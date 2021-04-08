Зинченко: Финны приехали за ничьей, у них не было никакого рисунка игры

Полузащитник и капитан сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал результаты мартовских матчей команды в отборе ЧМ-2022.

Напомним, что в трех первых турах отбора к ЧМ-2022 Украина трижды сыграла вничью 1:1 – против Франции, Финляндии и Казахстана.

"Недооценка со стороны Франции? эти люди – убийцы на футбольном поле. Они голодны к победам и голам. Брать того же Килиана Мбаппе, сколько я слышал о нем, – он выходит на поле и просто хочет уничтожить соперника, забить множество мячей, побить все рекорды.

И таких в сборной Франции, не буду называть, какое количество. Никакой недооценки не было. Тем более, это отбор чемпионата мира, а не товарищеская игра.

Не сыграли ли с нами шутку 1:1? Я сразу говорил, что если мы не добудем 3 очка с финнами , то эта ничья не будет иметь никакого значения. Так оно и вышло.

Мы контролировали ход игры с Финляндией, потому что последние 10 минут... Я бы не стал кого-то обвинять в конце – мы обсуждаем последние 10 минут игры, просто нужно было стать, расставить всех по позициям. Они по ходу игры даже толком ничего не создали – только штанга с углового и гол, все. Люди приехали за ничьей. У них не было никакого рисунка игры, потому что мы все контролировали на футбольном поле.

В конце нужно было лишь стать по точкам, потому что уже было тяжело создавать моменты.

По поводу Казахстана мне нечего комментировать. Я был настолько опустошен после этой игры – создать такое количество моментов, а команда один раз перешла через половину поля и – гол. Мы тоже добыли такое очко с Францией. Эти игры не стоит забывать, но хорошие моменты нужно оставлять, а плохие – исправлять", – сказал Зинченко.