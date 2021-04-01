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Шевченко о матче с Казахстаном: Это очень серьезный звоночек. Мы должны стать командой

Национальная сборная Украины
(5 голосов)

Тренер говорит, что проблема с концентрацией

Шевченко о матче с Казахстаном: Это очень серьезный звоночек. Мы должны стать командой

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью 1:1 в матче отбора ЧМ-2022 против Казахстана.

"Я думаю, когда создается столько моментов, а потом их транжирить...такое получается, что соперник создает один момент и забивает, а мы продолжаем не использовать. Концовка мне не понравилась. Должна быть организация, а у нас игроки, которые должны были играть на своих позициях, потеряли их. Результат негативный, беру ответственность на себя. Я предупредил их в перерыве - не транжирить моменты. Такие игры нужно закрывать. Жаль, что я оказался прав.

Три матча в неделю - не причина. Я не замечал усталости. Были те, кто подсел, но мы многим давали играть, была ротация. Не вижу проблем в усталости, а вижу проблему в концентрации. Это звоночек, очень серьезный звоночек. Мы должны стать командой. Это тревожные моменты - там ошибку допустили, здесь ошибка и наказали нас.

Мы должны были закрывать эту игру еще в первом тайме. Соперник забил хороший гол, но мы должны свое реализовать. Реализуй свои моменты - закрыли ли бы все в первом тайме. Что касается моментов с пенальти, то я не комментирую. Сейчас мне тяжело говорить об этом. Если судья не увидел пенальти, то так тому и быть", - сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Казахстан
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (34)
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Dimka26 (Чернигов)
01.04.2021 в 01:08
Ну да. с капитаном Зинченко команду настроишь. Развел бардак в коллективе.
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+1
0
Ol-g (Одесса)
01.04.2021 в 00:44
Шухер.
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0
0
Наш (Одесса)
01.04.2021 в 00:40
звоночек - это когда Зина капитанит, а команда рассыпается и теряет позиции при первом шухере...
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+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.04.2021 в 00:35
Це вже набат, а не дзвіночок.
Ответить
+1
0
alex.belogubko (одесса)
01.04.2021 в 00:34
из-за ШЕВЫ пострадал Заваров а потом и ФОМЕНКО --а Петракова убрали из-за Ротаня и что мы видим блат это сила для них а не для сборных --Шева ещё держиться не долго ему осталось а вот пустышка Ротань давно уже угробил молодёжку --его надо ГНАТЬ
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0
-1
Пришта Литин (Київ)
01.04.2021 в 00:27
Подкаблучник не тренер Сборной. Иди в гольф гоняй, Шева.
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+1
-1
vituynia (Черкассы)
01.04.2021 в 00:26
Андрей Николаевич ты шо даун? Ты за три матча отбор умудрился прос.ть,какой ещё звоночек...
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+3
-2
alex.belogubko (одесса)
01.04.2021 в 00:46
идёт по стопам Ротаня --который угробил молодёжку и опозорил Украину
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0
0
Зритель (Харьков)
01.04.2021 в 01:16
Всё решится осенью. Если перестанут пропускать голы в каждом матче - 2-е место возьмут. Это футбол - тут многое фарт решает.
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0
0
MaximSK (Киев)
01.04.2021 в 00:23
Шеву и Ротаня нужно в отставку после Евро отправлять, чтобы встряхнуть команду, еще можно исправить ситуацию.
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+4
-1
alex.belogubko (одесса)
01.04.2021 в 00:25
Ротаня уже давно надо было гнать-как угробил ЧМ и не попали на ЧЕ
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+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
01.04.2021 в 01:10
А чего после Евро? Так бы хоть на Евро можно было бы с нормальным тренером попылить там. А так...
Ответить
0
-1
alex.belogubko (одесса)
01.04.2021 в 00:22
Ротань на сентябрь готовит пацанов для СБУ по приказу Шевы а Русик уже досрочно их угробил --всё проиграли взяли 6 место из 6 команд в Турции --на ЕК не попали --Ротань старший брат учитель Шева не довольный тобой -беги Русик беги--только отставка спасёт тебя
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+1
0
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WI-FI (Киев)
01.04.2021 в 01:07
Я думаю всем срать на результаты молодёжки
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0
0
storm_ua (Николаев)
01.04.2021 в 00:22
