Шевченко о матче с Казахстаном: Это очень серьезный звоночек. Мы должны стать командой

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью 1:1 в матче отбора ЧМ-2022 против Казахстана .

"Я думаю, когда создается столько моментов, а потом их транжирить...такое получается, что соперник создает один момент и забивает, а мы продолжаем не использовать. Концовка мне не понравилась. Должна быть организация, а у нас игроки, которые должны были играть на своих позициях, потеряли их. Результат негативный, беру ответственность на себя. Я предупредил их в перерыве - не транжирить моменты. Такие игры нужно закрывать. Жаль, что я оказался прав.

Три матча в неделю - не причина. Я не замечал усталости. Были те, кто подсел, но мы многим давали играть, была ротация. Не вижу проблем в усталости, а вижу проблему в концентрации. Это звоночек, очень серьезный звоночек. Мы должны стать командой. Это тревожные моменты - там ошибку допустили, здесь ошибка и наказали нас.

Мы должны были закрывать эту игру еще в первом тайме. Соперник забил хороший гол, но мы должны свое реализовать. Реализуй свои моменты - закрыли ли бы все в первом тайме. Что касается моментов с пенальти, то я не комментирую. Сейчас мне тяжело говорить об этом. Если судья не увидел пенальти, то так тому и быть", - сказал Шевченко.