Трубин: Голкиперу сложнее дебютировать в сборной, ведь тебя редко выпускают на замену

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал свой дебют в сборной Украины в матче отбора ЧМ-2022 против Казахстана (1:1).

"Это очень приятное для меня событие, ведь осуществилась моя мечта.

Цель каждого футболиста - выступать за свою сборную. Для голкипера осуществить эту мечту несколько сложнее, чем для полевого игрока, ведь тебя редко выпускают на замену, нужно выступать в основном составе.

Для меня это огромный шаг, который делает меня сильнее. Я понимаю, что моя работа не проходит даром", - сказал Трубин.