль лідера претендують два гівна, що приїхали в збірну відпочивати і берегти ноги.
Ответить
+8
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.03.2021 в 23:54
Поддержим нашу сборную, такая как она есть! Лучшей нет! Новый тренер не поможет!
Ответить
+4
-12
avatar
MES QUE UN CLUB
31.03.2021 в 23:57
П Н Х трепло
Ответить
+2
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.03.2021 в 23:58
Иди передерни, если есть чем, может попустит))))
+1
-6
Pianist (Киев)
31.03.2021 в 23:54
Гениальная тактическая схема? :))) Привет от Буяльского. Шева, вали...
Ответить
+9
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2021 в 23:53
В такое говн...., простите схемы, Буяльский точно не вписывается.
Ответить
+10
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
31.03.2021 в 23:53
насколько много хомяков восхищались Шевой и сборной после Франции - настолько же много их поливают лайном команду сейчас. Такое ощущение, что все эти комментаторы увлеклись футболом полгода назад
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+3
-8
avatar
simargl (Чернигов)
31.03.2021 в 23:53
Как говорил товарищ Швондер - это какой-то позор ...
Ответить
+8
-6
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
31.03.2021 в 23:52
Не нужно Шеве лезть в тренеры, будет то, что и с политическон карьерой! Он как Кличко, не может два слова а предложение связать, грамотно и доходчиво донести свою мысль...Какие там стратегии и тактики?! Хорошо хоть, второсортные итальяшки есть!
Ответить
+10
-3
аалекс ( Крым)
01.04.2021 в 00:12
Кличко ещё президентом станет
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+1
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
31.03.2021 в 23:52
З такою грою та результатами нам вже й другого місця не бачити. Фіни та боснійцы виграють у казахів і вдома і в гостях.
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+4
-1
vlotko (Броди)
31.03.2021 в 23:52
Стає страшно, що будемо робити на ЧЄ? Ці ігри виявили, що фізична підготовка нашої збірної нікудишня, не витримують вони не те що 3 гри, але і дві. І ще не вміють вони грати проти команд оборонного плану, на краще вдається гра на контратаках. І ще не хватає нам швидких атакувальних півзахисників, таких як Коноплянка і Ярмоленко були в кращі роки. Натуралізовані бразіли теж нічого не показали. І саме головне, вдумайтеся, ці нічиї завойовані на своєму полі.
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+6
-1
Тренерую (Столица)
01.04.2021 в 00:07
Просто надо забивать, а некому!((
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+2
0
lifeman102030 (одесса)
31.03.2021 в 23:52
зинченко это полное днище в футболе все удары были лишь бы не попасть в ворота
Ответить
+11
-3
Тренерую (Столица)
01.04.2021 в 00:10
Зато на капитана нализал )))
Ответить
0
0
dmytrohr (Київ)
31.03.2021 в 23:52
Хоча по три матчі відбору поспіль зіграти - це жесть від ФІФА, не тільки Україна осіклася, проте треба реалізовувати моменти. Мені особисто в другому і третьому матчі не сподобався Маліновський. А лівий фланг - це взагалі провал, жоден не зіграв добре (Миколенко, Соболь, Михайличенко).
Ответить
+3
-1
Тренерую (Столица)
01.04.2021 в 00:14
С Французами Миколенко играл хорошо на фланге, а с Финами он играл в центре обороны.
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+1
0
avatar
ZhekaMarik (Мариуполь)
31.03.2021 в 23:52
докатились с Казахами 1-1.
Ответить
+13
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
31.03.2021 в 23:52
У Миколенки теперь отлегло... Зубков принял эстафету...
Ответить
+13
-1
metall5291 (Kharkiv)
31.03.2021 в 23:52
Ответить
+4
0
avatar
simargl (Чернигов)
31.03.2021 в 23:54
И Караваев молодец )))
Ответить
+2
-4
avatar
usovvictor (Kharkov)
31.03.2021 в 23:58
.так Караваев и только светлое пятно... - работяга...
+4
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.04.2021 в 00:36
Кротодрочерам главное найти Динамовца, на которого можно спихнуть вину. А разбираться в футболе - не их фишка.
+1
0
MoriArti (Александрия)
31.03.2021 в 23:58
Таки да
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 00:00
Вся команда "приняла" эстафету.
Ответить
+1
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
31.03.2021 в 23:51
відправити додому Ярмоленка. . який перед цим відбігав майже весь матч за молодіжку Вест Хема і випускати на поле Михайличенка без ігрової практики чи як в попередніх матчах випускати на заміну супер-вітю який взагалі не грає це дійсно геніальне рішення.
Ответить
+7
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
31.03.2021 в 23:53
Михайличенко це взагалі - 80 відсотків забігань - обрізки і неточні паси.
Ответить
+7
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.03.2021 в 23:51
Зеркальная игра с Французами, а с Финами - это наш уровень! Следующая игра опять на уровне, будет 1:1
Ответить
+5
-2
Dimec83 (Чернигов)
31.03.2021 в 23:53
Ответить
+2
-1
andy1990
31.03.2021 в 23:51
Вся борьба еще впереди. А всем адептам секты Буяльского и Ко - Шапаренко играл и что? Тренерский штаб на правильном пути. Это только 3 игры. Первое место будет за Францией - Украина вторая.
Ответить
+4
-17
andy1990
01.04.2021 в 00:00
Вот сразу 8 глоров отминусовали. Давайте хотя бы 20. Проведем перепись чм...ошников.
Ответить
+3
-4
fokstrot2009 (Харьков)
31.03.2021 в 23:51
Так мы на 2 месте!!!
Ответить
+2
-1
Тренерую (Столица)
01.04.2021 в 00:17
пока)))
Ответить
0
0
avatar
Drovko (Lviv)
31.03.2021 в 23:51
З такою грою на Євро краще не їхати.
Ответить
+8
-2
metall5291 (Kharkiv)
31.03.2021 в 23:51
Просто мы с казахами и финнами одного класса. И с этим надо смириться, увы.
Ответить
+8
-6
absurdlight (Kiev)
01.04.2021 в 00:01
Удары по воротам Украина 29:5 Казахстан Ложись спать.
