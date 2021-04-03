Слишком глубокое декольте. Злата Огневич спровоцировала скандал при исполнении гимна Украины

На этой неделе с борная Украины в матче отбора ЧМ-2022 не смогла в Киеве обыграть Казахстан (1:1).

Скандал получился знатный, но не только транжирством моментов в исполнении украинских игроков запомнился матч.

Перед поединком гимн Украины исполняла известная певица Злата Огневич, которая заменила на данном посту DZIDZIO .

Впрочем, сборной такая замена не помогла, да и в целом вылилась в скандал…

Дело в том, что Злата вышла исполнять гимн в откровенном наряде, а именно в платье с излишне глубоким декольте.

Часть пользователей соцсетей сразу начали шутить, что столь глубокое декольте отвлекло украинскую сборную от футбола, что и привело к потере очков.

Другая часть подходит к вопросу более серьезно и считает данный наряд вульгарным, который как минимум не может быть применен при исполнении гимна на фоне государственного флага.

А что выдумаете по этому поводу?