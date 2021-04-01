Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трубин: Всегда хочется побеждать, вне зависимости от того, дебютная эта игра или сотая
Дебют был смазан результатом
Фото: Динамомания /Автор - Yulia Perekopaiko
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал
"Мне очень приятно, что удалось дебютировать, но разочарован результатом, хотелось победить.
У нас было много возможностей, но мы их не использовали. Конечно, всегда хочется побеждать, вне зависимости от того, дебютная эта игра или сотая.
Нужно было побеждать, но нам не хватило реализации", - сказал Трубин.
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Жуниор Мораес
- Дешам: Казахстан называли команду идиотов, а они сыграли вничью с Украиной
- Сборная Украины опозорилась, новые слухи про Тайсона и разборки в Первой лиге. Главные новости от 31 марта
- Украина - Финляндия 1:1. Старания ради страданий
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО