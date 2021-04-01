  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Эксперт: Хочу сказать Андрею Шевченко и его помощникам - хватит экспериментов
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эксперт: Хочу сказать Андрею Шевченко и его помощникам - хватит экспериментов

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Сборная Украины снова не выиграла

Эксперт: Хочу сказать Андрею Шевченко и его помощникам - хватит экспериментов

Новина українською

Экс-нападающий сборной Украины Иван Гецко прокомментировал неожиданную потерю очков сине-желтыми в матче с Казахстаном (1:1).

"Полное разочарование. Прежде всего, хочу сказать Андрею Шевченко и его помощникам: хватит экспериментировать, у его подопечных не тот уровень квалификации, чтобы качественно переходить от одной тактической схемы на другую. Необходимо остановиться на одной-двух расстановках и доводить их до совершенства.

Вчера, на мой взгляд, Андрей Шевченко снова не угадал с стартовым составом, в частности, с первых минут нужно было бросить в бой Александра Зубкова. Да и, принимая во внимание, что казахи будут играть вторым номером, смело можно было сыграть в три защитника. Конечно, найдутся оппоненты, которые будут утверждать, что если бы наши использовали хотя бы половину из созданных голевых моментов, то я бы высказывался иначе. Но в том то и дело, что уровень исполнительского мастерства футболистов не позволяет выиграть на классе и добиваться нужного результата даже в противостоянии с казахами. И если так и дальше будем "прогрессировать", то проблемы у нас могут возникнуть даже с представителями футбольных стран-карликов.

Что больше всего беспокоит, так это отсутствие в сборной лидеров. Новый капитан Александр Зинченко пока на эту роль не годится. Скорее всего, из-за того, что в "Mанчестер Сити" он годами, образно говоря, на подтанцовке, и не умеет брать игру на себя. В лучшем случае в сборной его нужно использовать в средней зоне, на левом фланге ему не хватает скорости и острых продолжений.

Как и в предыдущем матче с финнами у нас снова были проблемы в опорной зоне. Создалось впечатление, что в отсутствие Тараса Степаненко в сборной попросту нет качественного игрока-разрушителя. Вспомните, сколько у нас оказалось на поле наблюдателей, когда казахи сравнивали счет. Не выручил в том эпизоде и вратарь Анатолий Трубин.

И на еще один момент хотелось бы обратить внимание. Если раньше наша сборная открыв счет, удерживала добытое преимущество, то сейчас такой стойкости уже не хватает. Да и вообще создалось впечатление, что во вчерашнем матче только Руслан Mалиновский четко знал, что ему нужно делать. Но ведь один в поле не воин.

К счастью, за исключением французов, все остальные команды в нашей подгруппе приблизительно одного уровня и еще не потерян шанс зацепиться за второе место. Только, повторяю, хватит экспериментировать с составом, иначе до финальной части мирового форума в Катаре можно и не добраться", - сказал Гецко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Казахстан Иван Гецко
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Весела Дача (Кривий Ріг)
01.04.2021 в 19:51
Дерево Зубков в основе, ну-ну.
Ответить
0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
01.04.2021 в 19:35
Іван, а який вихід був у Шеви? Одразу чотири травмованих та частково просто вже постарілих хава - Ярмоленко, Коноплянка, Степаненко, Циганков. Маліновський має небагато практики, більше гравець ротації або заміни, на відміну від бельгійського періоду. Коваленко в Аталанті поки що не грає зовсім.От і немає того півзахисту, що виграв відбір на Євро-2020. А замін їм і близько не видно. Звідси і експерименти, думаєте Шева від них щасливий?
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 19:25
Наберёт нормальных --- еще запрыгнут в последний вагон. Будет дальше баловать мажоров --- будут сосать.
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
01.04.2021 в 19:18
они не попадут на ЧМ --не кому играть
Ответить
0
0
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
01.04.2021 в 18:57
Зубкова гениально, с финами он уже был со старта, вчера тоже показал как надо забивать
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...