Эксперт: В сборной не хватает Буяльского, который тянет Динамо в сложных матчах

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный рассказал, что думает о ситуации с травмированными в сборной Украины и кадровых решениях Андрея Шевченко.

"У нас отсутствует группа футболистов — Ярмоленко, Степаненко, Цыганков, Беседин. Но, на мой взгляд, сборной не хватает Виталия Буяльского. Я не даю рекомендации тренерам, но констатирую факт, что в сложных матчах "Динамо" именно Виталий вытягивал динамовцев, забивал важные голы. Он универсальный футболист и может играть в схемах Андрея Шевченко, и в ромбе, и на позиции опорника, и под нападающими. Знаю это по совместной с ним работе в "Говерле".

Думаю, до финальной части Евро Шевченко еще посмотрит кандидатов в сборную и все-таки включит Буяльского в заявку сборной", - сказал Грозный.