Сидорчук: Если бы мы с финнами достигли положительного результата, никто бы не критиковал новую схему игры

Капитан "Динамо" и игрок Национальной сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал матче против Франции и Финляндии:

“Концовка месяца получилась немного смазанной из-за неудачных результатов сборной. Тем не менее, ты сыграл два матча и забил гол французам в Сен-Дени. Что пошло не так у сборной?

– Нужно уметь разделять игру “Динамо” и сборной, это две разные команды. Не могу сказать, что игры сборной получились плохими по качеству, просто не было результата, на который мы рассчитывали. В матче с Казахстаном мы создали много моментов и должны были закрывать игру еще в первом тайме. Сама игра есть, видно ее рисунок, но реализация в таких играх многое решает.

Модель игры сборной была немного новой, при этом тебе была отведена важная роль в построении игры. Насколько легко удалось перестроится, ведь “Динамо” использует иную тактическую модель?

– Конечно, игровая модель немного разнится, но для нас это не должно быть проблемой. Единственная сложность состоит в том, что у национальной команды вся подготовка немного скомканная, ведь сбор длится всего десять дней. Мало времени для того чтобы наигрывать эту систему.

Хотя мне все было понятно, ведь мы играли при такой схеме, с тремя центральными защитниками, в “Динамо” при Сергее Реброве. Понятно, что в игре с Францией больший акцент делался именно на оборону, нужно было играть компактнее. И эта тактика дала свои плоды. Да и с Финляндией – если бы мы достигли положительного результата, удержали победный счет, никто бы не критиковал ее”, - сказал Сергей.