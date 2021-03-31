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Довбик дебютировал за сборную Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Второй дебютант в одном матче

Довбик дебютировал за сборную Украины

Новина українською

31 марта сборная Украины в рамках отбора ЧМ-2022 принимала Казахстан.

На 81-й минуте матча на поле появился форвард "Днепра-1" Артем Довбик. Он заменил Николая Шапаренко. Это дебют форварда в главной команде страны.

Отметим, что к этой минуте счет в матче ничейный – 1:1.

Также напомним, что в стартовом составе вышел 19-летний голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, для которого это также дебютный матч за главную команду страны.

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В статье: Украина Артем Довбик
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