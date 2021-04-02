Пятов: Сборная еще поборется! Победы впереди - верьте в нас

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился мнением о выступлениях национальной команды.

"Выход под флагом родной страны - всегда большая честь для спортсмена. Это особенные ощущения, еще со времен, как я первый раз вышел играть за сборную Украины (а было это еще в 1999 году за юношеской сборной). Команда еще поборется! Победы впереди. Верьте в нас", - написал Пятов в Instagram.