Ответить
+3
0
аалекс ( Крым)
01.04.2021 в 00:14
За удары по воротам очков не дают.
0
-1
oda1979 (Запорожье)
31.03.2021 в 23:50
Как по мне, весь корень нпроблем лежит в стойком убеждении Шевченко, что Зина и малина супер мега разыгрывающие полузащитники. Только это не так. Это люди первого паса. И все. А дальше игру в их клубах ведут другие люди. Поэтому, стояз люди в желктой форме у штрафной соперника и не знают, что делать
Ответить
+13
-2
pacino (Калуш)
31.03.2021 в 23:59
А інших немає
Ответить
+1
-1
rivnenskyi (Рівне)
01.04.2021 в 00:01
Так і є.
Ответить
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
31.03.2021 в 23:49
после победы над Испанией и ничьи с Францией говорил, что Шеве пока рановато тренировать сборную, но мой голос потонул с радостном реве. Сегодня же хочу сказать, что ни Шева, ни сборная, по большому счету, не виноваты - нам просто дико не повезло
Ответить
+1
-2
vicon (Kiev (не Куiv))
31.03.2021 в 23:49
Слушая украинского комментатора сразу складывается впечатление, что на поле сражаются неутомимые львы (цитата дословно). Посмотрел игру - а это оказались полудохлые кошки (в стае которых приблудились два облезлых бразильских льва). Причем не лучшие из лучших, а худшие из лучших. Отакэ получилось среднеазиатское сафари
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+16
-4
avatar
usovvictor (Kharkov)
31.03.2021 в 23:59
..ну Вацко в запале и не такое скажет...
Ответить
0
0
vicon (Kiev (не Куiv))
01.04.2021 в 00:07
Комментатор - это зеркало сборной и футбола в стране. А уж где взяли этого клоуна Вацко, можно только догадываться.
0
-4
alex.belogubko (одесса)
31.03.2021 в 23:49
Шева 1-0 это мало--потеряли дома 4 очка --надо было Буяльского выпускать-- пардон у него же другая схема --опять намудрил составом --ну не чего станем ещё злее-будем больше тренироваться -сделаем выводы а РОТАНЬ готовит нам молодых талантов для сборной и лет так через 5-6 у нас будет сильная команда как в Молдавии у наших братьев соседий
Ответить
+7
0
Rosanero (palermo)
31.03.2021 в 23:49
Вірменія 3ри гри три виграші П. Македонія виграє у Німців а ми мучимось з Казахами. Ето какойто позор.
Ответить
+8
-1
avatar
simargl (Чернигов)
31.03.2021 в 23:49
А кто ж Лев матча )))??? Шева )))???
Ответить
+7
-2
Просто любитель (Днепр)
31.03.2021 в 23:59
Лев- вратарь казахов. Всё ловил и отбивал
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 00:02
Шева --- дятел матча.
Ответить
+1
0
avatar
Drovko (Lviv)
31.03.2021 в 23:48
Почали за здравіє (нічия з французами)...закінчили за упокій. Слів немає...ну і клоуни. Хоча на Довбику на 90 хв. там пенальті мав бути, як на мене, явно його тримали руками.....але тим не менш...Я нарахував за матч десь 9 гольових моментів, коли залишалося нормально нанести лише завершальний удар. Що заважає вдарити в кут, а не по центру або мимо з 8-12 м...для мене загадка. Навіть кожен третій реалізований=спокійна перемога...Стоячий футбол...ніхто себе не пропонує..не робить ривок...всі стоять і чекають, що зробить той, в кого м'яч. Так нікого не обіграєш зараз...Два питання до Шеви: цікаво, в яку це тактичну схему у збірній не вписується Буяльський? Бий-біжи-навіс? І чим Зубков кращий за Буяльського? Тим що транжирить моменти? P.S. з 4 місця можна вийти на чемпіонат світу?)))
Ответить
+15
-1
Dimka26 (Чернигов)
31.03.2021 в 23:54
Да с французами повезло с голом. Случайность.
Ответить
+5
0
avatar
Drovko (Lviv)
31.03.2021 в 23:54
Але і французи забили нам з явного офсайду))
+3
0
avatar
Барселиниус (землянин)
31.03.2021 в 23:48
С Францией поднатужились, с Финляндией пукнули, а с Казахстаном таки облегчились.
Ответить
+13
-5
avatar
Динамо-машина (Киев)
31.03.2021 в 23:51
, ты хоть и дебил, но тут правда, что есть то есть)))
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+6
-5
avatar
Барселиниус (землянин)
31.03.2021 в 23:53
Спасибо шо не пи@арас.
+4
0
metall5291 (Kharkiv)
31.03.2021 в 23:55
100%
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+3
0
absurdlight (Kiev)
31.03.2021 в 23:48
Зубков, что-то такое...
Ответить
+8
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
31.03.2021 в 23:54
Поліно та бігунок....
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+5
0
avatar
ZhekaMarik (Мариуполь)
31.03.2021 в 23:48
Это что такое было???? Андрей Николаевич - это не товарищеские матчи и не матчи тренировочные с повышенной ответственностью.
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+7
0
football_soccer (Украина)
31.03.2021 в 23:47
не всегда будет везти. Вспомните победу над Испанией, когда пол матча Бущана в упор расстреливали , но испанцы проиграли. Так и тут. 30 ударов по воротам и всего 1 гол, а казахи за второй тайм раз ударили и оно залетело. Нельзя рассчитывать на везение всегда, надо самим забивать, когда дают, а давали сегодня шансов много. Если взрослые игроки не понимают, как реализовать моменты, то о чем вообще говорить
Ответить
+9
-2
download1 (huyersk)
31.03.2021 в 23:47
Одним й тим же складом грають, може в цьому проблема. Або Степаненко та Ярмоленко не замінні в збірній. Одне з двох .
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+1
-3
avatar
YANKEE (Boston)
31.03.2021 в 23:47
я верил в наших, верил что обосрутся. Ставка зашла. Спасибо не подвели)
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+7
-5
avatar
scorpius (Ck)
31.03.2021 в 23:49
А выигрыш в виде кучи овна?)))
