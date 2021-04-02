"Он низкожопый" - Протасов рассказал Денисову об особенностях игры форварда сборной Финляндии Пукки

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о своем разговоре с первым вице-президентом УАФ Олегом Протасовым после матча отбора ЧМ-2022 Украина – Финляндия (1:1).

"Я разговаривал после игры с Финляндией с Олегом Протасовым и хотел узнать, почему же все так произошло.

Финны после забитого мяча почувствовали себя развязно, как после водки. И вот понеслись они, а мы не были готовы к такому футболу. Мы не готовы были противостоять главной угрозе - нападающему Пукки. Даже игра в три центральных защитника нас не спасла от этого.

Я спрашивал у Олега Протасова, в чем главная опасность Пукки? На что он мне ответил: "Он низкожопый. Низкожопые умеют правильно работать с мячом и могут работать отлично своим корпусом". И Миколенко замешкался с мячом, не зная, выбивать его или отдать Бущану. Затем Протасов сказал: "А ведь и наш Шева был низкожопым и это была его сила", - подвел итог Денисов.