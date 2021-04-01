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"Пижонство, самоуверенность и расслабленность" - эмоции Кривцова после матча Украина - Казахстан
Не самый лучший матч сборной
Александр Приходько - UA-Футбол
Защитник сборной Украины Сергей Кривцов в эфире ТК Футбол прокомментировал
- Насколько вам комфортно при постоянных трансформациях в защите?
– Нормально в принципе. Для нас та тактика была больше не нашей. С этой тактикой играли в прошлом отборе на Евро, провели много товарищеских матчей. Думаю, это более подходящая для нашей команды тактика.
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– Думаю, рано поверили в свои силы. В первом тайме нам игра давалась, забили гол. Наверное, потом не отнеслись с должной ответственностью к нашим моментам, которые создавали. Было много перспективных контратак, 100% моментов, но где-то пижонство, самоуверенность сыграли с нами злую шутку.
- Пропущенный гол – следствие чего?
– Да то же самое. Расслабленность. Там техническая ошибка была, обрезка, здорово сыграла сборная Казахстана, быстро перевели игру на нашу половину, сыграли в пас и исполнительное мастерство игрока, который забил гол.
- Можете сказать, что сейчас сборная Украины себя чувствует, как Франция после 1:1 с нами?
– Думаю, да. Думаю, у нас схожие сейчас эмоции.
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