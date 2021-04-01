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Эксперт: В сборной не хватает Буяльского, который тянет Динамо в сложных матчах

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Вячеслав Грозный считает, что Виталий впишется в схемы Шевченко

Эксперт: В сборной не хватает Буяльского, который тянет Динамо в сложных матчах

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный рассказал, что думает о ситуации с травмированными в сборной Украины и кадровых решениях Андрея Шевченко.

"У нас отсутствует группа футболистов — Ярмоленко, Степаненко, Цыганков, Беседин. Но, на мой взгляд, сборной не хватает Виталия Буяльского. Я не даю рекомендации тренерам, но констатирую факт, что в сложных матчах "Динамо" именно Виталий вытягивал динамовцев, забивал важные голы. Он универсальный футболист и может играть в схемах Андрея Шевченко, и в ромбе, и на позиции опорника, и под нападающими. Знаю это по совместной с ним работе в "Говерле".

Думаю, до финальной части Евро Шевченко еще посмотрит кандидатов в сборную и все-таки включит Буяльского в заявку сборной", - сказал Грозный.

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В статье: Украина Казахстан Вячеслав Грозный Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 21:36
В сборной не хватает человека, который бы вправил мозги Шеве не только по Буяльському, а и многим другим игрокам, которые вытянут сборную из этого дерьма.
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Artemanat (Кривой Рог)
01.04.2021 в 21:26
Буяльский находит пространство и обостряет,хорошо работает между линиями,такого игрока сейчас в сборной нет!!!
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