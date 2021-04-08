Левченко: Думаю, все наши ребята прекрасно понимают, что Евро - это своеобразная ярмарка игроков

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданием от участия "сине-желтых" в грядущем ЕВРО-2020 .

"Я думаю, что все наши ребята прекрасно понимают, что чемпионат Европы - это своеобразная ярмарка игроков. Это незабываемое событие. Я хочу пожелать, чтобы украинцы подошли к нему без травм, в хорошем физическом и психологическом состоянии.

Я считаю, что главной будет игра с Нидерландами. Но, с другой стороны, когда их побеждать, если не сейчас? Не умаляет их качества, но именно сейчас в Нидерландах очень много критикуют игру команды", - сказал Левченко.