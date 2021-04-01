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Яремчук: Каждый игрок должен проанализировать и опуститься на землю

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Украина не смогла обыграть Казахстан

Яремчук: Каждый игрок должен проанализировать и опуститься на землю

Новина українською

Форвард сборной Украины Роман Яремчук в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью в матче отбора ЧМ-2022 против Казахстана (1:1).

- Ваше мнение о реализации сборной.

– Тяжело ответить на этот вопрос. Создали много хороших моментов, где-то подвела реализация. Сложно что-то говорить. Есть результат, мы должны за него нести ответственность. Каждый футболист должен задуматься и немного опуститься на землю после таких матчей и проанализировать.

Шевченко заходил в раздевалку уже. Думаю, его слова должны остаться в раздевалке. Что он сказал, думаю, каждый футболист согласен с этим. Я сказал от себя, что каждый игрок должен проанализировать, опуститься на землю. Думаю, борьба еще не окончена. Должны в следующих матчах исправить ситуацию.

- На чем делал акценты тренерский штаб перед матчем?

– Знали, что Казахстан будет играть от обороны. Нужно было больше играть на флангах. Шевченко акцентировал на реализации. Он знал об этом еще перед матчем. Она нас подвела сегодня.

- Ты играл больше на левом фланге. Насколько комфортно тебе было играть?

– Конечно, это не моя позиция. У меня нет навыков на этой позиции. Но я счастлив быть в сборной, играть на любой позиции, выкладываться на 100%. Где скажут играть, там и буду.

- Эксперты говорили, что твои открывания похожи на стиль Мбаппе.

– Да нет, мне до Мбаппе как отсюда до Бельгии пешком.

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В статье: Украина Казахстан Роман Яремчук
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 00:39
Та вы уже и так в канализации.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.04.2021 в 00:38
Пізно пити Боржомі. Декому треба в нору опускатися.
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Papaye (Dnipro)
01.04.2021 в 00:30
Не понравился момент в начале игры: идёт навес с левого фланга на Яремчука, он имитируя прыжок отрывается сантиметров на пять от земли и естественно до мяча не дотягивается. Низкорослый Ребров пачками забивал такие подачи против защитников гораздо превосходящих его в размерах. Этот же... Да гол забил хороший, молодец, но на этом и всё. Довбык оказался мощнее и нацеленней на ворота в разы.
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viha (Краков)
01.04.2021 в 00:27
Грали краще, ніж з фінами; але - де поділась майстерність? А може її й не було.... Пора пора, на землю..
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Зритель (Харьков)
01.04.2021 в 01:11
Кожна команда грає, як дозволяє суперник. Фінляндія 55-а в рейтингу ФІФА, Казахстан - 122-й. Зрозуміло - Казахстан дозволяв грати "кращє".
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0
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