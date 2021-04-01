Яремчук: Каждый игрок должен проанализировать и опуститься на землю

Форвард сборной Украины Роман Яремчук в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью в матче отбора ЧМ-2022 против Казахстана (1:1) .

- Ваше мнение о реализации сборной.

– Тяжело ответить на этот вопрос. Создали много хороших моментов, где-то подвела реализация. Сложно что-то говорить. Есть результат, мы должны за него нести ответственность. Каждый футболист должен задуматься и немного опуститься на землю после таких матчей и проанализировать.

Шевченко заходил в раздевалку уже. Думаю, его слова должны остаться в раздевалке. Что он сказал, думаю, каждый футболист согласен с этим. Я сказал от себя, что каждый игрок должен проанализировать, опуститься на землю. Думаю, борьба еще не окончена. Должны в следующих матчах исправить ситуацию.

- На чем делал акценты тренерский штаб перед матчем?

– Знали, что Казахстан будет играть от обороны. Нужно было больше играть на флангах. Шевченко акцентировал на реализации. Он знал об этом еще перед матчем. Она нас подвела сегодня.

- Ты играл больше на левом фланге. Насколько комфортно тебе было играть?

– Конечно, это не моя позиция. У меня нет навыков на этой позиции. Но я счастлив быть в сборной, играть на любой позиции, выкладываться на 100%. Где скажут играть, там и буду.

- Эксперты говорили, что твои открывания похожи на стиль Мбаппе.

– Да нет, мне до Мбаппе как отсюда до Бельгии пешком.