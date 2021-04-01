Зинченко: Мы, игроки сборной Украины, никогда не будем равнодушны к выступлениям за нашу страну

Капитан сборной Украины Александр Зинченко подвел итоги старта команды в отборочном цикле ЧМ-2022.

Напомним, что в трех первых турах Украина трижды сыграла вничью 1:1 – против Франции, Финляндии и Казахстана.

"Один из самых сложных циклов матчей сборных прошел. Мы, футболисты сборной Украины, принимаем ответственность за результат. И хотим только поблагодарить всех за поддержку, критику и неравнодушие. Это все вдохновляет нас двигаться дальше и бороться до конца.

Мы никогда не сможем пообещать вам, что поражений и неудач больше не будет. Но можем сказать точно: мы никогда не опустим руки и никогда не будем равнодушны к выступлениям за нашу страну", – написал Зинченко.