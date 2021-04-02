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"Он низкожопый" - Протасов рассказал Денисову об особенностях игры форварда сборной Финляндии Пукки

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

И в этом кроется главная опасность

"Он низкожопый" - Протасов рассказал Денисову об особенностях игры форварда сборной Финляндии Пукки

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о своем разговоре с первым вице-президентом УАФ Олегом Протасовым после матча отбора ЧМ-2022 Украина – Финляндия (1:1).

"Я разговаривал после игры с Финляндией с Олегом Протасовым и хотел узнать, почему же все так произошло.

Финны после забитого мяча почувствовали себя развязно, как после водки. И вот понеслись они, а мы не были готовы к такому футболу. Мы не готовы были противостоять главной угрозе - нападающему Пукки. Даже игра в три центральных защитника нас не спасла от этого.

Я спрашивал у Олега Протасова, в чем главная опасность Пукки? На что он мне ответил: "Он низкожопый. Низкожопые умеют правильно работать с мячом и могут работать отлично своим корпусом". И Миколенко замешкался с мячом, не зная, выбивать его или отдать Бущану. Затем Протасов сказал: "А ведь и наш Шева был низкожопым и это была его сила", - подвел итог Денисов.

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В статье: Украина Финляндия Александр Денисов Олег Протасов
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Запорізьке Торпедо (zp)
02.04.2021 в 19:41
люблю это понятие) низкожопый - то есть с сравнительно низко расположенным центром тяжести, из-за чего с ним непросто бороться корпус в корпус. Аллахьяра тоже хвалят за его успешную низкожопость) ну и Марадона, опять же
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Весела Дача (Кривий Ріг)
02.04.2021 в 20:12
Малиновському это не помогает.
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