Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первый матч сборной Украины на Евро пройдет со зрителями
В Амстердаме утвердили допуск болельщиков на стадион
knvb.nl
Футбольная ассоциация Нидерландов, кабинет министров и муниципалитет Амстердама объявили о том, что матчи
Арена будет заполнена на 25% от общей вместительности стадиона, то есть, порядка 12 000 зрителей.
Также сообщается, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации квота может быть увеличена, как, впрочем, и уменьшена, если ситуация ухудшится.
"Мы с нетерпением ждем 12 000 зрителей на "Йохан Кройфф Арене", но понимаем, что коронавирус непредсказуем и нет никаких гарантий.
Однако, мы по-прежнему надеемся, что ситуация в июне улучшится до такой степени, что сможут присутствовать еще больше людей", – сказал директор Евро-2020 Гийс де Йонг.
Таким образом, матч Украины и Нидерландов, который состоится 13 июня, пройдет со зрителями.
Также ранее сообщалось, что и
Популярное сейчас
- Дания - Украина: смотреть онлайн матч отбора на Евро-2022 по футзалу
- В Минае установка, чтобы Севидова не было на фото и видео с тренировок и матчей
- Мариуполь не сможет рассчитывать на 13 игроков в матче с Шахтером
- Сборная Украины проведет матчи ЕВРО-2020 в Румынии со зрителями
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной