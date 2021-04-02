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Белик: У сборной Украины хорошие шансы зацепиться за второе место

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хотя и будет тяжело

Белик: У сборной Украины хорошие шансы зацепиться за второе место

ТРК Футбол

Новина українською

Позавчера Украина не сумела одолеть Казахстан в матче отбора на ЧМ-2022. Экс-игрок сборной Украины Алексей Белик оценил шансы сборной Украины попасть на Мундиаль в Катар.

"Для нас результат неудовлетворительный. Думаю, что мы недобрали четыре очка.

Но ничего критического не произошло. У нашей сборной хорошие шансы зацепиться за второе место, но будет тяжело", - сказал Белик.

Напомним, что в трех первых турах отбора Украина трижды сыграла вничью 1:1 – против Франции, Финляндии и Казахстана.

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В статье: Украина Алексей Белик
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Одиссей(Афула) (Афула)
02.04.2021 в 17:31
Все может измениться,дальше мы играем по 2 матча,это привычная схема,вернутся лидеры Степаненко,Ярмоленко,Цыганков.Мы не Франция,где 3 состава,у нас нет равноценных замен.Если Сидорчук Степаненка заменил,то Зубков(один из главных виновников 2х ничьих) и близко к Ярмоленко не приблизился.Даже Коноплянке достойной замены нет(Соболь,Михайличенко-это ниже сегодняшнего Коноплянки).Марлос тоже уже пенсия,слишком большие у нас потери и слишком много молодежи.
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.04.2021 в 17:12
Наши звезды европейских чемпионатов делают все возможное, что-бы этого не допустить.
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tolina-ystas (Краматорск)
02.04.2021 в 16:57
При такой игре у сборной нет никаких шансов.
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