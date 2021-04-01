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Трубин - о дебюте за сборную Украины: Еще один повод продолжать работать над собой
Вратарь национальной команды подвел итоги встречи с казахами
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал дебют против Казахстана (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.
"Немного размытые ощущения после дебюта в национальной сборной.
С одной стороны радость и гордость от выхода на поле.
С другой - не тот результат для команды, что нужно.
Как всегда, у медали две стороны. А у меня еще один повод продолжать работать над собой", - написал Трубин.
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Источник:Анатолий Трубин
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ВиктАн
01.04.2021 в 13:00
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