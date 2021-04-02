Полунин: Украине нужно научиться не только создавать моменты, но и реализовывать их

Бывший игрок сборной Украины Андрей Полунин прокомментировал ничью Украины с Казахстаном в матче отбора на ЧМ-2022.

"Хотелось бы, чтобы наши лидеры, которые играют в европейских клубах, все-таки решали исход матчей. Потому что сейчас потеряли очки и потом нам их может не хватить. Нужно научиться не только создавать моменты, но и реализовывать их. Самое главное - доводить матчи до победного конца", - сказал Полунин.