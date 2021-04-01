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Плохая привычка. ФОТО репортаж с матча Украина - Казахстан
От команды Шевченко явно ожидали иного результата
фото - Олександр Приходько
Мартовский цикл сборная Украины по футболу начинала почетной ничьей с чемпионами мира французами. Этот результат был несколько нелогичным с точки зрения хода событий на поле, но от этого не менее приятным. Однако его нужно было подкрепить победой над Финляндией. И здесь уже Удача отдала долг - теперь сине-желтые оказались в роли команды, упускающей преимущество. В конце концов, этот период можно было бы оценить хорошо, если бы команда Шевченко взяла максимум в противостоянии с Казахстаном, которому отводят роль аутсайдера в группе D. Но что-то сломалось - Украина опять не победа и снова завершила поединок с тем же счетом - 1:1. Вашему вниманию фото репортаж с поединка Украина - Казахстан от корреспондента UA-Футбол Александра Приходько.
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