Зинченко: Финны приехали за ничьей, у них не было никакого рисунка игры

Полузащитник и капитан сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал результаты мартовских матчей команды в отборе ЧМ-2022.
Напомним, что в трех первых турах отбора к ЧМ-2022 Украина трижды сыграла вничью 1:1 – против Франции, Финляндии и Казахстана.
"Недооценка со стороны Франции? эти люди – убийцы на футбольном поле. Они голодны к победам и голам. Брать того же Килиана Мбаппе, сколько я слышал о нем, – он выходит на поле и просто хочет уничтожить соперника, забить множество мячей, побить все рекорды.
И таких в сборной Франции, не буду называть, какое количество. Никакой недооценки не было. Тем более, это отбор чемпионата мира, а не товарищеская игра.
Мы контролировали ход игры с Финляндией, потому что последние 10 минут... Я бы не стал кого-то обвинять в конце – мы обсуждаем последние 10 минут игры, просто нужно было стать, расставить всех по позициям. Они по ходу игры даже толком ничего не создали – только штанга с углового и гол, все. Люди приехали за ничьей. У них не было никакого рисунка игры, потому что мы все контролировали на футбольном поле.
В конце нужно было лишь стать по точкам, потому что уже было тяжело создавать моменты.
По поводу Казахстана мне нечего комментировать. Я был настолько опустошен после этой игры – создать такое количество моментов, а команда один раз перешла через половину поля и – гол. Мы тоже добыли такое очко с Францией. Эти игры не стоит забывать, но хорошие моменты нужно оставлять, а плохие – исправлять", – сказал Зинченко.
Сашко, финны приехали за ничьей, но чудом не увезли победу. Вот это надо понимать.
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.04.2021 в 20:01
Айвазовский великий нарисовался. Капитан тонущего корабля.
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2.dc (Николаев)
08.04.2021 в 20:00
Спасибо редакции ЮА-Футбола за опубликованный материал.
Только-только впечатления начали зарубцовываться от всех этих
финов/казахстанов, и вот опять ... Здесь вырву цитату от пана Зины "хороші
моменти потрібно залишати, а погані - ну хотя-бы не "виправляти",
вряд-ли мы на страничках ЮА-Футбола
это можем сделать, но хотя бы не теребить бесконечно, да и без толку ...
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download1 (huyersk)
08.04.2021 в 19:49
" Я відразу казав, що якщо ми не здобудемо три очки з фінами, то ця нічия не матиме ніякого значення. Так воно і вийшло. "
Ти цим ще пишаєшься, мовляв, геній?? Не дарма тебе Гвардіола саджав на лавку за довгий язик, але до тебе все одно не дійшло .. Не тягнишь ти на кепа , хіба що тільки на капітана очевидності (
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Не дармоед (Запорожье)
08.04.2021 в 19:28
А вы для чего на поле выходили? Нет слов ,как будто в футбол дауны играют, никакой мысли.
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Тренерую (Столица)
08.04.2021 в 18:49
А, какой рисунок игры был у нашей сборной и у тебя???)))