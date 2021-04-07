Первый матч сборной Украины на Евро пройдет со зрителями

Футбольная ассоциация Нидерландов, кабинет министров и муниципалитет Амстердама объявили о том, что матчи Евро-2020 на "Йохан Кройфф Арены" пройдут со зрителями.

Арена будет заполнена на 25% от общей вместительности стадиона, то есть, порядка 12 000 зрителей.

Также сообщается, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации квота может быть увеличена, как, впрочем, и уменьшена, если ситуация ухудшится.

"Мы с нетерпением ждем 12 000 зрителей на "Йохан Кройфф Арене", но понимаем, что коронавирус непредсказуем и нет никаких гарантий.

Однако, мы по-прежнему надеемся, что ситуация в июне улучшится до такой степени, что сможут присутствовать еще больше людей", – сказал директор Евро-2020 Гийс де Йонг.

Таким образом, матч Украины и Нидерландов, который состоится 13 июня, пройдет со зрителями.