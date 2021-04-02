Яремчук - в топ-15 бомбардиров в истории сборной Украины

В рамках квалификации чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла вничью с Казахстаном (1:1).

Нападающий национальной команды Роман Яремчук отличился забитым голом после голевой передачи от хавбека Александра Зинченко.

Взятие ворот для форварда стало 7-м в составе "сине-желтых" в 22-м матче.

Таким образом, Яремчук вошел в топ-15 бомбардиров Украины и сравнялся с Максимом Калиниченко (47 игр) и Марко Девичем (35 игр).

Из футболистов, которые вызывались на последний сбор национальной команды, в топ-15 также находятся Андрей Ярмоленко (92 матча, 38 мячей) и Евгений Коноплянка (86, 21).

Отметим, что лучшим бомбардиром в истории сборной Украины остается ее нынешний наставник Андрей Шевченко (111, 48).