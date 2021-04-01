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"В таких матчах Украина должна играть более солидно". Малиновский - о ничьей с Казахстаном

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хавбек национальной команды прокомментировал результат с казахами

"В таких матчах Украина должна играть более солидно". Малиновский - о ничьей с Казахстаном

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал ничью с Казахстаном (1:1) в матче отбора на ЧМ-22.

"Нужно было забивать свои моменты, действовать быстрее соперника, один в один. Так получалось, что я получал мяч ниже, проходил полузащитника, а за ним уже защитник. Нам нужно больше за спину просить, атаковать пространство, потому что у нас все для этого есть. Не хватает движения в последней фазе. Нужно работать и прибавлять и не пропускать против такой команды.

Нельзя ментально себя грузить, после игры уже ничего не изменишь. Нужно доиграть сезон и готовиться к Евро. Здесь особо нечего разбирать, потому что мы должны играть более солидно, продуктивно.

Коноплянка и Ярмоленко ключевые игроки для сборной, наши фланги, которые всегда работали. У них есть время, чтобы восстановиться и подойти к Евро в хорошей форме. Все еще впереди, не нужно сильно грузиться этой ситуацией, еще много игр. Обида должна быть и неудовлетворение результатом. Если сказать, что кто-то не отдавался. Видно, что все устали. Надеюсь, что в следующих матчах нам повезет больше.

Когда они принимали мяч, очень легко разворачивались. Так не должно быть. Посмотрим, что тренерский штаб скажет, нужно работать над этим. Это должно дать толчок для сборной", - сказал Малиновский.

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В статье: Украина Казахстан Руслан Малиновский
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Пришта Литин (Київ)
01.04.2021 в 08:45
После "боя" языком не ляпают. Надо играть, а не пи-деть.
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+1
0
MaximSK (Киев)
01.04.2021 в 08:36
Малиновский сильно сдал по сравнению с прошлыми матчами сборной, очень много брака при передачах, все удары по воробьям. Их с Зинченко перехвалили что ли. им нужна альтернатива, тем более 3 матча по 90 минут они не могут провести на высоком уровне.
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+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
01.04.2021 в 08:47
Тяжело за неделю отыграть 270 минут,а ротации нет
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0
-1
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simargl (Чернигов)
01.04.2021 в 08:28
Так чего ж ты не играл более солидно?
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+2
0


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