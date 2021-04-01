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Стал известен лучший игрок матча Украина - Казахстан
Он получил самый высокий балл
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
В рамках квалификации чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла вничью с Казахстаном (1:1).
Портал WhoScored традиционно выставил оценки участникам встречи.
Лучшим в составе "сине-желтых" стал полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко. 24-летний футболист получил 8,1 балл. Футболист отличился голевой передачей на Романа Яремчука. Также украинец нанес 4 удара по воротам, 124 раза коснулся мяча, отдал 94 точные передачи (95%), 6 ключевых, и совершил 3 удачные обводки.
Худшими в составе украинской команды стали вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин и хавбек "Динамо" Александр Тымчик. Портал оценил их действия в 6.0 балла.
У сборной Казахстана лучшим футболистом стал вратарь Стас Покатилов. Его действия оценили в 7,8. Худшим в составе казахов и в матче в целом стал нападающий Рамазан Каримов. Он получил 5,9 балла.
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