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Трубин - самый молодой вратарь-дебютант сборной Украины в официальных матчах
Голкипер "горняков" вышел в стартовом составе против Казахстана
Фото: Динамомания /Автор - Yulia Perekopaiko
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин стал самым молодым вратарем на своей позиции в сборной Украины в официальных матчах.
На момент матча за сборную в матче с Казахстаном Анатолию -19 лет и 242 дня.
Ранее рекорд принадлежал Александру Шовковскому, который в 1994 году дебютировал в возрасте 19 лет и 315 дней.
Отметим, что самый молодой дебютант сборной Украины на позиции вратаря в товарищеском матче – Андрей Лунин. Ему было 19 лет и 40 дней, когда он в 2018-м сыграл за национальную команду впервые.
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