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Левченко: Думаю, все наши ребята прекрасно понимают, что Евро - это своеобразная ярмарка игроков
Чемпионат Европы не за горами
Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданием от участия "сине-желтых" в грядущем
"Я думаю, что все наши ребята прекрасно понимают, что чемпионат Европы - это своеобразная ярмарка игроков. Это незабываемое событие. Я хочу пожелать, чтобы украинцы подошли к нему без травм, в хорошем физическом и психологическом состоянии.
Я считаю, что главной будет игра с Нидерландами. Но, с другой стороны, когда их побеждать, если не сейчас? Не умаляет их качества, но именно сейчас в Нидерландах очень много критикуют игру команды", - сказал Левченко.
Напомним, что Евро-2020 пройдет на полях Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Украины в своей группе сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.
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