Ответить
+4
-3
avatar
YANKEE (Boston)
31.03.2021 в 23:51
в виде новой покупки) за то не так обидно за ЧМ
+1
-1
avatar
scorpius (Ck)
31.03.2021 в 23:53
Ну хоть кому-то не так обидно)
+4
0
Пришта Литин (Київ)
31.03.2021 в 23:47
Какая Страна, такая и Сбродная. Шева, иди натаХе коРолевской куник делать.
Ответить
+11
-7
Spivak63
31.03.2021 в 23:49
Да забаньте этого идиота!!
Ответить
+6
-3
Пришта Литин (Київ)
01.04.2021 в 00:13
бегом на)(й, сцань подх-ловая.
+1
0
MoriArti (Александрия)
31.03.2021 в 23:46
По тактическо стратегическим действиям мы их переиграли на три игры вперёд.......ппц
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+4
0
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
31.03.2021 в 23:46
За результат сегодня просто обидно, а за игру ещё обиднеей! И это сборная нашей страны?
Ответить
+9
0
pacino (Калуш)
31.03.2021 в 23:47
Так нормально грали. Подивись статистику
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+1
-4
avatar
Drovko (Lviv)
31.03.2021 в 23:50
ти на табло глянь і в турнірну таблицю
+6
0
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
01.04.2021 в 00:04
Калуш на фиг мне твоя статистике? Я смотрю на результат и на игру, причем посмотреть эту игру мне обошлось слишком дорого. Теперь жалею в двойне
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2021 в 23:46
Шева, давай собирай чемоданы, не зли народ.
Ответить
+8
-6
Vadim_Buko (Черновцы)
31.03.2021 в 23:46
Несмотря на хоршую игру и кучу моментов, почему-то вспоминается фильм "Бесславные ублюдки"
Ответить
+7
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
31.03.2021 в 23:46
А Северная Македония тем временем на выезде обыгрывает Германию!
Ответить
+10
-1
metall5291 (Kharkiv)
31.03.2021 в 23:49
а армяне на первом месте.
Ответить
+4
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
31.03.2021 в 23:54
Армяне выиграли пока что у слабой половины своей группы!
+1
-1
avatar
Drovko (Lviv)
31.03.2021 в 23:57
Динамо-машина (Киев) але на відміну від нас ВИГРАЛИ! І Румунія не така вже й слаба.
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.03.2021 в 23:46
Весь состав слабый! Очень посредственность сборная на сегодняшний день! Шеве неким рулить! Есть десяток норм игроков, но не более того, чем норм!
Ответить
+4
-3
Dimka26 (Чернигов)
31.03.2021 в 23:53
зато из игроков сборной Казахстана и Финляндии есть кем рулить. Там же сильные игрочеллы с топовых чемпионатов Казахстана.
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+5
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.03.2021 в 23:56
Казахстан- это как мы с французами наоборот. Гол без ударов в створ. Помним?
+3
-1
avatar
Romerik (YNWA)
31.03.2021 в 23:46
Знаєте...Сьогодні тут стаття була про Коноплянку і Ярмолу, і чогось після такого матчу, я хочу щоб в збірній на євро грали ці мужики, тобто чисті вінгери, а не беззуба гра без крил атак...
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+9
-3
avatar
YANKEE (Boston)
31.03.2021 в 23:49
я тоже раньше хейтил их. Но они хотя бы не ссут пробить по воротам. Это я об игре с финами
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+4
-1
Dimka26 (Чернигов)
31.03.2021 в 23:52
А еще они могли брать игру на себя и иногда получалось забить гол.
Ответить
+2
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
31.03.2021 в 23:46
Ганьба!!! левам зине и малине!
Ответить
+6
0
Vertov (Николаев)
31.03.2021 в 23:45
Шевченко, на выход. При всем уважении. Это позор. Скатились на уровень Мальты.
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+9
-2
дедушка (Сумы)
31.03.2021 в 23:54
А Шева и не был тренером Если вспомнить как он пришёл в сборную.В тренерском штабе Фоменко убрали Заварова и поставили Андрюшу.Руководили итальяшки,пока был фарт всё было вроде ничего.когда удача повернулась задом все всё увидили.Не всякий великий игрок становиться хорошим тренеромНадо Шеве с клуба начинать было,но у нас везде кумовство поэтому и результат такой.
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+3
0
FC Energy (Новая Каховка)
31.03.2021 в 23:45
а ведь раньше играли также, сливали Исландцам, с трудом вырывали очки у Люксембурга, где-то нам везло, сейчас фарт покинул Шевченко и ко. и пришли серые будни, карета превратилась в тыкву.. футболисты из профи переквалифицировались в любителей
Ответить
+13
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
31.03.2021 в 23:47
Так и есть.
Ответить
+6
0
Rosanero (palermo)
31.03.2021 в 23:45
Вірменія 3ри гри три виграші, П. Македонія виграє у Німців а ми мучимось з Казахами. Ето какойто позор.
Ответить
+12
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
31.03.2021 в 23:45
Пусть су.ка даже на Евро не едут, будут только позориться!
Ответить
+9
-2
pacino (Калуш)
31.03.2021 в 23:45
Досить поливати брудом збірну. Створили не мало моментів. Грали не погано
Ответить
+2
-8
UA Hero (Chernivtsi)
31.03.2021 в 23:49
Так. Грали не погано, а хріново
Ответить
+3
0
Alex Sunchez
31.03.2021 в 23:50
Согласен, хоть без валидола сегодня. Фланговых очень сильно не хватает, а так верим в СБУ.
Ответить
0
-1
Ol-g (Одесса)
31.03.2021 в 23:45
Если с СбУ Лобановский ничего не мог поделать,то кто сделает? Несколько матчей при Маркевиче - мало, неизвестно, что было бы с такими поцами.
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+2
-2
avatar
DOMENICO (Lviv)
31.03.2021 в 23:45
Велика "подяка" збірній і всім тренерам за зіпсований настрій
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+9
0
axel 777 (Бердичев)
31.03.2021 в 23:45
Охрененная у Шевы схема игры,в которую не вписывается Буяльский,зато вписываются куча кривоногих и косоглазых инвалидов..
