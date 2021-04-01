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Трубин - самый молодой вратарь-дебютант сборной Украины в официальных матчах

Национальная сборная Украины
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Голкипер "горняков" вышел в стартовом составе против Казахстана

Трубин - самый молодой вратарь-дебютант сборной Украины в официальных матчах

Фото: Динамомания /Автор - Yulia Perekopaiko

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин стал самым молодым вратарем на своей позиции в сборной Украины в официальных матчах.

На момент матча за сборную в матче с Казахстаном Анатолию -19 лет и 242 дня.

Ранее рекорд принадлежал Александру Шовковскому, который в 1994 году дебютировал в возрасте 19 лет и 315 дней.

Отметим, что самый молодой дебютант сборной Украины на позиции вратаря в товарищеском матче – Андрей Лунин. Ему было 19 лет и 40 дней, когда он в 2018-м сыграл за национальную команду впервые.

Читайте такжеТрубин - о дебюте за сборную Украины: Еще один повод продолжать работать над собой
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В статье: Украина Анатолий Трубин
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Источник:
УПЛ

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