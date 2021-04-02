Денисов: Футболист, играющий в России, не может выступать за сборную Украины

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов высказал свое мнение о том, что защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого не вызывают в сборную Украины .

"Ярослав выбрал тот путь, который он выбрал. Мне этот путь не нравится. Он уехал работать в "Зенит".

Я с этим морально не согласен и то, что он не вызывается в сборную, есть давно общепринятая позиция УАФ и Андрея Шевченко. Россия - агрессор, признанный на государственном уровне.

Быть там и выступать за сборную Украины - это, мягко говоря, нелогично. Поэтому я согласен с тем мнением, что человек, играющий в России, не может выступать за сборную Украины", - сказал Денисов.