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+7
-2
toshitoshi (Шепетівка)
31.03.2021 в 23:45
повторюю, стабільність признак класу
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+4
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
31.03.2021 в 23:45
Просто топ-сборная.
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+4
0
MoriArti (Александрия)
31.03.2021 в 23:45
Супер.....лучше бы команда ,любая, с первой лиги вышла....у них хотя бы желание было бы....а так...звёзды Европы
Ответить
+5
0
сиси кейтч (Херсон)
31.03.2021 в 23:44
команда довбыков вместе с тренером. игра гомно
Ответить
+7
-1
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
31.03.2021 в 23:44
Блатных стало зин, малин, матвеев, Ярмола с Буей не вписываются, получите фраера!!!
Ответить
+6
-3
Alex Sunchez
31.03.2021 в 23:47
травмированого Ярмолу на поле? много Шапаренко в матче наделал? спуститесь с неба буяльский не месси и не роналду он погоды не сделает от слова совсем.
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+3
-4
Русланбай (Рівне)
31.03.2021 в 23:44
Грати 3-и матчі за 9-ть днів , і не визвати Буяльського який розігрався для ротації... Це треба бути долбойобом !
Ответить
+7
-1
Пришта Литин (Київ)
31.03.2021 в 23:50
П-зду Королевской подлизывать легче,чем строить Команду
Ответить
+3
-2
avatar
Ігор Холост (Львов)
31.03.2021 в 23:44
Зубков хотів шаріка забити ? ха
Ответить
+5
0
Vertov (Николаев)
31.03.2021 в 23:43
Андрей Николаевич, на выход! При всем к вам уважении. Это позор. Сборная Украины скатилась на уровень Мальты.
Ответить
+7
-3
avatar
vasa pupkis (Киев)
31.03.2021 в 23:43
С обоссаной конюшней играем в ничью. ЕБА,АТЫ
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+5
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2021 в 23:43
А в это время какая-то Сев. Македония выигрывает в гостях у Германии...
Ответить
+5
-2
avatar
Американец 2000
31.03.2021 в 23:43
Поздравляю всех с ОЧКОМ !!!
Ответить
+10
-4
FCZK-1922 (Кировоград)
31.03.2021 в 23:42
При чем тут Шевченко, команда весь матч доминировала, около 30 ударов, десяток голевых моментов. Сколько нужно создать чтоб эти все Мораесы забили??? Ну реально как можно запороть столько моментов, просто нет слов, и это я уже молчу о двух двести процентных пеналях. Не наш день, даже не так, не наша неделя. Наша сборная умеет создавать себе проблемы, а потом героически их решать, но скорее всего не в этот раз, сдается мне ЧМ уехал от нас на скоростной электричке, а ведь обильнее в двойное, что с Финам что сегодня мы должны были решать исход матча ещё в первые 60 минут, все эта чертавая реализация. Обидно, очень обидно, так рвать зад с жабами чтоб потом так обхезаца далеко не с топами.
Ответить
+2
-7
Dimka26 (Чернигов)
31.03.2021 в 23:44
При том, что стратегию на матч грамотно сделать не может. Хотя... он никогда ничего и не выстраивал. Все делают его помощники
Ответить
+5
0
FCZK-1922 (Кировоград)
31.03.2021 в 23:52
А ты приближенный, всю кухню изнутри знаешь
0
-2
Dimka26 (Чернигов)
31.03.2021 в 23:56
А смотря на выражение лица Шевы и его речь, можно сказать что у него глубокие познания в тактических наработках?
+3
0
LAZ E183 (Рига)
31.03.2021 в 23:46
Марлосу і Мораєсу скоро 40 років. Вони старі для збірної.
Ответить
+4
-2
Spivak63
31.03.2021 в 23:51
А молодые играющие инвалиды.
0
-2
LAZ E183 (Рига)
01.04.2021 в 00:58
Одне друге не відміняє.
0
0
oda1979 (Запорожье)
31.03.2021 в 23:46
какие еще 200% пенали??? Мужик, сними очки розовые.. И близко ничего не было.
Ответить
+2
0
FCZK-1922 (Кировоград)
31.03.2021 в 23:50
Ещё как было, не нужно пи*деть. Но дело в другом, с игры нужно забивать при том обилии моментов...
0
-2
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
31.03.2021 в 23:42
Это ужасно... Мы даже и близко не набрали максимальное количество очков за первые 3 игры, притом что начали тоЗа здравие! А закончили... Да было куча моментов, но реализация просто нулячая! Ганьба!!!
Ответить
+8
0
avatar
Ігор Холост (Львов)
31.03.2021 в 23:42
Залишилось тільки виграти всі наступні матчі.
Ответить
+5
-4
vituynia (Черкассы)
31.03.2021 в 23:48
Уже и это не поможет, отбор провалили. А теоритически-фантастические шансы это всё не серьёзно.
Ответить
+2
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
31.03.2021 в 23:42
Миколенко виноват! Блатных много стало зин, малин, матвеев иже с ними! Ярмола и Буя не такие получите!!!
Ответить
+5
-1
аалекс ( Крым)
31.03.2021 в 23:52
С Миколенко могли и проиграть)))
Ответить
+2
-3
NikosFutboloidos (Chop)
31.03.2021 в 23:42
Якщо Шева не піде то на Євро буде повний провал, і хай забере з собою Ротаня. Всі три гри це муки, нерви і вибачте "імпотенція думки і дії", а про форвардів взагалі мовчу....
Ответить
+9
0
Dimka26 (Чернигов)
31.03.2021 в 23:42
кум неприкасаемый
Ответить
+4
-1
NikosFutboloidos (Chop)
31.03.2021 в 23:45
Рекорд: 24.03 кваліфікація почалась, 31.03 кваліфікація закінчилась.
Ответить
+5
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2021 в 23:48
Точно.
+2
-1
Met (Харьков)
31.03.2021 в 23:48
Зараз кого не постав, то провалу не оминутию
Ответить
+1
-1
NikosFutboloidos (Chop)
31.03.2021 в 23:50
Треба ставити жорсткого профі, а не сюсюні: зіна, кара, мара, шмара і.т.д.
+2
0
Met (Харьков)
31.03.2021 в 23:53
У жорсткого профі в третьому матчі будуть грати аматори.
