Матеус: Сейчас я бы не раздумывая согласился играть за сборную Украины

Экс-форвард "Днепра" Матеус в интервью журналу "Футбол" рассказал о том, что ему поступало предложение сменить гражданство и выступать за сборную Украины .

— В свое время вы могли играть за сборную Украины?

— Да, мне предлагали принять украинское гражданство. Что не срослось? Я был немного в замешательстве, в смысле, не знал, стоит ли менять гражданство. На том и замялось. Если бы это случилось сейчас, я не раздумывая согласился бы сменить гражданство.

— С Фоменко у вас был прямой контакт?

— Лично с Фоменко нет. С приближенными к нему людьми — да. Имена, к сожалению, не помню. Они говорили, что есть такая возможность, и спрашивали, как я отношусь к тому, чтобы играть за сборную Украины. Это было накануне отпуска. Как я уже говорил, взял время на раздумье. Но потом все заморозилось. Возможно, потому что я изначально засомневался. Больше ко мне никто не обращался.