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Украина сохранила место в рейтинге ФИФА после матчей отбора ЧМ-2022

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Команда Андрея Шевченко в топ-25 лучших

Украина сохранила место в рейтинге ФИФА после матчей отбора ЧМ-2022

Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов

Новина українською

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных.

Украина сохранила 24-е место, имея в активе 1515,85 баллов. Среди представителей УЕФА команда Андрея Шевченко занимает 16-е.

Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды - 16 (-2), Австрия -23 (0), Северная Македония - 62 (3).

Добавим, что в топ-5 находится Бельгия, Франция, Бразилия, Англия и Португалия.

Напомним, что в марте подопечные Шевченко начали отбор поединками против Франции, Финляндии и Казахстана. Все матчи завершились вничью 1:1.

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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viajador (с. Печихвости)
08.04.2021 в 16:28
Козаки!!!
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