0
-1
Andrik_zp (Запоріжжя)
31.03.2021 в 23:42
Оказывается финско-казахский футбол сейчас на таком подъеме !!!
Ответить
+12
0
Dimka26 (Чернигов)
31.03.2021 в 23:43
ну да. И казахский чемпионат, откуда играли почти все сборники
Ответить
+5
0
Met (Харьков)
31.03.2021 в 23:47
А чого? Їх чемпіонат загалом і дійсно кращий за наш буде. Окрім хіба що однієї-двох команд.
0
-4
Dimka26 (Чернигов)
31.03.2021 в 23:42
Эх. Вспоминается сборная Фоменка. Играли скучно. Трусливо. Но зато когда забьют - оборона железобетон. казахи бы так налегке гол не смогли бы забить.
Ответить
+4
-4
UA Hero (Chernivtsi)
31.03.2021 в 23:45
Ага... Інвалідна збірна сцикуна Фоменко... Ти ще Шмаркевича згадай...
Ответить
+3
-2
Met (Харьков)
31.03.2021 в 23:46
Нагадати ігри з французами?
Ответить
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
31.03.2021 в 23:48
первый матч был отыгран идеально от оборонки
+3
0
George_D (Харьков)
31.03.2021 в 23:50
Ну в первом как минимум 2:0. Посмотрим, что покажет Шева в домашнем с французами.
+1
0
Met (Харьков)
31.03.2021 в 23:51
Тільки турнір був з двох матчів. І результат теж. Чи не так?
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
01.04.2021 в 00:03
если ты помнишь тот второй матч, то там второй гол был из оффсайда у Бенземы. А так.. класс французов был высок. Но против средних команд оборонка хорошо работала.
0
0
Vertov (Николаев)
31.03.2021 в 23:42
Надоело. Скатились до Мальты. ПОЗОРИЩЕ. Выгребайте, Андрей Николаевич. Ппри всем уважении к прежним заслна выход.
Ответить
+5
-1
MaksDnepr (Днепр)
31.03.2021 в 23:42
Либо Шева решил сменить место работы, либо слишком завышены ожидания болельщиков от сборной.
Ответить
+5
0
Тренерую (Столица)
01.04.2021 в 00:44
Решил сменить место работы
Ответить
0
0
MoriArti (Александрия)
31.03.2021 в 23:41
Наши конечно звёзды.....нужно было забивать. Но я насчитал три пенальти в сторону Казахстана...судья откуда?
Ответить
+4
-4
UA Hero (Chernivtsi)
31.03.2021 в 23:46
Шо??? Знову суддя винен, шо команда інвалідів не вміє забивати???
Ответить
+4
0
MoriArti (Александрия)
01.04.2021 в 00:27
Наши сегодня пафосом даже звёзд Голливуда превзошли...Но, нарушения были. Повторы подтвердят. Я также как и пол тыщи написавших и ещё более прочитавших - зол. Какао мне,лучше проиграли ,Нона поле умирали бы за результат и показывали игру и Желание
0
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
31.03.2021 в 23:47
При всем уважении, особенно к Мужикову, мы не должны против Казахстана даже заикаться про пенальти, обязаны были отгрузить тройку и забыть, но было видно что это не их день...
Ответить
+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.03.2021 в 23:48
матей йух - этим всё сказано)))
Ответить
+1
-1
vlotko (Броди)
31.03.2021 в 23:54
Словенія
Ответить
0
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
31.03.2021 в 23:41
Молодцы, по сравнении со сб. Германии. Те вообще на своём поле проиграли Македонии!
Ответить
+2
-3
rivnenskyi (Рівне)
31.03.2021 в 23:54
От жеж. Дійсно. Ладно, напишу що наші сьогодні билися немов леви!))
Ответить
+3
0
Дрюон (Одесса)
31.03.2021 в 23:41
Что Зубков и Михайличенко делают в сборной?
Ответить
+11
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
31.03.2021 в 23:45
То же самое что и коваленки
Ответить
+8
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.03.2021 в 23:49
Тоже что Шапаренки с Забарными
+2
-6
avatar
DynamoKiyv (Київ)
31.03.2021 в 23:57
Kolibri, спермоприемник прикрой, мамкина сцыкушка и лети на х-й
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
31.03.2021 в 23:59
Сегодня Шапаренко сыграл в порядке, в отличии от и Зины, и Малины. Матвиенко как и в матче с финами - все отдал сопернику. А когда увидел бегущего на него с мячом(перед голом), побежал кофе пить. Так что не 3,14зди, сцыкушка мамкина.
0
-3
avatar
Romerik (YNWA)
31.03.2021 в 23:41
Ми звичайно об*срались, і виправдань цій нічиїй проти тамбова бути не може, но суддя кончений сліпий П*ДЕРАС... 2 пенальті не поставити мда....Але і без того треба було забивати.
Ответить
+4
-2
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
31.03.2021 в 23:41
Зубков то взагалі якесь непорозуміння.Так само Марлос.
Ответить
+9
-1
avatar
scorpius (Ck)
31.03.2021 в 23:41
А кто сегодня "порозуміння"?
Ответить
+2
-3
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
31.03.2021 в 23:41
Это позор!
Ответить
+7
-1
max_lugansk (Луганск)
31.03.2021 в 23:41
По качеству игры - играли две молодежки!!! А так .. группа ровная, мяч круглый... В стыковых обязательно будем!
Ответить
+2
-3
rivnenskyi (Рівне)
31.03.2021 в 23:40
Два десятка в'ялих, нікчемних і безадресних ударів - як так можна транжирити?
Ответить
+6
0
Запорізьке Торпедо (zp)
31.03.2021 в 23:40
столько возмущения в каментах) когда нам фартило с Испанией и Францией, вы ж не были против? вот пришел кармический откат
Ответить
+1
-6
oda1979 (Запорожье)
31.03.2021 в 23:41
коллегам жму руку.
Ответить
+1
-2
oda1979 (Запорожье)
31.03.2021 в 23:40
Зинченко в СБУ делает то, что в МС. То есть первый пас и все. На большее он просто не способен. А Шевченко из него в сборной Гюндогана делает...
