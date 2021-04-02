Белик: У сборной Украины хорошие шансы зацепиться за второе место

Все может измениться,дальше мы играем по 2 матча,это привычная схема,вернутся лидеры Степаненко,Ярмоленко,Цыганков.Мы не Франция,где 3 состава,у нас нет равноценных замен.Если Сидорчук Степаненка заменил,то Зубков(один из главных виновников 2х ничьих) и близко к Ярмоленко не приблизился.Даже Коноплянке достойной замены нет(Соболь,Михайличенко-это ниже сегодняшнего Коноплянки).Марлос тоже уже пенсия,слишком большие у нас потери и слишком много молодежи.