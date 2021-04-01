Трубин - самый молодой вратарь-дебютант сборной Украины в официальных матчах

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин стал самым молодым вратарем на своей позиции в сборной Украины в официальных матчах.

На момент матча за сборную в матче с Казахстаном Анатолию -19 лет и 242 дня.

Ранее рекорд принадлежал Александру Шовковскому, который в 1994 году дебютировал в возрасте 19 лет и 315 дней.

Отметим, что самый молодой дебютант сборной Украины на позиции вратаря в товарищеском матче – Андрей Лунин. Ему было 19 лет и 40 дней, когда он в 2018-м сыграл за национальную команду впервые.