Трубин - о дебюте за сборную Украины: Еще один повод продолжать работать над собой

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал дебют против Казахстана (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

"Немного размытые ощущения после дебюта в национальной сборной.

С одной стороны радость и гордость от выхода на поле.

С другой - не тот результат для команды, что нужно.

Как всегда, у медали две стороны. А у меня еще один повод продолжать работать над собой", - написал Трубин.