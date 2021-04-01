Трубин: Всегда хочется побеждать, вне зависимости от того, дебютная эта игра или сотая

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал дебют против Казахстана (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

"Мне очень приятно, что удалось дебютировать, но разочарован результатом, хотелось победить.

У нас было много возможностей, но мы их не использовали. Конечно, всегда хочется побеждать, вне зависимости от того, дебютная эта игра или сотая.

Нужно было побеждать, но нам не хватило реализации", - сказал Трубин.