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Полунин: Украине нужно научиться не только создавать моменты, но и реализовывать их
Экс-игрок - о ничьей с Казахстаном
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Бывший игрок сборной Украины Андрей Полунин прокомментировал ничью Украины с Казахстаном в матче отбора на ЧМ-2022.
"Хотелось бы, чтобы наши лидеры, которые играют в европейских клубах, все-таки решали исход матчей. Потому что сейчас потеряли очки и потом нам их может не хватить. Нужно научиться не только создавать моменты, но и реализовывать их. Самое главное - доводить матчи до победного конца", - сказал Полунин.
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