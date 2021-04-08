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Матеус: Сейчас я бы не раздумывая согласился играть за сборную Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Во времена Фоменко форвард сомневался при таком предложении

Матеус: Сейчас я бы не раздумывая согласился играть за сборную Украины

Фото - Валерий Мякотенко

Новина українською

Экс-форвард "Днепра" Матеус в интервью журналу "Футбол" рассказал о том, что ему поступало предложение сменить гражданство и выступать за сборную Украины.

— В свое время вы могли играть за сборную Украины?

— Да, мне предлагали принять украинское гражданство. Что не срослось? Я был немного в замешательстве, в смысле, не знал, стоит ли менять гражданство. На том и замялось. Если бы это случилось сейчас, я не раздумывая согласился бы сменить гражданство.

— С Фоменко у вас был прямой контакт?

— Лично с Фоменко нет. С приближенными к нему людьми — да. Имена, к сожалению, не помню. Они говорили, что есть такая возможность, и спрашивали, как я отношусь к тому, чтобы играть за сборную Украины. Это было накануне отпуска. Как я уже говорил, взял время на раздумье. Но потом все заморозилось. Возможно, потому что я изначально засомневался. Больше ко мне никто не обращался.

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В статье: Матеус Украина Днепр
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (4)
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миг-25 (киев)
08.04.2021 в 20:02
Единственного игрока для Сборной упустили-это Тайсона -остальные негры и Девичи-шлак
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0
-3
avatar
Wreck (Киев)
08.04.2021 в 20:08
Не смеши, Тайсон никому ни сдался, сборной не нужен.
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+1
0
download1 (huyersk)
08.04.2021 в 20:00
Ну давай ... за ветеранів..
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0
0
Лекарь (село Дарница)
08.04.2021 в 20:00
На натурализацию Матеуса я бы согласился руками и ногами. Ибо он - наш человек. Жаль, что не срослось
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