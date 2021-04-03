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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Слишком глубокое декольте. Злата Огневич спровоцировала скандал при исполнении гимна Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Игрокам сборной излишне глубокий вырез не помог настроится на матч

Слишком глубокое декольте. Злата Огневич спровоцировала скандал при исполнении гимна Украины

uaf.ua

Новина українською

На этой неделе сборная Украины в матче отбора ЧМ-2022 не смогла в Киеве обыграть Казахстан (1:1).

Скандал получился знатный, но не только транжирством моментов в исполнении украинских игроков запомнился матч.

Перед поединком гимн Украины исполняла известная певица Злата Огневич, которая заменила на данном посту DZIDZIO.

Впрочем, сборной такая замена не помогла, да и в целом вылилась в скандал…

Дело в том, что Злата вышла исполнять гимн в откровенном наряде, а именно в платье с излишне глубоким декольте.

Часть пользователей соцсетей сразу начали шутить, что столь глубокое декольте отвлекло украинскую сборную от футбола, что и привело к потере очков.

Другая часть подходит к вопросу более серьезно и считает данный наряд вульгарным, который как минимум не может быть применен при исполнении гимна на фоне государственного флага.

А что выдумаете по этому поводу?

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В статье: Украина
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