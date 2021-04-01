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Левченко: Нелепый гол Казахстана убил все наши надежды
После пропущенного гола игра у сборной Украины расклеилась
kff.kz
Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал
"Очень болезненная ничья, которая приравнивается к поражению.
Мы полностью переигрывали казахов: 70% владения мячом, 15 ударов в створ... Потеряли очень важные очки. Мы играли очень здорово, создавали моменты, действовали агрессивно, был комбинационный футбол. Но вот этот нелепый гол убил все наши надежды.
После счета 1:1 мы перестали выигрывать единоборства, играть компактно, начались непонятные навесы, проиграли центр поля, что немаловажно. Мы чуть упустили нить игры после пропущенного мяча", - сказал Левченко.
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