Ответить
+10
0
can (Торонто, Львов)
01.04.2021 в 00:52
Ну вот чем хорош любой сайт - идиоты не понимающие ни фига, могут писать, что угодно, а плюсующие аж подпрыгивают от возможности подосрать. Игрока уровня Зинченко в СБУ просто не существует. Задрали уже, выиграли - сборная супер, игроки топы, Шева - бог. А проиграли - ср..м на всех. На вскидку, только Геродот (Винница) может написать что-то путное. Может еще несколько человек. Остальные только гадят.
Ответить
0
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
31.03.2021 в 23:40
Что-то Шева поплыл.. Странная заявка на серию игр, странный состав, от игры к игре смена по пол команды. Невнятные замены... Сегодня вон Михайличенко - плуг матча, его еще в первом тайме снимать нужно было, а он до последнего бегал и косячил косячил косячил...
Ответить
+11
-1
pilips111 (Чернигов)
31.03.2021 в 23:47
Михайличенко этот перепуганный лошара, вместо того, чтобы встречать в центре поля, в голевой атаке казахов, пятился до своей штрафной. БАРАНЫ!!!
Ответить
+5
0
efim423 (odessa)
31.03.2021 в 23:40
интересно зубкова ещё вызовут ))
Ответить
+6
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2021 в 23:45
Они с каваленкой в сборной вечные.
Ответить
+3
0
can (Торонто, Львов)
01.04.2021 в 00:34
Неумным не понять. Уровень Зубкова очень не плох. Незабитое сегодня, забьется завтра. Дайте парню время.
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
31.03.2021 в 23:40
А мы про первое место размечтались, вот он наш уровень- рядом с финами и казахами. Просто слов нет.
Ответить
+8
-2
Зритель (Харьков)
31.03.2021 в 23:42
А кто-то мечтал про 1-е место? По моему - это только в телевизоре звучало. А телевизор смотреть вредно.
Ответить
+4
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
31.03.2021 в 23:55
твой уровень - платить валютой за литрушку минералки, отдыхай)
Ответить
+1
-2
аалекс ( Крым)
01.04.2021 в 00:29
Гусарский юмор. На большее ума не хватает?
0
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
31.03.2021 в 23:39
Бл..ть, та треба було ще П'ятову дати ігровий час, а хулі, всі нехай пограють, коли результат потрібен...Надіюсь після сьогоднішнього матчу в Шеви більше не виникне бажання ніколи більше не викликати Зубкова і Марлоса!
Ответить
+8
-1
avatar
simargl (Чернигов)
31.03.2021 в 23:46
Ага. И Караваева с Мыколенко ... и Соболя с Макаренко ... и всех остальных...
Ответить
+2
-6
LAZ E183 (Рига)
31.03.2021 в 23:48
Ще б Шабанова згадали, теж зірковий футболіст рівня Волині
Ответить
+1
-1
*les* (Бориспіль)
31.03.2021 в 23:39
Зінченко жахливо зіграв. Треба було міняти.
Ответить
+9
-1
Alex.696 (Немирів)
31.03.2021 в 23:44
А поміняли Шапаренка...
Ответить
+4
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.04.2021 в 00:00
Схемы.
+2
-1
Тренерую (Столица)
01.04.2021 в 00:51
Треба було не випускати)))
Ответить
0
0
Зритель (Харьков)
31.03.2021 в 23:39
Но ведь без поражений идут! Орлы!
Ответить
+7
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.03.2021 в 23:40
р=с
Ответить
+2
-3
UA Hero (Chernivtsi)
31.03.2021 в 23:41
Леви...
Ответить
+4
0
Пришта Литин (Київ)
31.03.2021 в 23:58
левые)
0
0
mr_bin (Александрия)
31.03.2021 в 23:49
Ответить
0
0
urik (Кривой Рог)
31.03.2021 в 23:39
НЕ ПРОИГРАЛИ !!! Спасибо , ребята , за приятный вечер !
Ответить
+5
-3
Тренерую (Столица)
01.04.2021 в 00:52
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
31.03.2021 в 23:39
Смешно было смотреть, как Зина поплыл в конце матча, как ребенок. Это явно не по-капитански.
Ответить
+10
-2
oda1979 (Запорожье)
31.03.2021 в 23:42
Зинченко - дите под крылышком Пепа. Зачен Пеп его держит х.з.
Ответить
+4
-1
Dimka26 (Чернигов)
31.03.2021 в 23:46
для меня это тоже загадка.
+3
-1
avatar
vasa pupkis (Киев)
31.03.2021 в 23:39
ЕБА.АТЫ
Ответить
+5
-1
Пришта Литин (Київ)
31.03.2021 в 23:59
..шли саладаты))
Ответить
0
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
31.03.2021 в 23:39
Поки в нас будуть кругом куми ,свати,брати,нам нема чого чекати.Люди щоб заграти в стартовому складі "НИВИ" треба забашляти 200000 гр.то чого ми чекаємо.а уявіть що робиться вище.
Ответить
+8
0
Alex Sunchez
31.03.2021 в 23:44
интересно сколько Зина пепу заносит, камазами наверное?
Ответить
+4
-1
can (Торонто, Львов)
01.04.2021 в 00:29
Ты идиот?
0
-1
Тренерую (Столица)
01.04.2021 в 00:53
Ему Седан заносит)))
0
0
pilips111 (Чернигов)
31.03.2021 в 23:39
Клоуны
Ответить
+6
-1
alex 66 (Кременчуг)
31.03.2021 в 23:39
Кто там Лев матчу???? Мужиков)))
Ответить
+9
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
31.03.2021 в 23:41
Шева ))
Ответить
+2
-3
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
31.03.2021 в 23:39
Й0паный стыд...
Ответить
+6
-1
avatar
Viktor Ivanjvich
31.03.2021 в 23:39
Привет Андрей! ой. ПРОЩАЙ АНДРЕЙ!
Ответить
+9
-2
storm_ua (Николаев)
31.03.2021 в 23:38
А где же те сказочники верящие в гений тренера шевы....Андрюха..уйди..просто уйди...на это убожество нет силы смотреть..
