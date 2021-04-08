Украина сохранила место в рейтинге ФИФА после матчей отбора ЧМ-2022

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных.

Украина сохранила 24-е место, имея в активе 1515,85 баллов. Среди представителей УЕФА команда Андрея Шевченко занимает 16-е.

Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды - 16 (-2), Австрия -23 (0), Северная Македония - 62 (3).

Добавим, что в топ-5 находится Бельгия, Франция, Бразилия, Англия и Португалия.

Напомним, что в марте подопечные Шевченко начали отбор поединками против Франции, Финляндии и Казахстана. Все матчи завершились вничью 1:1.