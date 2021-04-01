Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Яремчук: Каждый игрок должен проанализировать и опуститься на землю
Украина не смогла обыграть Казахстан
Форвард сборной Украины Роман Яремчук в эфире ТК Футбол прокомментировал
- Ваше мнение о реализации сборной.
– Тяжело ответить на этот вопрос. Создали много хороших моментов, где-то подвела реализация. Сложно что-то говорить. Есть результат, мы должны за него нести ответственность. Каждый футболист должен задуматься и немного опуститься на землю после таких матчей и проанализировать.
Шевченко заходил в раздевалку уже. Думаю, его слова должны остаться в раздевалке. Что он сказал, думаю, каждый футболист согласен с этим. Я сказал от себя, что каждый игрок должен проанализировать, опуститься на землю. Думаю, борьба еще не окончена. Должны в следующих матчах исправить ситуацию.
- На чем делал акценты тренерский штаб перед матчем?
– Знали, что Казахстан будет играть от обороны. Нужно было больше играть на флангах. Шевченко акцентировал на реализации. Он знал об этом еще перед матчем. Она нас подвела сегодня.
- Ты играл больше на левом фланге. Насколько комфортно тебе было играть?
– Конечно, это не моя позиция. У меня нет навыков на этой позиции. Но я счастлив быть в сборной, играть на любой позиции, выкладываться на 100%. Где скажут играть, там и буду.
- Эксперты говорили, что твои открывания похожи на стиль Мбаппе.
– Да нет, мне до Мбаппе как отсюда до Бельгии пешком.
Популярное сейчас
- Отбор к ЧМ-2022. Украина - Казахстан 1:1. Насмешили, или Наказание за расхлябанность
- Украина – Казахстан 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
- Рейс Киев - Милан. Как Андрей Шевченко стал героем нашего детства. ВИДЕО
- Украина - Финляндия: где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины