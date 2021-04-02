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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Недоразумение, от которого будет польза на Евро-2020. Тактика в матче Украина - Казахстан

Национальная сборная Украины
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Потеря очков следствие не решений Шевченко, а аномалии с реализацией

Недоразумение, от которого будет польза на Евро-2020. Тактика в матче Украина - Казахстан

фото - Олександр Приходько

Сергей Костенюк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ничья в домашнем матче со сборной Казахстана погрузила в пучину отчаяния большую часть футбольной общественности Украины. Критика на сборную льется со всех сторон, постараемся разобраться в степени ее объективности.

Для этого необходимо абстрагироваться от негативных впечатлений старательно замаскированного главным тренером тактического провала в матче с национальной командой Финляндии. На мой взгляд, результаты матчей с финнами и казахами имеют разные причины. Если в поединке с Суоми мы не наиграли на победу и ничью можно вполне считать объективной, то во встрече с Казахстаном команда Андрея Шевченко на протяжении всего игрового времени владела явным преимуществом.

Сборная Украины нанесла по воротам аутсайдера отборочной группы 28 ударов и наиграла на показатель xG – 3,1 (Instat). Казахстан имел еще меньший индекс ожидаемых голов, чем Украина в матче с Францией – 0,2. Вообще, цифры очень хорошо характеризуют этот конкретный матч. Владение мячом (71%:29%), показатели ключевых передач (21:2) или удары по воротам из пределов штрафной – 15:1 не дают повода оспорить уровень игры команд.

На мой взгляд, дисквалификация Миколенко оказалась важнейшим фактором в выборе тактической схемы на матч с Казахами. Тем не менее, "сине-желтые" не вернулись к своей классической системе 4-3-3 (4-1-4-1). Судя по всему, отсутствие Ярмоленко, Цыганкова и Коноплянки и не лучшая форма Марлоса заставили тренерский штаб разработать альтернативный вариант ведения игры с двумя центрбеками.

Недоразумение, от которого будет польза на Евро-2020. Тактика в матче Украина - Казахстан - изображение 1

Украина - Казахстан 1:1

Голы: Яремчук 20 - Мужиков 59

Украина: Трубин - Караваев (Тымчик 87), Кривцов, Матвиенко, Михайличенко - Зинченко, Малиновский, Сидорчук (Марлос 67), Шапаренко (Довбик 81) - Мораес (Зубков 67), Яремчук

Казахстан: Покатилов - Марочкин, Малый, Алип, Досмагамбетов (Быстров 46), Валиуллин - Мужиков - Абикен (Вороговский 46), Тагиберген (Оразов 46) - Аимбетов (Каримов 60), Нургалиев (Тургишваев 88)

Предупреждения: Матвиенко 69, Марлос 90 - Алип 6, Абикен 36, Мужиков 43, Вороговский 62, Каримов 69, Покатилов 90+1

Недоразумение, от которого будет польза на Евро-2020. Тактика в матче Украина - Казахстан - изображение 2

После матча с Финляндией Шевченко ожидаемо использовал ротацию. В стартовом составе появилось шесть новых игроков. Дебютировал Трубин, кандидатура которого рассматривается на роль основного голкипера сборной на Евро. Слева сыграл Михайличенко. В центре обороны в паре с Матвиенко сыграл Кривцов. Вернулись в старт Сидорчук и Шапаренко. А впереди сыграли два основных форварда Яремчук и Мораес.

Недоразумение, от которого будет польза на Евро-2020. Тактика в матче Украина - Казахстан - изображение 3

Тепловая карта демонстрирует подавляющее территориальное преимущество хозяев поля, которым самую малость не хватило до тысячи касаний мяча. Как и в игре с Финляндией атакующая игра сборной в основном строилась через левый фланг/полуфланг, но все-же игра была более сбалансированной.

Недоразумение, от которого будет польза на Евро-2020. Тактика в матче Украина - Казахстан - изображение 4

В фазе игры без мяча хозяева в основном действовали средним блоком и поддерживали структуру 4-3-3, плотно перекрывая центральную зону. Малиновский с форвардами составляли первую линию обороны, Зинченко, Сидорчук и Шапаренко – вторую, фулбеки и центрбеки – третью.

В свою очередь соперник в данной фазе игры действовал достаточно агрессивно. Гости старались высоко прессинговать и делали все возможное, чтобы заставить украинцев начинать позиционные атаки с длинных передач и выносов. Нельзя сказать, что команда Шевченко испытывала проблемы с розыгрышем мяча, но определенный дискомфорт давление казахов создавало. После очередной неудавшейся попытки прессинга гости садились в низкий блок, как и сборная Финляндии, действовали по схеме 5-3-2.

Недоразумение, от которого будет польза на Евро-2020. Тактика в матче Украина - Казахстан - изображение 5

В конструктивной фазе игры Украина перестраивалась с 4-3-3 на гибкую и асимметричную структуру, которую можно идентифицировать, как 4-2-2-2. Главным отличием этой схемы от классических 4-4-2 в зонах активности инсайдов. Малиновский и Зинченко не были фланговыми полузащитниками, они в основном действовали в полупространствах.

