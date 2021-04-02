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Трубин после дебюта в сборной: Теперь хочется попасть на Евро

Национальная сборная Украины
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И шансы у молодого кипера неплохие

Трубин после дебюта в сборной: Теперь хочется попасть на Евро

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

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Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал дебют против Казахстана (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

"Честно говоря, это была мечта. Ты упорно работаешь и труд вознаграждается. Конечно, я думал об этом, мечтал. Для любого игрока это положительный момент и приятные эмоции. Детская мечта – играть за свою страну.

Но расстроены результатом, потому что нужно было выигрывать. В целом, было у нас много моментов, которые не реализовали. Не хватило реализации, одного точного удара.

Мне про свою игру тяжело сказать, потому что моментов у ворот не было почти. Не участвовал почти в игре, пару эпизодов всего.

После матча ребята поздравили с дебютом. Главный тренер был расстроен, поэтому просто пожал руку и поздравил. Понятно, что из-за результата не было у всех положительных эмоций. Андрей Пятов поддержал, сказал, что молодец и сказал, что сыграл уверенно.

Теперь хочется попасть на Евро. Но все зависит от меня, как проведу остаток сезона. Все в моих руках. Нужно работать, а там посмотрим", - сказал Трубин.

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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