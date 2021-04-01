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Трубин: Всегда хочется побеждать, вне зависимости от того, дебютная эта игра или сотая

Национальная сборная Украины
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Дебют был смазан результатом

Трубин: Всегда хочется побеждать, вне зависимости от того, дебютная эта игра или сотая

Фото: Динамомания /Автор - Yulia Perekopaiko

Новина українською

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал дебют против Казахстана (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

"Мне очень приятно, что удалось дебютировать, но разочарован результатом, хотелось победить.

У нас было много возможностей, но мы их не использовали. Конечно, всегда хочется побеждать, вне зависимости от того, дебютная эта игра или сотая.

Нужно было побеждать, но нам не хватило реализации", - сказал Трубин.

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В статье: Украина Казахстан Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
ТК Футбол

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