Недоразумение, от которого будет польза на Евро-2020. Тактика в матче Украина - Казахстан - изображение 6

Одной из главных особенностей очередной новой системы игры нашей сборной можно назвать несинхронность действий фланговых защитников в позиционных атаках. В подавляющем большинстве случаев один фулбек шел вперед, второй оставался в линии обороны. Это была своего рода подстраховка и осторожность перед наличием у соперника пары форвардов.

Недоразумение, от которого будет польза на Евро-2020. Тактика в матче Украина - Казахстан - изображение 7

В первом тайме часто атаки строились через освобождение вертикальной зоны в левом полупространстве и передач от защитников на опускающегося по свободному вектору Мораеса. При этом, как в эпизоде на скриншоте выше – активно использовались свободные зоны между линиями обороны соперника. Было видно, что это наигранные комбинации, одна из которых и привела к моменту с голом Яремчука.

Недоразумение, от которого будет польза на Евро-2020. Тактика в матче Украина - Казахстан - изображение 8

Украина эффективно использовала активные выбрасывания футболистов сборной Казахстана на мяч в своей вертикальной зоне. Подобные комбинации систематически позволяли создавать фазовое пространство в изначально надежных бастионах зонной обороны оппонента. В эпизоде с голом мы имели численное превосходство в финальной трети поля, развернув в динамике всех защитников лицом к их воротам.

Недоразумение, от которого будет польза на Евро-2020. Тактика в матче Украина - Казахстан - изображение 9

Еще одним эффективным тактическим шагом были стремительные подключения Шапаренко. Нападающие смещались, Мораес открывался в глубине, после чего разыгрывалась комбинация в полупространстве. Одним из наиболее приемлемых вариантов ее завершения часто была игра на ход Шапаренко.

Недоразумение, от которого будет польза на Евро-2020. Тактика в матче Украина - Казахстан - изображение 10

На этом скриншоте отчетливо изображена структура 4-2-2-2, с Малиновским и Зинченко между нападающими и хавбеками. Вариант в некоторой степени вынужденный, но, как по мне, достаточно интересный. Думаю, если бы не ужасная реализация, сейчас бы все СМИ восторгались креативными идеями штаба Шевченко.

Недоразумение, от которого будет польза на Евро-2020. Тактика в матче Украина - Казахстан - изображение 11

В этом матче ширину атак поддерживали фулбеки, но они не так активно, как обычно действовали в финальной трети поля. Основной удар по обороне гостей наносился в полупространствах, где активно задействовались диагональные векторы для передач.

В концовке, после замен, когда уже нужно было идти ва-банк, Шевченко оправданно рисковал и бросил в бой практически все атакующие силы – Марлоса, дебютанта Довбика, Зубкова. У каждого были выгодные моменты, но все они дружно их запороли. По большому счету, в конце игры мы имели структуру 4-1-3-2. Поочередно функции единственного опорника выполняли Шапаренко и Малиновский. После матча Руслан публично высказал свое негативное отношение к подобному решению тренерского штаба.

В свою очередь, после матча Андрей Шевченко раскритиковал своих игроков за отсутствие концентрации, отметил проблемы с игровой дисциплиной и при этом, взял вину за результат на себя:

"Я думаю, когда создается столько моментов, а потом их транжирить... такое получается, что соперник создает один момент и забивает, а мы продолжаем не использовать. Концовка мне не понравилась. Должна быть организация, а у нас игроки, которые должны были играть на своих позициях, потеряли их. Результат негативный, беру ответственность на себя. Я предупредил их в перерыве - не транжирить моменты. Такие игры нужно закрывать. Жаль, что я оказался прав.

Три матча в неделю - не причина. Я не замечал усталости. Были те, кто подсел, но мы многим давали играть, была ротация. Не вижу проблем в усталости, а вижу проблему в концентрации. Это звоночек, очень серьезный звоночек. Мы должны стать командой. Мы должны были закрывать эту игру еще в первом тайме. Что касается моментов с пенальти, то я не комментирую. Сейчас мне тяжело говорить об этом. Если судья не увидел пенальти, то так тому и быть".

По качеству игры и статистическим показателям сборная Украины провела лучший матч своего мартовского слота. К негативному результату привел не низкий уровень организации игры, ни функциональное состояние команды, ни тренерские решения, а аномально низкая реализация голевых моментов. Главному тренеру необходимо было брать вину на себя после того, как его штаб тактически перегрузил команду в противостоянии с "Суоми". Вместо этого Шевченко публично выдавал желаемое за действительное и внушал болельщикам, что сборная Украины провела качественный матч, сыграв на своем уровне.

На этот раз, у нас не может быть претензий к плану, системе игры, самоотдачи игроков и уровню их взаимодействий на поле. Ничья в матче с Казахстаном – это недоразумение, которое четко очертило наши турнирные приоритеты и на корню уничтожило возможную переоценку своих сил перед Евро-2020. Так что в этой ничьей есть и свои позитивные моменты.

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В статье: Андрей Шевченко Украина тактика
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