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Трубин: Голкиперу сложнее дебютировать в сборной, ведь тебя редко выпускают на замену

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Нужно выходить в стартовом составе

Трубин: Голкиперу сложнее дебютировать в сборной, ведь тебя редко выпускают на замену

Скриншот: УАФ

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал свой дебют в сборной Украины в матче отбора ЧМ-2022 против Казахстана (1:1).

"Это очень приятное для меня событие, ведь осуществилась моя мечта.

Цель каждого футболиста - выступать за свою сборную. Для голкипера осуществить эту мечту несколько сложнее, чем для полевого игрока, ведь тебя редко выпускают на замену, нужно выступать в основном составе.

Для меня это огромный шаг, который делает меня сильнее. Я понимаю, что моя работа не проходит даром", - сказал Трубин.

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
УАФ

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