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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первый матч сборной Украины на Евро пройдет со зрителями

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В Амстердаме утвердили допуск болельщиков на стадион

Первый матч сборной Украины на Евро пройдет со зрителями

knvb.nl

Новина українською

Футбольная ассоциация Нидерландов, кабинет министров и муниципалитет Амстердама объявили о том, что матчи Евро-2020 на "Йохан Кройфф Арены" пройдут со зрителями.

Арена будет заполнена на 25% от общей вместительности стадиона, то есть, порядка 12 000 зрителей.

Также сообщается, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации квота может быть увеличена, как, впрочем, и уменьшена, если ситуация ухудшится.

"Мы с нетерпением ждем 12 000 зрителей на "Йохан Кройфф Арене", но понимаем, что коронавирус непредсказуем и нет никаких гарантий.

Однако, мы по-прежнему надеемся, что ситуация в июне улучшится до такой степени, что сможут присутствовать еще больше людей", – сказал директор Евро-2020 Гийс де Йонг.

Таким образом, матч Украины и Нидерландов, который состоится 13 июня, пройдет со зрителями.

Также ранее сообщалось, что и в Румынии зрители будут допущены на матчи (при такой же квоте 25% вместимости арены), и таким образом, все три матча сборной Украины в группе пройдут со зрителями.

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В статье: Украина Нидерланды
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Источник:
KNVB

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Комментарии (4)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
07.04.2021 в 23:04
А наші вболівальники зможуть потрапити на матч ?
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magnum power (БОМЖ)
07.04.2021 в 23:23
навряд чи. навіть при наявності щеплення, ковід-паспорта і свіжого тіста. придумають якийсь бар'єр, європейці зараз дуже винахідливі при закритті кордонів))
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Artemanat (Кривой Рог)
07.04.2021 в 22:36
Конечное УЕФА!!!Нидерланды играют матчи евро дома так ещё и со зрителями!!!
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+2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.04.2021 в 22:26
Буцегарня
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