Команда Шевченко установила рекорды по ударам и xG в поединке с Казахстаном

Матч Украина - Казахстан (1:1) в отборе на ЧМ-2022 стал рекордным для украинской команды по ударам и ожидаемым голам при главном тренере Андрее Шевченко. Об этом сообщает Трибуна, ссылаясь на Wyscout.

Новый рекорд xG – 4,16. Предыдущий – был в матче отбора ЧМ-2018 против Турции (2:0) – 2,87.

Лучший результат по ударам – 26. Ранее при Шевченко сборная пробивала 25 раз по воротам Чехии (1:0) в 2018 в рамках Лиги наций.

Отмечается, по статистике УЕФА украинцы нанесли 29 ударов по воротам Казахстана, 9 – в створ – на 1 меньше, чем рекорд в игре с чехами (10).

Напомним, что Андрей Шевченко возглавил Украину в июле 2016 года.