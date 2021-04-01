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Эксперт: В сборной не хватает Буяльского, который тянет Динамо в сложных матчах
Вячеслав Грозный считает, что Виталий впишется в схемы Шевченко
fcdynamo.kiev.ua
Известный украинский тренер Вячеслав Грозный рассказал, что думает о ситуации с травмированными в
"У нас отсутствует группа футболистов — Ярмоленко, Степаненко, Цыганков, Беседин. Но, на мой взгляд, сборной не хватает Виталия Буяльского. Я не даю рекомендации тренерам, но констатирую факт, что в сложных матчах "Динамо" именно Виталий вытягивал динамовцев, забивал важные голы. Он универсальный футболист и может играть в схемах Андрея Шевченко, и в ромбе, и на позиции опорника, и под нападающими. Знаю это по совместной с ним работе в "Говерле".
Думаю, до финальной части Евро Шевченко еще посмотрит кандидатов в сборную и все-таки включит Буяльского в заявку сборной", - сказал Грозный.
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