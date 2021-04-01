Намотать сопли на кулак, или Душили-душили… Акценты зрителя на игре Украины с Казахстаном

В прошлый раз, после такого же счета с Финляндией, я писал: "Ждем сатисфакции за сей конфуз в среду. Я говорю даже не о крупном счете – хотя бы о пристойном количестве голевых шансов. Если их будет менее пяти, обещаю назвать свой следующий материал: "Импотенция".

Обещание выполняю, и назвал статью иначе, потому что моментов для забитого гола у нас было вдвое больше. Однако, как ее не назови, а слаще не станет и очков не прибавится. Три матча – три образа жизни на футбольном поле. Три сюжета, по сути, на три разных результата. А на табло все те же две единички. Сначала оптимистичные, затем озадачившие и, наконец, издевательские.

Голевых моментов в этой игре насчитал даже больше, чем в двух предыдущих (у всех их участников, вместе взятых). Наиболее реальными из них, кроме голов, назвал бы шансы: Кривцова – на 35-й минуте, Мораеса – на 57-й (но тут разговор особый, и он впереди), Яремчука – на 58-й и Зубкова – на 70-й.

Формально мы могли вырвать победу еще в компенсированное время, но эта возможность у Довбика была менее очевидной. Впрочем, парню респект уже за то, что он нашел ее в отведенные двенадцать минут дебюта за сборную страны.

Но Зубков… Приятель Юстас, болевший за сборную далекой Родины оттуда, в сердцах выдал: "По-моему, он не способен забить гол в принципе". А еще перед перерывом, когда мы загубили свой пятый по счету момент, он писал мне: "Все это добром не кончится…" И где-то в Киеве, находясь мыслями уже в раздевалке, эти предчувствия разделял один тренер сборной страны.

Без всяких-яких, мы "наиграли" в этот вечер на законный крупный и "сухой" счет. Но в футболе есть важный нюанс: мяч должен пересечь линию ворот, иначе мы переходим в плоскость сослагательного наклонения. Вот и случилось, что мы реализовали один свой шанс из десятка, а казахи – единственный, и команды ушли с поля на фоне знака равенства.

Но если для одних это было сродни национальному празднику, то для других стало жестоким разочарованием. Потеря четырех очков из шести в двух домашних поединках с, на мой взгляд, самыми слабыми командами группы, как говорится, чревата боком. Я говорил: пусть теперь финны с боснийцами попробуют отобрать очки у Франции? Ага, а еще – поделиться с казахами.

В нашем стартовом составе резануло глаз отсутствие вингеров, как класса. Класса – во всех смыслах этого слова. Уровня все тех же незабвенных Ярмоленко и Коноплянки, или хотя бы нынешнего Цыганкова. Фактически мы увидели двух номинальных форвардов и четырех хавбеков, тяготеющих к центру. Я сейчас не о схеме на игру – скорее о своем восприятии игроков.

Но в итоге нам не хватило индивидуального мастерства. В матче с таким соперником оно зачастую решает все. Моментов-то было вдоволь, несмотря ни на что – не было искусства забивать. Разумеется, кроме гола Яремчука.

Главный вывод, который напрашивается лично для меня: сборная слишком зависима от своих лидеров. Нет Степаненко – и мы прогибаемся с финнами, нет Ярмоленко (Цыганкова) – и мы не добиваем казахов. Утрирую, конечно. А Марлос, к моему глубокому сожалению, что есть, что нет его.

Ставка на резервистов клубов уровня ЛЧ естественна, но не ждем ли мы от них слишком многого? Им нужна качественная поддержка, а с этим, как выяснилось, в стране напряженка. Шевченко сотоварищи приучили нас к тому, что Украина должна звучать гордо. Но кто сказал, что это объективная реальность? А может, мы возомнили о себе, хамы (конец цитаты)?

А вот вам более толерантная и адекватная цитата из ваших же комментариев. Емко и по делу.

"Виграли групу ЛН, виграли відбір на Євро, Тепер тиск, мовляв, виходьте на ЧС, попереду Євро. Емоцій можливо вже не вистачає продовжувати видавати результат. Грають одні й ті самі, бо інших немає + відсутність трьох гравців основи - велика розкіш. Відсутність глядачів також дуже впливає, думаю саме цей фактор - причина сенсаційних результатів цього відбору".

Второй раз кряду из трех возможных моя зрительская оценка совпала со мнением большинства участников телевизионного опроса: наиболее заметной фигурой в составе Украины назову Зинченко. В этот раз, наверное, нужно было быть слепым, чтобы не заметить его вклад в игру. Или ослепленным злобой адептом "секты свидетелей Буяльского", как их прозвали в интернете.

К самому Виталию вопросов не имею, мне импонирует его игра в последних сезонах, и я совсем не прочь бы увидеть его в сборной. Но не я, к сожалению (а вернее, к счастью) отвечаю за результаты главной команды страны. Разберутся там как-то и без меня. Что до упоминания Буяльского всуе, то прослеживается тенденция: его приверженцы регулярно хают Зинченко.

Впрочем, довольно о дикарских забавах клубных фанатов (я не про ультрас – эти вообще за гранью нашего общения). Для меня очевидно, что именно Зинченко был душой атак Украины в этом матче. Под стать ему показал себя и Яремчук. С одной существенной оговоркой: и тот, и другой – до пропущенного гола.

В тройку ярких личностей в нашем составе включил бы и Малиновского. К слову, именно он создал этот убойный шанс для Зубкова. Но если уж выбирать "льва" матча, то им, безусловно, стал вратарь Казахстана Покатилов – с шестью приличными сэйвами, половина из которых у меня помечена восклицательными знаками.

При таком игровом преимуществе как-то несолидно вспоминать о судействе. Но я позволю себе – не оправдания ради, а справедливости для.

57-я минута, при 1:0 – нет пенальти на Мораесе. Включаю Юстаса: "Чистый пенальти". Без дальнейших комментариев.

89-я минута, при 1:1 – нет пенальти на Довбике. "50 на 50. Поставил бы, никто бы не пискнул. За футболку придерживал. Ну и судья показал нырок, где тогда желтая?"

И вот, после всего сказанного выше, поставь этот Юго-словенец хоть одну из этих "точек", плюс будь элементарно поудачливее Кривцов или тот же Зубков, о чем бы мы сейчас говорили? Нельзя не согласиться с Шевченко: игру нужно было "закрывать" еще до перерыва. Ну не шмогли мы, не шмогли…

Поэтому чуток пепла на голову, потом выдернули пару волосинок с горя (у кого они остались), еще можно немного ушами по щекам – и проехали! Как говорил герой известного сериала: "Намотал сопли на кулак, и вперед! Будь мужиком, Люся!!!" Хотя, конечно, не дай нам Бог, чтобы нашим главным козырем осталось – быть мужиками. Как в недобрые старые времена…