Ответить
+10
-2
Dimka26 (Чернигов)
31.03.2021 в 23:40
Он неприкасаемый
Ответить
+7
0
Andrik_zp (Запоріжжя)
31.03.2021 в 23:46
И Ротаня с собой забери
Ответить
+3
-1
avatar
BohdanKoles (Київ)
31.03.2021 в 23:38
Такой убогой игры в обороне не видел давно. С воскресенья
Ответить
+12
0
Тренерую (Столица)
01.04.2021 в 00:57
Ответить
0
0
LAZ E183 (Рига)
31.03.2021 в 23:38
А ви, шановні прогнозисти і футбольні експерти, побільше прогнозів пишіть і смакуйте нездобуті перемоги за кілька днів до матчу.
Ответить
+5
0
pilips111 (Чернигов)
31.03.2021 в 23:38
Кого вам ещё надо? Какую сборную? Если вы сборную Тамбова обыграть не можете!!! Нет слов, вы просто бараны, а не лэвы!
Ответить
+12
-2
alex 66 (Кременчуг)
31.03.2021 в 23:40
Тобола.
Ответить
+5
0
Григорий Листопадов
31.03.2021 в 23:43
Не Тамбова,ещё хуже-Тобола,но оценил правильно,бараны,причем все 11-ь вместе с Вацко:"герой матча Покатилов? Та в него бараны били"
Ответить
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
31.03.2021 в 23:56
почему-то черниговские сегодня показывают особый уровень долблое..изма
Ответить
+2
-2
oda1979 (Запорожье)
31.03.2021 в 23:38
Фоменко, прости нас и вернись
Ответить
+5
-6
Dimka26 (Чернигов)
31.03.2021 в 23:40
а многие от чего плевалисб, хотя дед грамотно оборонку выстраивал
Ответить
+2
-2
Просто любитель (Днепр)
31.03.2021 в 23:38
Лучше бы петухам проиграли ,а потом две победы. А так- с.сите вместе со всей страной
Ответить
+7
-2
magnum power (БОМЖ)
31.03.2021 в 23:38
стабильность - признак мастерства.
Ответить
+7
0
Ol-g (Одесса)
31.03.2021 в 23:38
Этих цуциков не натренируешь.
Ответить
+8
0
добрый) (город)
31.03.2021 в 23:38
ничего что хата сгорела ,главное соседа затопило)))
Ответить
+2
-10
FC Energy (Новая Каховка)
31.03.2021 в 23:39
пройди нахер пожалуйста
Ответить
+3
-2
добрый) (город)
31.03.2021 в 23:40
ты оттуда еще не вернулась, маня..занято
0
-5
добрый) (город)
31.03.2021 в 23:40
ну правда очко колет ,то понятно))))
0
-5
FC Energy (Новая Каховка)
31.03.2021 в 23:42
ущербный, ты нахер сюда зашел?
Ответить
+2
-1
Algrab (Костопiль)
31.03.2021 в 23:48
п н х, козломордий троль, і не забудь скрєпу із ж.пи витягнути...
+2
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
31.03.2021 в 23:38
Що тут коментувати? Ганьба! Догрались до ручки.
Ответить
+12
-1
Не дармоед (Запорожье)
31.03.2021 в 23:38
Полные нули,сборная зажравшихся пижонов.
Ответить
+12
-2
Zonder (Днепр)
31.03.2021 в 23:37
Ну что салабоны, довыделовались? Почему это бревно Зубкова не убрали с поля? Он же никакой.
Ответить
+12
-2
rivnenskyi (Рівне)
31.03.2021 в 23:51
Так його на 67 випустили)))
Ответить
0
-1
Alex.696 (Немирів)
31.03.2021 в 23:37
Шевченко - олень. Дерев'яні зубкови, кривоногі мораєси в ЗбУ є, а Ьуяльськоно нема. Ярмола міг би вийти на 30 хв. другоно тайму - то навіть в заявці нема.
Ответить
+13
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.03.2021 в 23:39
а шо про каравая молчишь, из-под которого забили?
Ответить
+4
-12
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.03.2021 в 23:40
Так он же с Динамо! Там все герои! Вторую игру подряд выруливают)))
+2
-8
UA Hero (Chernivtsi)
31.03.2021 в 23:40
А хтось біг , шоб повернутися у захист?
+2
-1
LAZ E183 (Рига)
31.03.2021 в 23:40
Я вже давно кажу, Караваєв це не для збірної і його кращі часи минули. В Зорі.
+3
-5
Alex.696 (Немирів)
31.03.2021 в 23:40
А де був лівий фланг, з якого чувак пів поля пройшов ( не пробіг) і віддав на мужикова. Мужиков в дотик вдарив і влучив.
+4
-1
Alex.696 (Немирів)
31.03.2021 в 23:41
Та й караваєв слабко сьогодні.
+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.03.2021 в 23:42
Где тот, где этот..... Караваев был на своей бровке в зоне где забили гол!
+1
-5
alex 66 (Кременчуг)
31.03.2021 в 23:42
Та даже Кара там не при чем, казах к воротам мяч тянул, кофе пил, курил, а олени за ним тупо наблюдали, ну а потом пас и голяра.
+4
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
31.03.2021 в 23:49
Матвиенко опять где-то пошел кофе пить.
+4
0
pacino (Калуш)
31.03.2021 в 23:42
Твій Ярмола ніякий
Ответить
+2
-4
Григорий Листопадов
31.03.2021 в 23:47
Деревяные все были. А что наиграл Караваев,Малиновский,Михайличенко,да и Шапоренко сегодня?
Ответить
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.03.2021 в 23:37
клоуны! и наши, и судья!
Ответить
+5
-2
avatar
scorpius (Ck)
31.03.2021 в 23:37
Похоже, что и на следующий чемпионат мира мы не попадаем...
Ответить
+8
-1
добрый) (город)
31.03.2021 в 23:39
гоу все в ато
Ответить
+3
-7
pacino (Калуш)
31.03.2021 в 23:42
Ти обісрешся як всі в ато підуть
+3
0
avatar
scorpius (Ck)
31.03.2021 в 23:44
А ты уже там?
