Матч Украина - Северная Ирландия пройдет не в Киеве. На Олимпийском планируют замену газона

Товарищеский матч сборной Украины и Северной Ирландии может пройти не в Киеве.

Как сообщил пресс-секретарь сборной Украины на НСК "Олимпийский" планируют сменить газон.

Среди возможных мест проведения игры рассматривается Харьков, где пройдет встреча с Бахрейном (23 мая). Также среди вариантов Днепр и Львов.

К тому же, пока не определено, где состоится товарищеский матч с Кипром (7 июня).

Напомним, что матч Украина – Северная Ирландия запланирован на 3 июня.