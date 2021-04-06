Эксперт: Мы должны взять на себя ответственность, потому что не были достаточно жесткими к игре сборной Украины

На прошлой неделе Украина не сумела обыграть Казахстан в матче отбора на ЧМ-2022 (1:1). Эксперт ТК "Футбол" Михаил Метревели высказал свое мнение об игре команды Андрея Шевченко на НСК "Олимпийский".

"Мы тоже должны взять на себя некоторую ответственность, потому что не были достаточно жесткими к игре национальной сборной ранее. Уже случались подобные провалы именно в игровом плане в этот период, когда Андрей Николаевич возглавил команду. Но были и яркие моменты.

У сборной Украины сейчас случился щелчок по носу и она способна сделать так, чтобы не получилось пинком под зад. Самое главное, что сборная, к сожалению, не имеет равнозначный состав из 25-27 человек. И когда ключевые игроки получают травмы или заболевают, то это становится для нас непреодолимой преградой.

Я понимаю, почему Шевченко выбирал экспериментальную тактику на матч с финнами. Травмировано очень много ключевых футболистов: Коноплянка, Цыганков, Ярмоленко, Степаненко и так далее. Заменить их некем, поэтому приходится придумывать вот эти тактики, которые смогли бы принести нам результат", - сказал Метревели.