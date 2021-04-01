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Зинченко: Мы, игроки сборной Украины, никогда не будем равнодушны к выступлениям за нашу страну
Слово капитана после неудачных матчей
фото - Олександр Приходько
Капитан сборной Украины
Напомним, что в трех первых турах Украина трижды сыграла вничью 1:1 – против Франции, Финляндии и Казахстана.
"Один из самых сложных циклов матчей сборных прошел. Мы, футболисты сборной Украины, принимаем ответственность за результат. И хотим только поблагодарить всех за поддержку, критику и неравнодушие. Это все вдохновляет нас двигаться дальше и бороться до конца.
Мы никогда не сможем пообещать вам, что поражений и неудач больше не будет. Но можем сказать точно: мы никогда не опустим руки и никогда не будем равнодушны к выступлениям за нашу страну", – написал Зинченко.
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