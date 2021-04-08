Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Украина - Северная Ирландия пройдет не в Киеве. На Олимпийском планируют замену газона
Пока что место проведения встречи не определено
uaf.ua
Товарищеский матч
Как сообщил пресс-секретарь сборной Украины на НСК "Олимпийский" планируют сменить газон.
Среди возможных мест проведения игры рассматривается Харьков, где пройдет встреча с Бахрейном (23 мая). Также среди вариантов Днепр и Львов.
К тому же, пока не определено, где состоится товарищеский матч с Кипром (7 июня).
Напомним, что матч Украина – Северная Ирландия запланирован на 3 июня.
Популярное сейчас
- В УПЛ объяснили причину переноса матча Мариуполь - Шахтер в Киев
- Впервые в Украине болельщики смогут купить акции футбольного клуба
- Ведущий полузащитник Баварии догнал Андрея Шевченко и Златана Ибрагимовича в списке бомбардиров ЛЧ
- Журналист: ФИФА запретила УАФ натурализовать англичанина Килмена
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО