Национальная сборная Украины
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Павелко: Поддержал Миколенко по телефону. Он должен быть сильнее и лучше выступать
Руководитель УАФ выразил поддержку украинскому защитнику
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал ошибку защитника сборной Украины Виталия Миколенко в матче против команды Финляндии.
"Я тоже разговаривал с Виталием, по телефону. Поддержал и сказал, чтобы он не переживал.
Сказал, что все хорошо, что это нормально, что мы должны это пройти, а он должен быть сильнее и лучше выступать и за клуб, и за сборную", – рассказал Павелко.
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Источник:"Великий Футбол"
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.04.2021 в 23:13
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
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