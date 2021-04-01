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Национальная сборная Украины

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Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

От команды Шевченко явно ожидали иного результата

Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан

фото - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Мартовский цикл сборная Украины по футболу начинала почетной ничьей с чемпионами мира французами. Этот результат был несколько нелогичным с точки зрения хода событий на поле, но от этого не менее приятным. Однако его нужно было подкрепить победой над Финляндией. И здесь уже Удача отдала долг - теперь сине-желтые оказались в роли команды, упускающей преимущество. В конце концов, этот период можно было бы оценить хорошо, если бы команда Шевченко взяла максимум в противостоянии с Казахстаном, которому отводят роль аутсайдера в группе D. Но что-то сломалось - Украина опять не победа и снова завершила поединок с тем же счетом - 1:1. Вашему вниманию фото репортаж с поединка Украина - Казахстан от корреспондента UA-Футбол Александра Приходько.

Фотогалерея

Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 1Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 2Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 3Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 4Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 5Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 6Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 7Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 8Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 9Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 10Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 11Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 12Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 13Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 14Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 15Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 16Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 17Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 18Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 19Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 20Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 22Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 23Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 24Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 25Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 26Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 27Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 28Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 29Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 30Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 31Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 32Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 33Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 34Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 35Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 36Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 37Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 38Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 39Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 40Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 41Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 42Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 43Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 44Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 45Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан - фото 46
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В статье: Украина Казахстан фото Чемпионат мира 2022
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