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Довбик падал не по собственной инициативе. Эксперт проанализировал спорные судейские решения матча Украина - Казахстан

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Украина - Казахстан 1:1. Судейский анализ матча

Довбик падал не по собственной инициативе. Эксперт проанализировал спорные судейские решения матча Украина - Казахстан

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейские решения, принятые словенцем Матеем Югом в матче Украина - Казахстан, не оправдывают потери очков подопечными Шевченко. И все же нужно говорить об арбитраже как о факторе, который мог изменить ход событий и итоговый результат.

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Действия словенца Юга безупречными не назовешь. Красноречиво ситуацию характеризует тот факт, что во время матча мяч трижды попадал в арбитра. Бывает, что снаряд случайно один раз попадет в судью, но чтобы трижды... Это говорит о потере концентрации внимания, что привело к неправильному выбору судьей позиций и его несостоятельности как следует читать игру.

Моменты с попаданиями мяча в руку рассматривать не стоит – они не являются дискуссионными или определяющими. Резонанс вызвали решения Юга не назначить пенальти в ворота Казахстана после падений в штрафной площади Жуниора Мораес (57-я минута) и Артема Довбика (89-я минута). Мирослав Ступар считает (и Сергей Шебек разделяет его мнение), что в одном из эпизодов арбитр ошибся.

- Состоялся заброс в штрафную площадь на Мораес и Жуниор, по сути, мяч уже контролировал. Защитник Казахстана Малый пытался выбить мяч из-под ног оппонента, но этого не сделал. Однако помешал Мораесу как следует пробить по мячу. Я не вижу здесь весомых оснований для назначения одиннадцатиметрового удара. Поэтому понимаю, почему словенец не обратил на этот эпизод внимания, - сказал судейский эксперт.

- Относительно падения Довбика, которое произошло не по собственной инициативе украинского игрока, мнение другое. Падение произошло по инициативе защитника Малого, который понял, что передача Малиновского на Довбика может закончиться взятием ворот и не нашел ничего лучшего, кроме как "обнять" Довбика и помешать ему пройти вперед и завладеть мячом. Довбик падал не по собственной инициативе, поэтому действия защитника являются противоправными касательно Правила 12. Это должен был быть одиннадцатиметровый удар.

Но Матей Юг почему-то просигнализировал о "нырке" Довбика. Но если это нырок, то арбитр должен был остановить игру, назначить свободный удар, а к Довбику применить дисциплинарные санкции в виде предупреждения.

Но симуляции не было. Матей Юг обязан был назначить одиннадцатиметровый удар. Все это произошло при счете 1:1, поэтому ошибка арбитра повлияла на итог игры, - сказал Мирослав Иванович.

Эксперт уточняет, что ошибки арбитра сконцентрированы во втором тайме. Объяснение этому Мирослав Ступар находит в характере игры: в первом тайме Украины владела тотальным преимуществом и самоуспокоилась, что, вероятно, повлияло и на арбитра, вызвав у него потерю концентрации. Как следствие – после перерыва неуверенно действовали не только украинские футболисты, но и судья в поле. Это касается не мастерства, а области психологии

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Напомним, что Украина в Киеве не смогла переиграть Казахстан – ничья 1:1.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (8)
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Запорізьке Торпедо (zp)
01.04.2021 в 14:37
прихват руками - толчок в спину - пеналь. Судья оказался тем, что он руками показывал
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.04.2021 в 14:35
Споткнулся и упал. Довбанулся, так сказать)))
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-1
мы за динамо (киев)
01.04.2021 в 14:23
суддя відсудив все абсолютно правильно. ще й дуже лояльно до гравців. довбика пожалів, не дав жк.
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 14:12
А чего вы ждёте от судей после матча Швейцария - Украина? Даже для этого VAR похерили.
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MaximSK (Киев)
01.04.2021 в 13:50
это не пенальти точно, там была трудно забить в том эпизоде
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Spokoyno (Киев)
01.04.2021 в 13:43
Авжеж коли гра не йде, особливо у атаці, а суперник забиває ледь "чудо-гол"... Ударом що не кожного року виходить... Та і суддя проявляє зайву лояльність до суперника то є ЖАХ! Забили б своє, ніхто б цей суперечливий момент і не згадав! А не треба з убойних позицій бити мимо воріт чи у голкіпера або на "зручній" для нього відстані!
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Piter (Полтава)
01.04.2021 в 13:28
вчіть довбиків не у хфутболь гулять а падать так щоб було убєдітельно для судьї
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ПетроФ (Луцьк)
01.04.2021 в 13:14
теж звернув увагу, суддя показав "нирок" а жк не дав. Не логічно.
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