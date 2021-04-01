Шевчук: Что вчера Шевченко сделал не так? Если бы он мог выйти на поле и реализовать момент

Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук в эфире ТК Футбол разобрал поединок Украина - Казахстан (1:1) в рамках отбора к ЧМ-2022.

"То, что вчера произошло со сборной Украины, это футбол. Иногда удача сопутствует, а иногда - нет. Вчера, к сожалению, нам не везло и мы не сумели реализовать свои моменты. Ничего страшного не произошло, но имеем такой результат, что в игре с аутсайдером мы добыли одно очко. Кроме результата, есть еще и футбол. Украина показала хороший футбол, создала много моментов, но не реализовала их. Если бы команда Шевченко ничего не могла создать с Казахстаном, тогда можно было бы говорить о том, что это какой-то позор.

Реализация моментов - это единственная причина, по которой Украина не смогла победить. Если бы каждый матч Украина создавала огромное количество моментов и не реализовывала их, мы бы могли сказать, что дело в мастерстве. Возможно, где-то не повезло или не хватило мастерства. Тот же Яремчук и Мораес реализовывают такие моменты в чемпионате Бельгии и Украины. Они это все умеют, просто вчера им не повезло. Каждый должен сделать выводы.

А что вчера Шевченко сделал не так? Было 29 ударов по воротам. Если бы он мог заявиться и выйти на поле, один момент он бы реализовал. Моменты создавались, команда неплохо играла. Давайте вспомним тот же матч Украина - Испания. Испанцы создали много моментов, украинцы отбивались, отлично играли в обороне. И что говорить, что у испанцев не хватает мастерства? Язык не повернется такое сказать. Им не везло, нашим повезло тогда. Поэтому сейчас мы находимся на месте Испании. Можно провести такую параллель. Так что думаю, что дело в везении, а не в мастерстве.

Если говорить об основных футболистах, которые будут готовиться к Евро-2020, они отсутствовали. Не было Ярмоленко, Коноплянки, Степаненко - это игроки основного состава. Также отсутствовал Цыганков. В этот раз команда перестроилась и играла в непривычной для себя манере. Много чего поменялось. Думаю, Андрей Николаевич понимает, куда нужно двигаться и каких игроков вызывать в будущем. Мы бы могли говорить о пижонстве и недооценке соперника, если бы Казахстан вышел и отвозил нас на поле. Но мы этого не видели. В этой игре мы не приобрели одно очко, а потеряли два.

Мы видели матч с Финляндией - игра была сложной, Украина пыталась держать в напряжении оборону соперника. Все после первого забитого мяча думали, что победа у нас в кармане. И потом мы пропустили гол. Критиковать нашу сборную в том матче можно было за последние пять минут матча. Я думаю, что Малиновский и Зинченко - это стержневые игроки сборной Украины. У Яремчука была травма, он восстанавливал свои кондиции. Сейчас он выглядит здорово.

Под каждого соперника была выбрана правильная тактика. С Францией мы играли более оборонительно, с Финляндией мы старались играть шире, а с Казахстаном была более атакующая тактика. Я думаю, это все правильно и это большой плюс для тренерского штаба, который может построить разную игру. Все три матча команда играла хорошо. Хуже, если команда играет хорошо только при одной тактике и не может перестроиться в зависимости от соперника. В современном футболе это нормально.

Сейчас отсутствуют Ярмоленко и Коноплянка, на которых сборная Украины строит свою игру на протяжении пяти лет. С ними было намного сложнее менять тактику, так как они ярко выраженные вингеры, они делали разницу и делали результат. С ними сборная Украины вынужденно играла в три нападающих. Сейчас есть возможность варьировать тактикой. Если бы на первом месте не было сборной Франции, Украине было бы легче бороться за первое место в группе. Но все может произойти - это футбол. Надо побеждать в каждом матче. Украина умеет играть в разный футбол, умеет подстраиваться под разных соперников, но надо работать над реализацией", - сказал Шевчук.