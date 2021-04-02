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Белик: У сборной Украины хорошие шансы зацепиться за второе место
Хотя и будет тяжело
ТРК Футбол
Позавчера Украина не сумела одолеть Казахстан в матче отбора на ЧМ-2022. Экс-игрок сборной Украины Алексей Белик оценил шансы сборной Украины попасть на Мундиаль в Катар.
"Для нас результат неудовлетворительный. Думаю, что мы недобрали четыре очка.
Но ничего критического не произошло. У нашей сборной хорошие шансы зацепиться за второе место, но будет тяжело", - сказал Белик.
Напомним, что в трех первых турах отбора Украина трижды сыграла вничью 1:1 – против Франции, Финляндии и Казахстана.
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