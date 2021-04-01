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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сборная Украины выдала свой второй худший старт в истории отборов на ЧМ

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хуже было только в отборе к ЧМ-2014

Сборная Украины выдала свой второй худший старт в истории отборов на ЧМ

Новина українською

Сборная Украины не самым лучшим образом стартовала в отборе к ЧМ-2022.

В трех первых турах Украина трижды сыграла вничью 1:1 – против Франции, Финляндии и Казахстана.

Это второй худший старт национальной команды в отборах на ЧМ в истории.

Хуже сборная стартовала в отборе только перед ЧМ-2014, когда набрала 2 очка после 3 встреч. Тогда команда смогла в группе финишировать второй, но проиграла в плей-офф Франции (2:0, 0:3).

Лучший старт после трех матчей был в отборе ЧМ-2010, в которых сборная взяла 7 очков. Тогда Украина тоже завершила группу на 2-й строчке, а в плей-офф не прошла Грецию (0:0, 0:1).

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В статье: Украина
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Источник:
Команда №1

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