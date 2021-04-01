Довбик падал не по собственной инициативе. Эксперт проанализировал спорные судейские решения матча Украина - Казахстан

Судейские решения, принятые словенцем Матеем Югом в матче Украина - Казахстан, не оправдывают потери очков подопечными Шевченко. И все же нужно говорить об арбитраже как о факторе, который мог изменить ход событий и итоговый результат.

Действия словенца Юга безупречными не назовешь. Красноречиво ситуацию характеризует тот факт, что во время матча мяч трижды попадал в арбитра. Бывает, что снаряд случайно один раз попадет в судью, но чтобы трижды... Это говорит о потере концентрации внимания, что привело к неправильному выбору судьей позиций и его несостоятельности как следует читать игру.

Моменты с попаданиями мяча в руку рассматривать не стоит – они не являются дискуссионными или определяющими. Резонанс вызвали решения Юга не назначить пенальти в ворота Казахстана после падений в штрафной площади Жуниора Мораес (57-я минута) и Артема Довбика (89-я минута). Мирослав Ступар считает (и Сергей Шебек разделяет его мнение), что в одном из эпизодов арбитр ошибся.

- Состоялся заброс в штрафную площадь на Мораес и Жуниор, по сути, мяч уже контролировал. Защитник Казахстана Малый пытался выбить мяч из-под ног оппонента, но этого не сделал. Однако помешал Мораесу как следует пробить по мячу. Я не вижу здесь весомых оснований для назначения одиннадцатиметрового удара. Поэтому понимаю, почему словенец не обратил на этот эпизод внимания, - сказал судейский эксперт.

- Относительно падения Довбика, которое произошло не по собственной инициативе украинского игрока, мнение другое. Падение произошло по инициативе защитника Малого, который понял, что передача Малиновского на Довбика может закончиться взятием ворот и не нашел ничего лучшего, кроме как "обнять" Довбика и помешать ему пройти вперед и завладеть мячом. Довбик падал не по собственной инициативе, поэтому действия защитника являются противоправными касательно Правила 12. Это должен был быть одиннадцатиметровый удар. Но Матей Юг почему-то просигнализировал о "нырке" Довбика. Но если это нырок, то арбитр должен был остановить игру, назначить свободный удар, а к Довбику применить дисциплинарные санкции в виде предупреждения. Но симуляции не было. Матей Юг обязан был назначить одиннадцатиметровый удар. Все это произошло при счете 1:1, поэтому ошибка арбитра повлияла на итог игры, - сказал Мирослав Иванович.

Эксперт уточняет, что ошибки арбитра сконцентрированы во втором тайме. Объяснение этому Мирослав Ступар находит в характере игры: в первом тайме Украины владела тотальным преимуществом и самоуспокоилась, что, вероятно, повлияло и на арбитра, вызвав у него потерю концентрации. Как следствие – после перерыва неуверенно действовали не только украинские футболисты, но и судья в поле. Это касается не мастерства, а области психологии

Напомним, что Украина в Киеве не смогла переиграть Казахстан – ничья 1:1.