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Павелко: Поддержал Миколенко по телефону. Он должен быть сильнее и лучше выступать

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Руководитель УАФ выразил поддержку украинскому защитнику

Павелко: Поддержал Миколенко по телефону. Он должен быть сильнее и лучше выступать

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал ошибку защитника сборной Украины Виталия Миколенко в матче против команды Финляндии.

"Я тоже разговаривал с Виталием, по телефону. Поддержал и сказал, чтобы он не переживал.

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Сказал, что все хорошо, что это нормально, что мы должны это пройти, а он должен быть сильнее и лучше выступать и за клуб, и за сборную", – рассказал Павелко.

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В статье: Андрей Павелко Виталий Миколенко
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Источник:
"Великий Футбол"

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.04.2021 в 23:13
Виталька
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0
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.04.2021 в 22:37
Ща ахметка прочитает, с довольствия снимет :)
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+1
0
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kotigorok (Чернігів)
04.04.2021 в 22:18
Краще би дав йому пару десятків мільйонів. Із вкраденого...
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+2
-1


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