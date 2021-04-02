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Яремчук - в топ-15 бомбардиров в истории сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Гол в матче против Казахстана стал для него 7-м в составе "сине-желтых"

Яремчук - в топ-15 бомбардиров в истории сборной Украины

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

В рамках квалификации чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла вничью с Казахстаном (1:1).

Нападающий национальной команды Роман Яремчук отличился забитым голом после голевой передачи от хавбека Александра Зинченко.

Взятие ворот для форварда стало 7-м в составе "сине-желтых" в 22-м матче.

Таким образом, Яремчук вошел в топ-15 бомбардиров Украины и сравнялся с Максимом Калиниченко (47 игр) и Марко Девичем (35 игр).

Из футболистов, которые вызывались на последний сбор национальной команды, в топ-15 также находятся Андрей Ярмоленко (92 матча, 38 мячей) и Евгений Коноплянка (86, 21).

Отметим, что лучшим бомбардиром в истории сборной Украины остается ее нынешний наставник Андрей Шевченко (111, 48).

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В статье: Украина Роман Яремчук
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
02.04.2021 в 15:04
З одного боку можна привітати, а з іншого Яремчук міг та повинен був випереджати Калиниченко і Девіча, реалізуй Роман хоч третину своїх моментів в останніх двох матчах! Заодно і збірну врятував від не приємних результатів.
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