Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трубин после дебюта в сборной: Теперь хочется попасть на Евро
И шансы у молодого кипера неплохие
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал
"Честно говоря, это была мечта. Ты упорно работаешь и труд вознаграждается. Конечно, я думал об этом, мечтал. Для любого игрока это положительный момент и приятные эмоции. Детская мечта – играть за свою страну.
Но расстроены результатом, потому что нужно было выигрывать. В целом, было у нас много моментов, которые не реализовали. Не хватило реализации, одного точного удара.
Мне про свою игру тяжело сказать, потому что моментов у ворот не было почти. Не участвовал почти в игре, пару эпизодов всего.
После матча ребята поздравили с дебютом. Главный тренер был расстроен, поэтому просто пожал руку и поздравил. Понятно, что из-за результата не было у всех положительных эмоций. Андрей Пятов поддержал, сказал, что молодец и сказал, что сыграл уверенно.
Теперь хочется попасть на Евро. Но все зависит от меня, как проведу остаток сезона. Все в моих руках. Нужно работать, а там посмотрим", - сказал Трубин.
Популярное сейчас
- Французский новичок Металла Балули: Нашел в Украине нормальное, здоровое окружение
- Футболист Динамо попал в команду недели FIFA 21
- Рамос не сыграет с Ливерпулем, турне агента Холанда, штраф для Гельзина. Главные новости за 1 апреля
- "Пижонство, самоуверенность и расслабленность" - эмоции Кривцова после матча Украина - Казахстан
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО