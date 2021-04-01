Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко о матче с Казахстаном: Это очень серьезный звоночек. Мы должны стать командой
Тренер говорит, что проблема с концентрацией
фото - Олександр Приходько
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире ТК Футбол прокомментировал
"Я думаю, когда создается столько моментов, а потом их транжирить...такое получается, что соперник создает один момент и забивает, а мы продолжаем не использовать. Концовка мне не понравилась. Должна быть организация, а у нас игроки, которые должны были играть на своих позициях, потеряли их. Результат негативный, беру ответственность на себя. Я предупредил их в перерыве - не транжирить моменты. Такие игры нужно закрывать. Жаль, что я оказался прав.
Три матча в неделю - не причина. Я не замечал усталости. Были те, кто подсел, но мы многим давали играть, была ротация. Не вижу проблем в усталости, а вижу проблему в концентрации. Это звоночек, очень серьезный звоночек. Мы должны стать командой. Это тревожные моменты - там ошибку допустили, здесь ошибка и наказали нас.
Мы должны были закрывать эту игру еще в первом тайме. Соперник забил хороший гол, но мы должны свое реализовать. Реализуй свои моменты - закрыли ли бы все в первом тайме. Что касается моментов с пенальти, то я не комментирую. Сейчас мне тяжело говорить об этом. Если судья не увидел пенальти, то так тому и быть", - сказал Шевченко.
Популярное сейчас
- Отбор к ЧМ-2022. Украина - Казахстан 1:1. Насмешили, или Наказание за расхлябанность
- Украина – Казахстан 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
- Рейс Киев - Милан. Как Андрей Шевченко стал героем нашего детства. ВИДЕО
- Вся боль в одном фото. Эмоции Миколенко после привоза в матче с финнами
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО
- Капитан Арсенала пришел на тренировку в образе популярного рэпера. ВИДЕО
Новости по теме
- 06:19 Украинские Травмы Коноплянки и Левандовского, гол Жерсона, поражение России. Главные новости за 30 марта
- 08:00 Прогнозы на футбол Украина - Казахстан. Анонс и прогноз матча отбора ЧМ-2022 на 31.03.2021
- 18:10 Украинские Шевченко: Наша задача - попасть на ЧМ. С первой путевки или со второго места и с плей-офф