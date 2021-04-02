Эксперт: Перспектива у сборной Украины есть, но нужно подождать

Экс-игрок "Шахтера", а ныне эксперт ТК "Футбол" Александр Сопко прокомментировал результаты первых матчей команды Шевченко в квалификации на Мундиаль.

"Для того, чтобы стабилизировать игру, нужно время. Также нужно, чтобы игроки сборной больше времени были вместе.

Я думаю, что перспектива у сборной Украины есть. Видно, что Шевченко дает много нового команде, но нужно подождать", - сказал Сопко.