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Трубин - о дебюте за сборную Украины: Еще один повод продолжать работать над собой

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Вратарь национальной команды подвел итоги встречи с казахами

Трубин - о дебюте за сборную Украины: Еще один повод продолжать работать над собой

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал дебют против Казахстана (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

"Немного размытые ощущения после дебюта в национальной сборной.
С одной стороны радость и гордость от выхода на поле.
С другой - не тот результат для команды, что нужно.
Как всегда, у медали две стороны. А у меня еще один повод продолжать работать над собой", - написал Трубин.

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В статье: Украина Анатолий Трубин
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Анатолий Трубин

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Комментарии (1)
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ВиктАн
01.04.2021 в 13:00
Один момент, один гол. Не везёт Трупину, хоть .....
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