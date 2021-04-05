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Национальная сборная Украины

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Журналист: ФИФА запретила УАФ натурализовать англичанина Килмена

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Не сложилось

Журналист: ФИФА запретила УАФ натурализовать англичанина Килмена

Фото: Getty Images / Автор - неизвестен

Новина українською

Журналист Игорь Цыганык заявил о том, что защитник "Вулверхэмптона" Макс Килман не будет натурализован УАФ, так как ФИФА запретила проводить данный "трансфер".

Все дело в том, что футболист был заигран за футбольную сборную Англии.

"Насколько я понимаю, ФИФА направила письмо в УАФ, в котором признала, что 8 официальных матчей за национальную футзальную сборную Англии, проведенных Килменом, не позволяют ему выступать в составе сборной Украины. То есть, у него есть английское футбольное гражданство и он должен пробиваться в сборную Англии. Футзальную, по пляжному или из большого футбола.

Потому что футзал, пляжный футбол и большой футбол - это одна семья. Например, если ты сыграл за одну сборную по пляжному футболу, то ты не имеешь права играть за сборные других стран. Поэтому, я думаю, что история с Максом Килменом уже закрыта. И сомневаюсь, что мы увидим его в желто-синей футболке. Хотя, насколько я знаю, он объявил серьезное желание. Он инициировал получение украинского гражданства. У него мать украинка с украинским паспортом и у него были большие надежды, что он сыграет за сборную Украины. Но сегодня правила ФИФА такие, что за сборную Украины ему играть не придется", - сказал Цыганык.

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В статье: Украина Игорь Цыганык Макс Килмен
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (9)
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karpatoman (Львів)
05.04.2021 в 22:13
А от нацистам фіфа дозволить націоналізувати (ой, натуралізувати) Шуранова на раз-два.
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0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
05.04.2021 в 22:14
А нацисти - це хто?
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.04.2021 в 22:02
"Потому что футзал, пляжный футбол и большой футбол - это одна семья." (с) ----------------------- настольный футбол, футбол на различных приставках - тоже одна семья?))))
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
05.04.2021 в 21:55
Там ещё ПаРаша на него претендовала... Неужто всё ради Газмяса?)))
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
05.04.2021 в 21:51
Гопоту подзаборную нахер послали. А звучит как: УАФ отказали.
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
05.04.2021 в 21:36
Уаф потужная организация просто
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+1
0
Dardolis (Первомайск)
05.04.2021 в 21:33
Ещё один провал УАФ... Сейчас сборные меняют как перчатки, достаточно посмотреть на сборные Франции, Англии, Германии...Тут не проблема в законе, тут проблема в неучах УАФ...
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+2
0
avatar
Drovko (Lviv)
05.04.2021 в 21:32
А до чого тут футзал дот футболу?
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
05.04.2021 в 21:53
В нас така потужна УАФ, що їх і плаванні нахер можуть послати.
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+1
0


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