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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Зинченко: Мы, игроки сборной Украины, никогда не будем равнодушны к выступлениям за нашу страну

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Слово капитана после неудачных матчей

Зинченко: Мы, игроки сборной Украины, никогда не будем равнодушны к выступлениям за нашу страну

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Капитан сборной Украины Александр Зинченко подвел итоги старта команды в отборочном цикле ЧМ-2022.

Напомним, что в трех первых турах Украина трижды сыграла вничью 1:1 – против Франции, Финляндии и Казахстана.

"Один из самых сложных циклов матчей сборных прошел. Мы, футболисты сборной Украины, принимаем ответственность за результат. И хотим только поблагодарить всех за поддержку, критику и неравнодушие. Это все вдохновляет нас двигаться дальше и бороться до конца.

Мы никогда не сможем пообещать вам, что поражений и неудач больше не будет. Но можем сказать точно: мы никогда не опустим руки и никогда не будем равнодушны к выступлениям за нашу страну", – написал Зинченко.

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В статье: Украина Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (8)
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Ol-g (Одесса)
01.04.2021 в 23:06
Комедиант нужен. Но капитан должен быть Малина, если будет иметь практику в Аталанте.
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0
0
ZSTV1223 (Черкаси)
01.04.2021 в 22:42
Дуже правильні слова. Особливо зараз.
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+1
0
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Просто Квашин (Харьков)
01.04.2021 в 22:31
.. гей-клуб "Попомалинка" (комменты ниже) оценил игру капитана сборной...
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0
0
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c99baf (Харьков)
01.04.2021 в 22:13
Блин,какие патриотические слова...
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+1
-3
Soccerman (Москва)
01.04.2021 в 22:09
пошел на х ... ублядок
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+3
-3
avatar
Просто Квашин (Харьков)
01.04.2021 в 22:53
олексин ... ты ублюдок переигрываешь....
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+2
-1
oda1979 (Запорожье)
01.04.2021 в 22:07
Господин Седан, угомонитесь уже. Пешеход хренов.
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+3
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 22:06
Помолчи лучше, "ефрейтор", ты уже и наговорил и наиграл...
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+2
-2


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