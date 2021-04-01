Левченко: Нелепый гол Казахстана убил все наши надежды

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ничью сине-желтых с Казахстаном (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

"Очень болезненная ничья, которая приравнивается к поражению.

Мы полностью переигрывали казахов: 70% владения мячом, 15 ударов в створ... Потеряли очень важные очки. Мы играли очень здорово, создавали моменты, действовали агрессивно, был комбинационный футбол. Но вот этот нелепый гол убил все наши надежды.

После счета 1:1 мы перестали выигрывать единоборства, играть компактно, начались непонятные навесы, проиграли центр поля, что немаловажно. Мы чуть упустили нить игры после пропущенного мяча", - сказал Левченко.