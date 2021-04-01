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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стал известен лучший игрок матча Украина - Казахстан

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Он получил самый высокий балл

Стал известен лучший игрок матча Украина - Казахстан

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

В рамках квалификации чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла вничью с Казахстаном (1:1).

Портал WhoScored традиционно выставил оценки участникам встречи.

Лучшим в составе "сине-желтых" стал полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко. 24-летний футболист получил 8,1 балл. Футболист отличился голевой передачей на Романа Яремчука. Также украинец нанес 4 удара по воротам, 124 раза коснулся мяча, отдал 94 точные передачи (95%), 6 ключевых, и совершил 3 удачные обводки.

Худшими в составе украинской команды стали вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин и хавбек "Динамо" Александр Тымчик. Портал оценил их действия в 6.0 балла.

У сборной Казахстана лучшим футболистом стал вратарь Стас Покатилов. Его действия оценили в 7,8. Худшим в составе казахов и в матче в целом стал нападающий Рамазан Каримов. Он получил 5,9 балла.

Стал известен лучший игрок матча Украина - Казахстан - изображение 1
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В статье: Украина Казахстан Александр Зинченко
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Комментарии (7)
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Maldini (Киев)
01.04.2021 в 10:34
Почему Трубин худший?!Вы что,белены объелись???Он наоборот лучший!!!ВСЯ КОМАНДА-НИКАКУЩАЯ,А Зина сыграл как Ман.Сити-обычно и на распасовках!Стыдно за сборную,ведь КАЗАХИ В РЕЙТИНГЕ фифа "122?!",мы на"24!!!"как такой может быть?!Шеве немедленно нужно подать в отставку,он не бедный и с голоду не будет пухнуть!Бразилам спасибо,но за сборную должны играть НАШИ ДОСТОЙНЫЕ ХЛОПЦЫ,А НЕ "НАТУРАЛИЗОВАННЫЕ!!!
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0
-3
Hanter44 (Baburka)
01.04.2021 в 10:08
А кому же отдали Лёва?
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+1
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.04.2021 в 10:12
может Шеве?
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0
-1
2.dc (Николаев)
01.04.2021 в 10:26
Точно, с Левой непонятка - это единственный вопрос, оставшийся со вчера. Остальное, шо называется, черным по белому ... (
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+2
0
MaximSK (Киев)
01.04.2021 в 09:43
Он в первом тайме неплохо сыграл,г голевой пас дал, но второй тайм показал его уровень, очень слабо сыграл, как и вся команда
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+3
-1
Пришта Литин (Київ)
01.04.2021 в 09:29
Yahooею.
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+4
0
Hanter44 (Baburka)
01.04.2021 в 09:21
Ну нет у нас личностей уровня Блохина и Шевченко.Нет! Вспомните составы Динамо 75 и 85 годов! Что ни игрок -то личность.А сейчас что?Что то несуразное,аморфное между чем то и кем то.И кто виноват? Тренера?Система?
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+1
-1


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