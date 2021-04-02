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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эксперт: Перспектива у сборной Украины есть, но нужно подождать

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Как долго ждать, эксперт не пояснил

Эксперт: Перспектива у сборной Украины есть, но нужно подождать

Новина українською

Экс-игрок "Шахтера", а ныне эксперт ТК "Футбол" Александр Сопко прокомментировал результаты первых матчей команды Шевченко в квалификации на Мундиаль.

"Для того, чтобы стабилизировать игру, нужно время. Также нужно, чтобы игроки сборной больше времени были вместе.

Я думаю, что перспектива у сборной Украины есть. Видно, что Шевченко дает много нового команде, но нужно подождать", - сказал Сопко.

Напомним, что в трех первых турах отбора к ЧМ-2022 Украина трижды сыграла вничью 1:1 – против Франции, Финляндии и Казахстана.

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В статье: Украина Александр Сопко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Зритель (Харьков)
02.04.2021 в 18:22
Это как когда-то коммунизма ждали.
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