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Трубин: Голкиперу сложнее дебютировать в сборной, ведь тебя редко выпускают на замену
Нужно выходить в стартовом составе
Скриншот: УАФ
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал
"Это очень приятное для меня событие, ведь осуществилась моя мечта.
Цель каждого футболиста - выступать за свою сборную. Для голкипера осуществить эту мечту несколько сложнее, чем для полевого игрока, ведь тебя редко выпускают на замену, нужно выступать в основном составе.
Для меня это огромный шаг, который делает меня сильнее. Я понимаю, что моя работа не проходит даром", - сказал Трубин.
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