Почему Петракову не дать поработать, человек выиграл мчм, в нормальной федерации футбола, именно он бы был кандидатом номер один
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.04.2021 в 00:36
Або Алієва?
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0
0
alex.belogubko (одесса)
01.04.2021 в 00:43
там Павелко всё крутит --есть хорошие тренера Григорчук- Ковалец-Вернидуб и много других с опытом а у нас физруки и сразу сборные доверили --с Ротанем всё уже ясно тупица а вот ШЕВЫ дадут шанс на игры в ЧЕ а потом он сам уйдёт думаю за бугор
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0
0
Ol-g (Одесса)
01.04.2021 в 00:45
Куда? Милан не всё проиграл.
0
0
Dimka26 (Чернигов)
01.04.2021 в 01:11
потому что мы живем не в той стране. где ценят специалистов хороших.
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0
0
vlotko (Броди)
01.04.2021 в 00:19
Стає страшно, що будемо робити на ЧЄ? Ці ігри виявили, що фізична підготовка нашої збірної нікудишня, не витримують вони не те що 3 гри, але і дві. І ще не вміють вони грати проти команд оборонного плану, на краще вдається гра на контратаках. І ще не хватає нам швидких атакувальних півзахисників, таких як Коноплянка і Ярмоленко були в кращі роки. Натуралізовані бразіли теж нічого не показали. І саме головне, вдумайтеся, ці нічиї завойовані на своєму полі.
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+3
0
storm_ua (Николаев)
01.04.2021 в 00:18
Шева тупо не тренер не его это дело.. Андрюха, просто уйди.. Будь мужиком. Не убивай то уважение, которое ты заслужил, будучи игроком
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+5
-1
Dimka26 (Чернигов)
01.04.2021 в 01:15
он думает об уважении? Человек бы не в таком случае не шел бы в политику с Королевской, не подсиживал бы Заварова перед Евро, и не плавил бы Фоменко во время того же ЕВро.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
01.04.2021 в 00:16
еще той осенью я писал здесь, что Шеве рановато тренировать сборную; сколько же ртов тогда на меня открылось) с сегодняшнего дня все, понятное дело, кинутся хейтить Шеву - при том, что его вины в факапе с казахами не было. Просто не повезло, так бывает - также, как нам повезло с Испанией дома и Францией на выезде. У сборной до сих пор отличные шансы на 2 место, если правильно подобрать состав на боснийцев
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+4
-1
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WI-FI (Киев)
01.04.2021 в 01:04
Видно что ты думать не умеешь
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0
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
01.04.2021 в 00:11
Шева визнай,ти не тренер.Скажи просто ,кум попросив побути вивіскою збірної.а пацани самі грають хто як вміє.
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+5
-1
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WI-FI (Киев)
01.04.2021 в 01:03
Чел не тупи у него хорошие помощники
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
01.04.2021 в 01:16
Так в том и беда, что у нас рукководители дубы, а все решают помощники.
0
0
Pianist (Киев)
01.04.2021 в 00:09
Шева, а Зинченко за какие заслуги капитан? А что это за звезда новая и неприкасаемая - Малиновский? Какие кпд этих двух твоих любимчиков сегодня, какие кпд с финнами?Что это за кадр - Зубков? Он серьезно настолько крут? ;)А, ну и самое главное: а где же супер тактическая схема, в которую Буяльский не вписывается? :))) Вы с кумом Павелко заигрались. Давно понятно, что сборная для вас двоих превратилась в огромный бизнес и серьезную политику, но уже пора заканчивать с этим.
Ответить
+5
0
alex69 (Париж)
01.04.2021 в 00:14
А вот Малиновского не трогай! На данный момент, это лучший легионер!
Ответить
+2
-5
Pianist (Киев)
01.04.2021 в 00:16
А чем именно он лучший? Просто интересно. Можно примеры?
+5
0
Dimka26 (Чернигов)
01.04.2021 в 01:17
Зинченко получил капитанскую повязку за такие заслуги, как Шева возгглавил сборную - тупо ни за что.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 00:08
Как, понабирав блатных и приблатненный бестолочей вместо нормальных игроков, можна стать командой? Это ж тебе не ВР, где кумовство канает.
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+4
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
01.04.2021 в 00:08
Хто капітан? оцей піжон з МС? так він в тій збірній в який ти грав ,носив би каву для вас а не капітанську повязку.
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+7
-1
Met (Харьков)
01.04.2021 в 00:03
Дзвіночок? Серйозно??? Та це вже набат гуде!!!
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+8
0


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