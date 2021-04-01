(Анти) Герой футбольного дня. Жуниор Мораес

А знаете, что самое тревожное? То, как быстро изменились акценты. Неделю назад только ленивый не говорил о тренерском гении Андрея Шевченко, а сейчас о тактике сборной Украины не слишком уважительно высказываются сами игроки.

"Конечно, это не моя позиция. У меня нет навыков на этой позиции" (Роман Яремчук), "Для нас та тактика была больше не нашей" (Сергей Кривцов), "Так получалось, что я получал мяч ниже, проходил полузащитника, а за ним уже защитник. Нам нужно больше за спину просить, атаковать пространство" (Руслан Малиновский). Это разве не камень в огород Андрея Шевченко?

Но нюансы, как всегда, остаются. Ничья с финнами – чисто тренерский просчет, потеря очков из-за использования игроков не на профильных позициях, понижение оборотов в ходе матча. А вот с казахами было иначе – с казахами сборную Украины погубили тотальные проблемы с не реализацией.

28 ударов по воротам, десять из них в створ, 21 (!) ключевая передача (под удар), почти двадцать попыток игры дриблингом – это был фестиваль атакующего футбола от Украины. Правильно говорил Андрей Шевченко – игру стоило закрывать еще до перерыва.

Но не мог же сам Шевченко выйти на поле забить гол. Ранее в матчах с казахами (Украина до вчерашнего дня выиграла четыре из четырех матчей против этого соперника) забивали больше гола даже из минимального количества моментов, а вчера промахивались залповым обстрелом. Свои шансы не реализовал, в частности, и Жуниор Мораес.

Что нужно ему для гола? С Францией он эффективно усилил игру в плане контроля над мячом, помощи защиты, заработанных стандартов. С финнами забил один гол из двух ударов по воротам, а вчера не забил ни одного из пяти. Причем, несколько из этих пяти моментов были просто убийственными.

Например, в первом тайме после разрезной передачи Зинченко натурализованный бразилец бездарно ткнул мяч вместо плотного удара. А это был классический момент с разрезанием плотной обороны. Затем имели место промах после подачи Малиновского, удар в защитника после стремительной контратаки, падение в штрафной после контакта с Малым. Примечательно, что Яремчук тоже нанес в ходе матча пять ударов и один гол забил. Забей хоть раз Мораес – и этой потери могло бы не быть.

Возможно, логичнее было бы использовать Мораес так же, как в предыдущих матчах? То есть, со скамейки запасных. Ведь именно в этой роли он был наиболее эффективным во время этого цикла сборной Украины. С другой стороны, на замену вчера вышел Зубков и также потерял момент. Поэтому это, наверное, хроническое.

Вчерашний матч серьезно пошатнул амбиции. Украина может пролететь мимо четвертого подряд Мундиаля.