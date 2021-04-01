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Национальная сборная Украины

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(Анти) Герой футбольного дня. Жуниор Мораес

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Нужно было забивать

(Анти) Герой футбольного дня. Жуниор Мораес

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

А знаете, что самое тревожное? То, как быстро изменились акценты. Неделю назад только ленивый не говорил о тренерском гении Андрея Шевченко, а сейчас о тактике сборной Украины не слишком уважительно высказываются сами игроки.

"Конечно, это не моя позиция. У меня нет навыков на этой позиции" (Роман Яремчук), "Для нас та тактика была больше не нашей" (Сергей Кривцов), "Так получалось, что я получал мяч ниже, проходил полузащитника, а за ним уже защитник. Нам нужно больше за спину просить, атаковать пространство" (Руслан Малиновский). Это разве не камень в огород Андрея Шевченко?

Но нюансы, как всегда, остаются. Ничья с финнами – чисто тренерский просчет, потеря очков из-за использования игроков не на профильных позициях, понижение оборотов в ходе матча. А вот с казахами было иначе – с казахами сборную Украины погубили тотальные проблемы с не реализацией.

28 ударов по воротам, десять из них в створ, 21 (!) ключевая передача (под удар), почти двадцать попыток игры дриблингом – это был фестиваль атакующего футбола от Украины. Правильно говорил Андрей Шевченко – игру стоило закрывать еще до перерыва.

Но не мог же сам Шевченко выйти на поле забить гол. Ранее в матчах с казахами (Украина до вчерашнего дня выиграла четыре из четырех матчей против этого соперника) забивали больше гола даже из минимального количества моментов, а вчера промахивались залповым обстрелом. Свои шансы не реализовал, в частности, и Жуниор Мораес.

(Анти) Герой футбольного дня. Жуниор Мораес - изображение 1

Что нужно ему для гола? С Францией он эффективно усилил игру в плане контроля над мячом, помощи защиты, заработанных стандартов. С финнами забил один гол из двух ударов по воротам, а вчера не забил ни одного из пяти. Причем, несколько из этих пяти моментов были просто убийственными.

Например, в первом тайме после разрезной передачи Зинченко натурализованный бразилец бездарно ткнул мяч вместо плотного удара. А это был классический момент с разрезанием плотной обороны. Затем имели место промах после подачи Малиновского, удар в защитника после стремительной контратаки, падение в штрафной после контакта с Малым. Примечательно, что Яремчук тоже нанес в ходе матча пять ударов и один гол забил. Забей хоть раз Мораес – и этой потери могло бы не быть.

Возможно, логичнее было бы использовать Мораес так же, как в предыдущих матчах? То есть, со скамейки запасных. Ведь именно в этой роли он был наиболее эффективным во время этого цикла сборной Украины. С другой стороны, на замену вчера вышел Зубков и также потерял момент. Поэтому это, наверное, хроническое.

(Анти) Герой футбольного дня. Жуниор Мораес - изображение 2

Вчерашний матч серьезно пошатнул амбиции. Украина может пролететь мимо четвертого подряд Мундиаля.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (14)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.04.2021 в 13:02
Через цього чмораеса ми могли би пролетіти й мимо Євро-20(21). Не дивно, що він майже нічого вже не може. Гол фінам - виняток.
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0
0
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TerenceV (Київ)
01.04.2021 в 12:46
Мораєс не єдиний антигерой вчорашнього матчу.
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+2
-1
bubatm (Харьков)
01.04.2021 в 12:44
Ну не знаю что сказать, осталось только вызвать в сборную Девича Он кстати до сих пор играет. От него точно будет толку больше чем от Зубкова, Мораэса и Яремчука вместе взятых. Эти могут или во вратаря лупить или с ассистентами. Выиграть эпизод в штрафной неспособны.
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.04.2021 в 12:59
Ага, порівняв нікчемного четника, який до-речі відмовився свого часу грати проти Чорногорії у вирішальному матчі відбору ЧС-14, й одного з найкращих бомбардирів чемпіонату Бельгії.
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0
0
vlotko (Броди)
01.04.2021 в 12:38
Доля другого місця залежатиме у великій мірі від Франції, вона з великим відривом займе перше місце і в кінці послабить натиск. Кому припадуть її очки той і матиме 2 місце при рівних показниках між претендентами. З другим місцем теж проблеми, треба набрати якмога більшу кількість очок, у нашій групі це буде важко. Є явний фаворит, який "натовче всім носа", а інші будуть "перепихатися" нічиїми.
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+2
0
Hanter44 (Baburka)
01.04.2021 в 12:31
Ну на кого еще было можно повесить собак ,как не на Мораиса?А кого еще Семьон мог найти? Пепел стучит в динамовское сердце Семьона
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+1
-2
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dmtroyan (Полтава)
01.04.2021 в 12:15
В комментах авторы высказывают может и верные решения, но тупили не только игроки, а не меньше и тренер. Так что ничья.
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+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 12:08
Наши игроки сделают все для того, чтобы Украина пролетела мимо ЧМ.
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+2
-1
cucumber (Киев)
01.04.2021 в 11:52
Мундіаль то таке після цих трьох ігор, тему можна зачинить, не по Сеньці шапка, а ось що робити з такою грою на Євро через 70 днів, то є велике питання. Зубков схоже дуже тупий, з трьох метрів лупить во воротаря заплющив очі. Воротник вже лежить, що робить справжній майстер? Правильно - підсечкою перекидає його. Але ж тупому хочеться з фугом зі всієї дурі прикластися до м'яча, і що в сухому остатку? А нічого крім здивування тупого, як же так, я ж бив? Друге, - швидкості. Як наші неквапливо з відчуттям власної зверхності пересуваються в атаці і порівняйте це з фінами і казахами. На чию користь порівняння, казати зайве.Ще одне питання, чому не грав з початку Довбик? В нас що, перебір високих нападників? Чомусь у свій час молодих Блохіна і Шевченка не вагались ставити з початку матчу.Надія на євроігри лише на те, що будуть у формі Ярмоленко, Циганков, Степаненко і Коноплянка і не травмуються Малиновський з Зінченком. Якщо ні, як на мене, з таким складом гарантованим є невихід з групи. вася огурцов
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+7
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.04.2021 в 13:04
А що там робити за такою логікою й Австрії після 0-4 з данцями? Виходити й грати. Он турки виграли у Голандії 4-2.
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0
0
аалекс ( Крым)
01.04.2021 в 11:44
Нашли козла отпущения?
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.04.2021 в 13:05
Опущеного козла.
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
01.04.2021 в 11:24
Нужно было играть в два чистых форварда Яремчук и Довбык,без всяких отводов на фланги!!!!
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+4
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 12:09
Довбык молодой, мог побегать со старта. Мораеса можна было выпустить на уставшую защиту.
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+5
-2


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