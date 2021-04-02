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Пятов: Сборная еще поборется! Победы впереди - верьте в нас
Голкипер национальной команды обратился к украинским болельщикам
shakhtar.com
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился мнением о выступлениях национальной команды.
"Выход под флагом родной страны - всегда большая честь для спортсмена. Это особенные ощущения, еще со времен, как я первый раз вышел играть за сборную Украины (а было это еще в 1999 году за юношеской сборной). Команда еще поборется! Победы впереди. Верьте в нас", - написал Пятов в Instagram.
Напомним, что после трех матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины занимает второе место в группе D с тремя очками в активе, завершив все игры вничью с одинаковым счетом 1:1.
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