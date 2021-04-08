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Матч Украина - Северная Ирландия пройдет не в Киеве. На Олимпийском планируют замену газона

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Пока что место проведения встречи не определено

Матч Украина - Северная Ирландия пройдет не в Киеве. На Олимпийском планируют замену газона

uaf.ua

Новина українською

Товарищеский матч сборной Украины и Северной Ирландии может пройти не в Киеве.

Как сообщил пресс-секретарь сборной Украины на НСК "Олимпийский" планируют сменить газон.

Среди возможных мест проведения игры рассматривается Харьков, где пройдет встреча с Бахрейном (23 мая). Также среди вариантов Днепр и Львов.

К тому же, пока не определено, где состоится товарищеский матч с Кипром (7 июня).

Напомним, что матч Украина – Северная Ирландия запланирован на 3 июня.

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В статье: Украина Северная Ирландия
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Источник:
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.04.2021 в 18:00
Ура!!!
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