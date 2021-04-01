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Команда Шевченко установила рекорды по ударам и xG в поединке с Казахстаном

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Предыдущий – был в матче отбора ЧМ-2018 против Турции

Команда Шевченко установила рекорды по ударам и xG в поединке с Казахстаном

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Матч Украина - Казахстан (1:1) в отборе на ЧМ-2022 стал рекордным для украинской команды по ударам и ожидаемым голам при главном тренере Андрее Шевченко. Об этом сообщает Трибуна, ссылаясь на Wyscout.

Новый рекорд xG – 4,16. Предыдущий – был в матче отбора ЧМ-2018 против Турции (2:0) – 2,87.

Лучший результат по ударам – 26. Ранее при Шевченко сборная пробивала 25 раз по воротам Чехии (1:0) в 2018 в рамках Лиги наций.

Отмечается, по статистике УЕФА украинцы нанесли 29 ударов по воротам Казахстана, 9 – в створ – на 1 меньше, чем рекорд в игре с чехами (10).

Напомним, что Андрей Шевченко возглавил Украину в июле 2016 года.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Казахстан
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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Spokoyno (Киев)
01.04.2021 в 14:08
Авжеж xG – 4,16 це добре, проте його, як і шанси, треба реалізовувати! Дійсно вчора був чорний матч для нашої збірної... Стільки створили, але реалізацію лише ОДИН, а Мужиково саме у цьому матчі вдалось таке чудо створити... Подивитися він за свою кар'єру хоч п'яток таких м'ячів спромігся забити? От і питання чи Шевченко не зміг донести, що кожен момент треба реалізувати чи футболісти щось недопрацьовують... Кривцов прибіг ж на добивання! Чому ж тоді концентрацію згубив? Майже з кута воротарського у ворота не влучив? А нападники взагалі ЖАХ кожен декілька моментів мав! Проте чи мимо чи в голкіпера
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 14:07
Рекорд по дубинам в команде он точно установил.
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momuaua (Киев)
01.04.2021 в 13:45
Шевченко надо повесить xG – 4,16 в рамочку и каждый день молится, чтобы G было хотя бы 2.
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Piter (Полтава)
01.04.2021 в 13:36
будєм множіть рекорди нічії і програші!
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