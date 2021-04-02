Недоразумение, от которого будет польза на Евро-2020. Тактика в матче Украина - Казахстан

Ничья в домашнем матче со сборной Казахстана погрузила в пучину отчаяния большую часть футбольной общественности Украины. Критика на сборную льется со всех сторон, постараемся разобраться в степени ее объективности.

Для этого необходимо абстрагироваться от негативных впечатлений старательно замаскированного главным тренером тактического провала в матче с национальной командой Финляндии. На мой взгляд, результаты матчей с финнами и казахами имеют разные причины. Если в поединке с Суоми мы не наиграли на победу и ничью можно вполне считать объективной, то во встрече с Казахстаном команда Андрея Шевченко на протяжении всего игрового времени владела явным преимуществом.

Сборная Украины нанесла по воротам аутсайдера отборочной группы 28 ударов и наиграла на показатель xG – 3,1 (Instat). Казахстан имел еще меньший индекс ожидаемых голов, чем Украина в матче с Францией – 0,2. Вообще, цифры очень хорошо характеризуют этот конкретный матч. Владение мячом (71%:29%), показатели ключевых передач (21:2) или удары по воротам из пределов штрафной – 15:1 не дают повода оспорить уровень игры команд.

На мой взгляд, дисквалификация Миколенко оказалась важнейшим фактором в выборе тактической схемы на матч с Казахами. Тем не менее, "сине-желтые" не вернулись к своей классической системе 4-3-3 (4-1-4-1). Судя по всему, отсутствие Ярмоленко, Цыганкова и Коноплянки и не лучшая форма Марлоса заставили тренерский штаб разработать альтернативный вариант ведения игры с двумя центрбеками.

Украина - Казахстан 1:1

Голы: Яремчук 20 - Мужиков 59

Украина: Трубин - Караваев (Тымчик 87), Кривцов, Матвиенко, Михайличенко - Зинченко, Малиновский, Сидорчук (Марлос 67), Шапаренко (Довбик 81) - Мораес (Зубков 67), Яремчук

Казахстан: Покатилов - Марочкин, Малый, Алип, Досмагамбетов (Быстров 46), Валиуллин - Мужиков - Абикен (Вороговский 46), Тагиберген (Оразов 46) - Аимбетов (Каримов 60), Нургалиев (Тургишваев 88)

Предупреждения: Матвиенко 69, Марлос 90 - Алип 6, Абикен 36, Мужиков 43, Вороговский 62, Каримов 69, Покатилов 90+1

После матча с Финляндией Шевченко ожидаемо использовал ротацию. В стартовом составе появилось шесть новых игроков. Дебютировал Трубин, кандидатура которого рассматривается на роль основного голкипера сборной на Евро. Слева сыграл Михайличенко. В центре обороны в паре с Матвиенко сыграл Кривцов. Вернулись в старт Сидорчук и Шапаренко. А впереди сыграли два основных форварда Яремчук и Мораес.

Тепловая карта демонстрирует подавляющее территориальное преимущество хозяев поля, которым самую малость не хватило до тысячи касаний мяча. Как и в игре с Финляндией атакующая игра сборной в основном строилась через левый фланг/полуфланг, но все-же игра была более сбалансированной.

В фазе игры без мяча хозяева в основном действовали средним блоком и поддерживали структуру 4-3-3, плотно перекрывая центральную зону. Малиновский с форвардами составляли первую линию обороны, Зинченко, Сидорчук и Шапаренко – вторую, фулбеки и центрбеки – третью.

В свою очередь соперник в данной фазе игры действовал достаточно агрессивно. Гости старались высоко прессинговать и делали все возможное, чтобы заставить украинцев начинать позиционные атаки с длинных передач и выносов. Нельзя сказать, что команда Шевченко испытывала проблемы с розыгрышем мяча, но определенный дискомфорт давление казахов создавало. После очередной неудавшейся попытки прессинга гости садились в низкий блок, как и сборная Финляндии, действовали по схеме 5-3-2.

В конструктивной фазе игры Украина перестраивалась с 4-3-3 на гибкую и асимметричную структуру, которую можно идентифицировать, как 4-2-2-2. Главным отличием этой схемы от классических 4-4-2 в зонах активности инсайдов. Малиновский и Зинченко не были фланговыми полузащитниками, они в основном действовали в полупространствах.

