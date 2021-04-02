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Эксперт: Перспектива у сборной Украины есть, но нужно подождать
Как долго ждать, эксперт не пояснил
Экс-игрок "Шахтера", а ныне эксперт ТК "Футбол" Александр Сопко прокомментировал результаты первых матчей
"Для того, чтобы стабилизировать игру, нужно время. Также нужно, чтобы игроки сборной больше времени были вместе.
Я думаю, что перспектива у сборной Украины есть. Видно, что Шевченко дает много нового команде, но нужно подождать", - сказал Сопко.
Напомним, что в трех первых турах отбора к ЧМ-2022 Украина трижды сыграла вничью 1:1 – против Франции, Финляндии и Казахстана.
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