Национальная сборная Украины
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Довбик дебютировал за сборную Украины
Второй дебютант в одном матче
31 марта
На 81-й минуте матча на поле появился форвард "Днепра-1" Артем Довбик. Он заменил Николая Шапаренко. Это дебют форварда в главной команде страны.
Отметим, что к этой минуте счет в матче ничейный – 1:1.
Также напомним, что в стартовом составе вышел 19-летний голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, для которого это также дебютный матч за главную команду страны.
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