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Полунин: Украине нужно научиться не только создавать моменты, но и реализовывать их

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Экс-игрок - о ничьей с Казахстаном

Полунин: Украине нужно научиться не только создавать моменты, но и реализовывать их

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Андрей Полунин прокомментировал ничью Украины с Казахстаном в матче отбора на ЧМ-2022.

"Хотелось бы, чтобы наши лидеры, которые играют в европейских клубах, все-таки решали исход матчей. Потому что сейчас потеряли очки и потом нам их может не хватить. Нужно научиться не только создавать моменты, но и реализовывать их. Самое главное - доводить матчи до победного конца", - сказал Полунин.

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В статье: Украина Казахстан Андрей Полунин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.04.2021 в 15:15
Долго думал?
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