0
-2
pacino (Калуш)
31.03.2021 в 23:46
Ти обісрешся як всі в ато підуть
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2021 в 23:39
Та какой чемпионат? Последнее место в группе.
Ответить
+3
0
avatar
scorpius (Ck)
31.03.2021 в 23:46
С казахами еще потягаемся, у нас больше очков сейчас)
+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.03.2021 в 23:37
Зато стабильно 1:1
Ответить
+9
-2
FC Energy (Новая Каховка)
31.03.2021 в 23:37
разгоняйте этот сброд, сил нет терпеть. Зинченко, Малиновского и Шевченко пожалуйста. в Европу всех, пусть там разрывают.
Ответить
+9
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
31.03.2021 в 23:37
Проиграли из-за гнилого иуды чмораеса,запоровшего 4 стопроцентных момента....
Ответить
+3
-19
FC Energy (Новая Каховка)
31.03.2021 в 23:37
он находил моменты, а вот вопрос к Зинченко, Малиновскому и Шапаренко большие
Ответить
+14
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.03.2021 в 23:38
Это тебя глючит, вонючка)))) Из-за крутой защиты Караваева!
Ответить
+5
-7
avatar
simargl (Чернигов)
31.03.2021 в 23:41
Лечи головку ... дебил.
Ответить
+2
-3
Dnepr United (Днепр)
31.03.2021 в 23:55
Опять ты здесь, кретин?
Ответить
0
0
alex 66 (Кременчуг)
31.03.2021 в 23:37
Олени...ну, что Шева, оправдывайся давай.
Ответить
+11
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2021 в 23:41
"Эээээ, мы провели отличный матч...."
Ответить
+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.03.2021 в 23:44
он же по-укр. обещал грузить
+1
-3
avatar
DOMENICO (Lviv)
31.03.2021 в 23:47
Ееее, значит
Ответить
+2
-1
Лекарь (село Дарница)
31.03.2021 в 23:37
2 часа жизни убил на просмотр этого гавнища. Спасибо, Андрей Шевченко!
Ответить
+17
-3
pilips111 (Чернигов)
31.03.2021 в 23:37
Двигаемся дальше?)))))
Ответить
+8
-2
аалекс ( Крым)
31.03.2021 в 23:45
Уж лучше на месте топтаться
Ответить
+1
-2
avatar
simargl (Чернигов)
31.03.2021 в 23:36
Молодцы!! Выстояли в матче с сильным соперником !!! Вырвали ничью и сможем бороться за 3-4 место !!!
Ответить
+12
-6
Запорізьке Торпедо (zp)
31.03.2021 в 23:38
ты хоть понимаешь что над собой щас ржешь, петросяна кусок)
Ответить
+3
-10
avatar
simargl (Чернигов)
31.03.2021 в 23:40
А я за казахов переживал, и ржу с тебя и твоего торпеда ))
+5
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
31.03.2021 в 23:42
аа, так это твоя сестра в том месяце просила у меня 50гр за интим, бо на дорогу до Алматы не хватало? ну извини)
+3
-6
Bertos (Запорожье)
31.03.2021 в 23:36
Стабильность
Ответить
+6
-2
Met (Харьков)
31.03.2021 в 23:36
Збірна сьогодні видає просто феєричний матч під назвою "наша пісня гарна, нова - починаймо її знову". Уявляю, як ті ж французи дивляться на все це й думають: Як же ми могли так ганебно зіграти?Констатуємо: відбір провалено.
Ответить
+9
-2
pilips111 (Чернигов)
31.03.2021 в 23:36
КОНЧЕННЫЕ!!!
Ответить
+9
-5
Papaye (Dnipro)
31.03.2021 в 23:36
МОЛОДЦЫ, мать вашу!!!!!
Ответить
+5
-2
avatar
Просто Толик (Одесса)
31.03.2021 в 23:36
Бывает, это футбол ребята.
Ответить
+2
-7
avatar
vasa pupkis (Киев)
31.03.2021 в 23:36
Еба.аты
Ответить
+4
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
31.03.2021 в 23:36
Увы.
Ответить
+5
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2021 в 23:36
Все, приехали...
Ответить
+6
-2
Лекарь (село Дарница)
31.03.2021 в 23:36
Говорите, при Фоменко команда плохо играла?
Ответить
+4
-7
аалекс ( Крым)
31.03.2021 в 23:42
Просто последние игры СБУ играет как при Фоменко
Ответить
+1
-1
can (Торонто, Львов)
01.04.2021 в 00:09
Да, плохо. Впереди еще целый отбор. Сейчас интереснее, хоть и не очень удачно
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+1
0
Mexxxxx (Просяная)
31.03.2021 в 23:36
Лучше б мы французам проиграли, а этих двоих разнесли. Ну все в наших руках. За второе место шансы реальные, финны и боснийцы все равно слабее нас… Ну сыграли ж сегодня хорошо… Блин первый раз не знаешь, как это все комментировать
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+3
-8
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simargl (Чернигов)
31.03.2021 в 23:38
Не смеши. Босния заберёт у тактика Шевы 6 очков.
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+5
-2
pilips111 (Чернигов)
31.03.2021 в 23:40
2 место у финнов, третье у Боснии, 4 у казахов
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+4
-2
can (Торонто, Львов)
01.04.2021 в 00:06
Дурачек? И чем вас вместе с симарглами там подкармливают?
0
-1
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
31.03.2021 в 23:41
Очень хорошо сыграли... Счет видел вообще?
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+2
0
Mexxxxx (Просяная)
31.03.2021 в 23:59
Ну а что, бежали, миллион моментов, выиграли б 7:0, а реально было, то все б на руках носили. Ну а счет видел, молчу.
0
-1
UA Hero (Chernivtsi)
31.03.2021 в 23:36
Браво Шевченко!!!
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+5
-5
rivnenskyi (Рівне)
31.03.2021 в 23:36
А ось і дно!
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+9
-2
UA Hero (Chernivtsi)
31.03.2021 в 23:36
Це ще не дно.
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+7
-1
rivnenskyi (Рівне)
31.03.2021 в 23:37
Не виграти в казахів? Коли таке було?
+10
0
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simargl (Чернигов)
31.03.2021 в 23:38
Все бывает впервые ...)))
+7
-2


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