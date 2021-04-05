Журналист: ФИФА запретила УАФ натурализовать англичанина Килмена

Журналист Игорь Цыганык заявил о том, что защитник "Вулверхэмптона" Макс Килман не будет натурализован УАФ, так как ФИФА запретила проводить данный "трансфер".

Все дело в том, что футболист был заигран за футбольную сборную Англии.

"Насколько я понимаю, ФИФА направила письмо в УАФ, в котором признала, что 8 официальных матчей за национальную футзальную сборную Англии, проведенных Килменом, не позволяют ему выступать в составе сборной Украины. То есть, у него есть английское футбольное гражданство и он должен пробиваться в сборную Англии. Футзальную, по пляжному или из большого футбола. Потому что футзал, пляжный футбол и большой футбол - это одна семья. Например, если ты сыграл за одну сборную по пляжному футболу, то ты не имеешь права играть за сборные других стран. Поэтому, я думаю, что история с Максом Килменом уже закрыта. И сомневаюсь, что мы увидим его в желто-синей футболке. Хотя, насколько я знаю, он объявил серьезное желание. Он инициировал получение украинского гражданства. У него мать украинка с украинским паспортом и у него были большие надежды, что он сыграет за сборную Украины. Но сегодня правила ФИФА такие, что за сборную Украины ему играть не придется", - сказал Цыганык.

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