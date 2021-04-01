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"Пижонство, самоуверенность и расслабленность" - эмоции Кривцова после матча Украина - Казахстан

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Не самый лучший матч сборной

"Пижонство, самоуверенность и расслабленность" - эмоции Кривцова после матча Украина - Казахстан

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью в матче отбора ЧМ-2022 против Казахстана (1:1).

- Насколько вам комфортно при постоянных трансформациях в защите?

– Нормально в принципе. Для нас та тактика была больше не нашей. С этой тактикой играли в прошлом отборе на Евро, провели много товарищеских матчей. Думаю, это более подходящая для нашей команды тактика.

- Шевченко сказал, что нужно начинать с того, с чего начинали раньше. Что он имел в виду?

– Думаю, рано поверили в свои силы. В первом тайме нам игра давалась, забили гол. Наверное, потом не отнеслись с должной ответственностью к нашим моментам, которые создавали. Было много перспективных контратак, 100% моментов, но где-то пижонство, самоуверенность сыграли с нами злую шутку.

- Пропущенный гол – следствие чего?

– Да то же самое. Расслабленность. Там техническая ошибка была, обрезка, здорово сыграла сборная Казахстана, быстро перевели игру на нашу половину, сыграли в пас и исполнительное мастерство игрока, который забил гол.

- Можете сказать, что сейчас сборная Украины себя чувствует, как Франция после 1:1 с нами?

– Думаю, да. Думаю, у нас схожие сейчас эмоции.

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В статье: Сергей Кривцов Украина Казахстан
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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balamyt (Boston)
01.04.2021 в 01:09
Дания бы штук 5-6 казахам отгрузила (как 8 мячей молдованам ).Эти Супер мастера .Попасть по воротам не могут..Я понимаю что пропустить 1 гол от любой команды можно...,Но ведь забивать стало Некому..В этом и Вся проблема
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Papaye (Dnipro)
01.04.2021 в 00:57
Как можно расслабиться при счёте 1:0? Как вообще можно расслабиться во время игры? Вы уже гарантировали себе первое место? Может матч заканчивался, а у вас преимущество в пять мячей? Может быть это был матч друзей в отпуске? А твой промах по пустым воротам это что было, пижонство, или самоуверенность?
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alex.belogubko (одесса)
01.04.2021 в 00:57
левоногие --две ноги левые --позор стыдно -ну начинайте вешать лапшу- будем больше тренироваться-сделаем выводы -будем ещё злее--поменяем левые ноги на правые а вам не стыдно позорить свою страну -когда уже головой работать будете --Шева ты их уже не исправишь -у них одна извилина и то прямая
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.04.2021 в 00:33
Не бреши, у Франції було 3 моменти, у вас більше 10 100 відсоткових. Козли.
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