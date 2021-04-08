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Матеус: Сейчас я бы не раздумывая согласился играть за сборную Украины
Во времена Фоменко форвард сомневался при таком предложении
Фото - Валерий Мякотенко
Экс-форвард "Днепра" Матеус в интервью журналу "Футбол" рассказал о том, что ему поступало предложение сменить гражданство и выступать за
— В свое время вы могли играть за сборную Украины?
— Да, мне предлагали принять украинское гражданство. Что не срослось? Я был немного в замешательстве, в смысле, не знал, стоит ли менять гражданство. На том и замялось. Если бы это случилось сейчас, я не раздумывая согласился бы сменить гражданство.
— С Фоменко у вас был прямой контакт?
— Лично с Фоменко нет. С приближенными к нему людьми — да. Имена, к сожалению, не помню. Они говорили, что есть такая возможность, и спрашивали, как я отношусь к тому, чтобы играть за сборную Украины. Это было накануне отпуска. Как я уже говорил, взял время на раздумье. Но потом все заморозилось. Возможно, потому что я изначально засомневался. Больше ко мне никто не обращался.
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