"Пижонство, самоуверенность и расслабленность" - эмоции Кривцова после матча Украина - Казахстан

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью в матче отбора ЧМ-2022 против Казахстана (1:1) .

- Насколько вам комфортно при постоянных трансформациях в защите?

– Нормально в принципе. Для нас та тактика была больше не нашей. С этой тактикой играли в прошлом отборе на Евро, провели много товарищеских матчей. Думаю, это более подходящая для нашей команды тактика.

- Шевченко сказал , что нужно начинать с того, с чего начинали раньше. Что он имел в виду?

– Думаю, рано поверили в свои силы. В первом тайме нам игра давалась, забили гол. Наверное, потом не отнеслись с должной ответственностью к нашим моментам, которые создавали. Было много перспективных контратак, 100% моментов, но где-то пижонство, самоуверенность сыграли с нами злую шутку.

- Пропущенный гол – следствие чего?

– Да то же самое. Расслабленность. Там техническая ошибка была, обрезка, здорово сыграла сборная Казахстана, быстро перевели игру на нашу половину, сыграли в пас и исполнительное мастерство игрока, который забил гол.

- Можете сказать, что сейчас сборная Украины себя чувствует, как Франция после 1:1 с нами?

– Думаю, да. Думаю, у нас схожие сейчас эмоции.