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Национальная сборная Украины

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Пятов: Сборная еще поборется! Победы впереди - верьте в нас

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Голкипер национальной команды обратился к украинским болельщикам

Пятов: Сборная еще поборется! Победы впереди - верьте в нас

shakhtar.com

Новина українською

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился мнением о выступлениях национальной команды.

"Выход под флагом родной страны - всегда большая честь для спортсмена. Это особенные ощущения, еще со времен, как я первый раз вышел играть за сборную Украины (а было это еще в 1999 году за юношеской сборной). Команда еще поборется! Победы впереди. Верьте в нас", - написал Пятов в Instagram.

Напомним, что после трех матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины занимает второе место в группе D с тремя очками в активе, завершив все игры вничью с одинаковым счетом 1:1.

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В статье: Андрей Пятов Украина
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