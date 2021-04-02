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Яремчук - в топ-15 бомбардиров в истории сборной Украины
Гол в матче против Казахстана стал для него 7-м в составе "сине-желтых"
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
В рамках квалификации чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла вничью с Казахстаном (1:1).
Нападающий национальной команды Роман Яремчук отличился забитым голом после голевой передачи от хавбека Александра Зинченко.
Взятие ворот для форварда стало 7-м в составе "сине-желтых" в 22-м матче.
Таким образом, Яремчук вошел в топ-15 бомбардиров Украины и сравнялся с Максимом Калиниченко (47 игр) и Марко Девичем (35 игр).
Из футболистов, которые вызывались на последний сбор национальной команды, в топ-15 также находятся Андрей Ярмоленко (92 матча, 38 мячей) и Евгений Коноплянка (86, 21).
Отметим, что лучшим бомбардиром в истории сборной Украины остается ее нынешний наставник Андрей Шевченко (111, 48).
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