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Команда Шевченко установила рекорды по ударам и xG в поединке с Казахстаном
Предыдущий – был в матче отбора ЧМ-2018 против Турции
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Матч Украина - Казахстан (1:1) в отборе на ЧМ-2022 стал рекордным для украинской команды по ударам и ожидаемым голам при главном тренере Андрее Шевченко. Об этом сообщает Трибуна, ссылаясь на Wyscout.
Новый рекорд xG – 4,16. Предыдущий – был в матче отбора ЧМ-2018 против Турции (2:0) – 2,87.
Лучший результат по ударам – 26. Ранее при Шевченко сборная пробивала 25 раз по воротам Чехии (1:0) в 2018 в рамках Лиги наций.
Отмечается, по статистике УЕФА украинцы нанесли 29 ударов по воротам Казахстана, 9 – в створ – на 1 меньше, чем рекорд в игре с чехами (10).
Напомним, что Андрей Шевченко возглавил Украину в июле 2016 года.
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