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Зинченко: Финны приехали за ничьей, у них не было никакого рисунка игры

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Александр прокомментировал результаты мартовских матчей сборной в отборе ЧМ-2022

Зинченко: Финны приехали за ничьей, у них не было никакого рисунка игры

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Полузащитник и капитан сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал результаты мартовских матчей команды в отборе ЧМ-2022.

Напомним, что в трех первых турах отбора к ЧМ-2022 Украина трижды сыграла вничью 1:1 – против Франции, Финляндии и Казахстана.

"Недооценка со стороны Франции? эти люди – убийцы на футбольном поле. Они голодны к победам и голам. Брать того же Килиана Мбаппе, сколько я слышал о нем, – он выходит на поле и просто хочет уничтожить соперника, забить множество мячей, побить все рекорды.

И таких в сборной Франции, не буду называть, какое количество. Никакой недооценки не было. Тем более, это отбор чемпионата мира, а не товарищеская игра.

Не сыграли ли с нами шутку 1:1? Я сразу говорил, что если мы не добудем 3 очка с финнами, то эта ничья не будет иметь никакого значения. Так оно и вышло.

Мы контролировали ход игры с Финляндией, потому что последние 10 минут... Я бы не стал кого-то обвинять в конце – мы обсуждаем последние 10 минут игры, просто нужно было стать, расставить всех по позициям. Они по ходу игры даже толком ничего не создали – только штанга с углового и гол, все. Люди приехали за ничьей. У них не было никакого рисунка игры, потому что мы все контролировали на футбольном поле.

В конце нужно было лишь стать по точкам, потому что уже было тяжело создавать моменты.

По поводу Казахстана мне нечего комментировать. Я был настолько опустошен после этой игры – создать такое количество моментов, а команда один раз перешла через половину поля и – гол. Мы тоже добыли такое очко с Францией. Эти игры не стоит забывать, но хорошие моменты нужно оставлять, а плохие – исправлять", – сказал Зинченко.

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В статье: Украина Александр Зинченко
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Источник:
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Комментарии (7)
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Лекарь (село Дарница)
08.04.2021 в 20:15
Сашко, финны приехали за ничьей, но чудом не увезли победу. Вот это надо понимать.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
08.04.2021 в 20:01
Айвазовский великий нарисовался. Капитан тонущего корабля.
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+3
0
2.dc (Николаев)
08.04.2021 в 20:00
Спасибо редакции ЮА-Футбола за опубликованный материал. Только-только впечатления начали зарубцовываться от всех этих финов/казахстанов, и вот опять ... Здесь вырву цитату от пана Зины "хороші моменти потрібно залишати, а погані - ну хотя-бы не "виправляти", вряд-ли мы на страничках ЮА-Футбола это можем сделать, но хотя бы не теребить бесконечно, да и без толку ...
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+2
0
download1 (huyersk)
08.04.2021 в 19:49
" Я відразу казав, що якщо ми не здобудемо три очки з фінами, то ця нічия не матиме ніякого значення. Так воно і вийшло. " Ти цим ще пишаєшься, мовляв, геній?? Не дарма тебе Гвардіола саджав на лавку за довгий язик, але до тебе все одно не дійшло .. Не тягнишь ти на кепа , хіба що тільки на капітана очевидності (
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+2
0
Не дармоед (Запорожье)
08.04.2021 в 19:28
А вы для чего на поле выходили? Нет слов ,как будто в футбол дауны играют, никакой мысли.
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+3
0
Тренерую (Столица)
08.04.2021 в 18:49
А, какой рисунок игры был у нашей сборной и у тебя???)))
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+4
0
Maksrovnii (Днепр)
08.04.2021 в 19:30
Это лучше спросить у его жены , она все знает )
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+3
0


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