Одной из главных особенностей очередной новой системы игры нашей сборной можно назвать несинхронность действий фланговых защитников в позиционных атаках. В подавляющем большинстве случаев один фулбек шел вперед, второй оставался в линии обороны. Это была своего рода подстраховка и осторожность перед наличием у соперника пары форвардов.

В первом тайме часто атаки строились через освобождение вертикальной зоны в левом полупространстве и передач от защитников на опускающегося по свободному вектору Мораеса. При этом, как в эпизоде на скриншоте выше – активно использовались свободные зоны между линиями обороны соперника. Было видно, что это наигранные комбинации, одна из которых и привела к моменту с голом Яремчука.

Украина эффективно использовала активные выбрасывания футболистов сборной Казахстана на мяч в своей вертикальной зоне. Подобные комбинации систематически позволяли создавать фазовое пространство в изначально надежных бастионах зонной обороны оппонента. В эпизоде с голом мы имели численное превосходство в финальной трети поля, развернув в динамике всех защитников лицом к их воротам.

Еще одним эффективным тактическим шагом были стремительные подключения Шапаренко. Нападающие смещались, Мораес открывался в глубине, после чего разыгрывалась комбинация в полупространстве. Одним из наиболее приемлемых вариантов ее завершения часто была игра на ход Шапаренко.

На этом скриншоте отчетливо изображена структура 4-2-2-2, с Малиновским и Зинченко между нападающими и хавбеками. Вариант в некоторой степени вынужденный, но, как по мне, достаточно интересный. Думаю, если бы не ужасная реализация, сейчас бы все СМИ восторгались креативными идеями штаба Шевченко.

В этом матче ширину атак поддерживали фулбеки, но они не так активно, как обычно действовали в финальной трети поля. Основной удар по обороне гостей наносился в полупространствах, где активно задействовались диагональные векторы для передач.

В концовке, после замен, когда уже нужно было идти ва-банк, Шевченко оправданно рисковал и бросил в бой практически все атакующие силы – Марлоса, дебютанта Довбика, Зубкова. У каждого были выгодные моменты, но все они дружно их запороли. По большому счету, в конце игры мы имели структуру 4-1-3-2. Поочередно функции единственного опорника выполняли Шапаренко и Малиновский. После матча Руслан публично высказал свое негативное отношение к подобному решению тренерского штаба.

В свою очередь, после матча Андрей Шевченко раскритиковал своих игроков за отсутствие концентрации, отметил проблемы с игровой дисциплиной и при этом, взял вину за результат на себя:

"Я думаю, когда создается столько моментов, а потом их транжирить... такое получается, что соперник создает один момент и забивает, а мы продолжаем не использовать. Концовка мне не понравилась. Должна быть организация, а у нас игроки, которые должны были играть на своих позициях, потеряли их. Результат негативный, беру ответственность на себя. Я предупредил их в перерыве - не транжирить моменты. Такие игры нужно закрывать. Жаль, что я оказался прав. Три матча в неделю - не причина. Я не замечал усталости. Были те, кто подсел, но мы многим давали играть, была ротация. Не вижу проблем в усталости, а вижу проблему в концентрации. Это звоночек, очень серьезный звоночек. Мы должны стать командой. Мы должны были закрывать эту игру еще в первом тайме. Что касается моментов с пенальти, то я не комментирую. Сейчас мне тяжело говорить об этом. Если судья не увидел пенальти, то так тому и быть".

По качеству игры и статистическим показателям сборная Украины провела лучший матч своего мартовского слота. К негативному результату привел не низкий уровень организации игры, ни функциональное состояние команды, ни тренерские решения, а аномально низкая реализация голевых моментов. Главному тренеру необходимо было брать вину на себя после того, как его штаб тактически перегрузил команду в противостоянии с "Суоми". Вместо этого Шевченко публично выдавал желаемое за действительное и внушал болельщикам, что сборная Украины провела качественный матч, сыграв на своем уровне.

На этот раз, у нас не может быть претензий к плану, системе игры, самоотдачи игроков и уровню их взаимодействий на поле. Ничья в матче с Казахстаном – это недоразумение, которое четко очертило наши турнирные приоритеты и на корню уничтожило возможную переоценку своих сил перед Евро-2020. Так что в этой ничьей есть и свои позитивные моменты.