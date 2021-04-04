Павелко: Поддержал Миколенко по телефону. Он должен быть сильнее и лучше выступать

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал ошибку защитника сборной Украины Виталия Миколенко в матче против команды Финляндии.

"Я тоже разговаривал с Виталием, по телефону. Поддержал и сказал, чтобы он не переживал.

Сказал, что все хорошо, что это нормально, что мы должны это пройти, а он должен быть сильнее и лучше выступать и за клуб, и за сборную", – рассказал Павелко.