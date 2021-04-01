Эксперт: Хочу сказать Андрею Шевченко и его помощникам - хватит экспериментов

Экс-нападающий сборной Украины Иван Гецко прокомментировал неожиданную потерю очков сине-желтыми в матче с Казахстаном (1:1).

"Полное разочарование. Прежде всего, хочу сказать Андрею Шевченко и его помощникам: хватит экспериментировать, у его подопечных не тот уровень квалификации, чтобы качественно переходить от одной тактической схемы на другую. Необходимо остановиться на одной-двух расстановках и доводить их до совершенства.

Вчера, на мой взгляд, Андрей Шевченко снова не угадал с стартовым составом, в частности, с первых минут нужно было бросить в бой Александра Зубкова. Да и, принимая во внимание, что казахи будут играть вторым номером, смело можно было сыграть в три защитника. Конечно, найдутся оппоненты, которые будут утверждать, что если бы наши использовали хотя бы половину из созданных голевых моментов, то я бы высказывался иначе. Но в том то и дело, что уровень исполнительского мастерства футболистов не позволяет выиграть на классе и добиваться нужного результата даже в противостоянии с казахами. И если так и дальше будем "прогрессировать", то проблемы у нас могут возникнуть даже с представителями футбольных стран-карликов.

Что больше всего беспокоит, так это отсутствие в сборной лидеров. Новый капитан Александр Зинченко пока на эту роль не годится. Скорее всего, из-за того, что в "Mанчестер Сити" он годами, образно говоря, на подтанцовке, и не умеет брать игру на себя. В лучшем случае в сборной его нужно использовать в средней зоне, на левом фланге ему не хватает скорости и острых продолжений.

Как и в предыдущем матче с финнами у нас снова были проблемы в опорной зоне. Создалось впечатление, что в отсутствие Тараса Степаненко в сборной попросту нет качественного игрока-разрушителя. Вспомните, сколько у нас оказалось на поле наблюдателей, когда казахи сравнивали счет. Не выручил в том эпизоде и вратарь Анатолий Трубин.

И на еще один момент хотелось бы обратить внимание. Если раньше наша сборная открыв счет, удерживала добытое преимущество, то сейчас такой стойкости уже не хватает. Да и вообще создалось впечатление, что во вчерашнем матче только Руслан Mалиновский четко знал, что ему нужно делать. Но ведь один в поле не воин.

К счастью, за исключением французов, все остальные команды в нашей подгруппе приблизительно одного уровня и еще не потерян шанс зацепиться за второе место. Только, повторяю, хватит экспериментировать с составом, иначе до финальной части мирового форума в Катаре можно и не добраться", - сказал Гецко.