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Слишком глубокое декольте. Злата Огневич спровоцировала скандал при исполнении гимна Украины
Игрокам сборной излишне глубокий вырез не помог настроится на матч
uaf.ua
На этой неделе с
Скандал получился знатный, но не только транжирством моментов в исполнении украинских игроков запомнился матч.
Перед поединком гимн Украины исполняла известная певица Злата Огневич,
Впрочем, сборной такая замена не помогла, да и в целом вылилась в скандал…
Дело в том, что Злата вышла исполнять гимн в откровенном наряде, а именно в платье с излишне глубоким декольте.
Часть пользователей соцсетей сразу начали шутить, что столь глубокое декольте отвлекло украинскую сборную от футбола, что и привело к потере очков.
Другая часть подходит к вопросу более серьезно и считает данный наряд вульгарным, который как минимум не может быть применен при исполнении гимна на фоне государственного флага.
А что выдумаете по этому поводу?
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