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Левченко: Думаю, все наши ребята прекрасно понимают, что Евро - это своеобразная ярмарка игроков

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Чемпионат Европы не за горами

Левченко: Думаю, все наши ребята прекрасно понимают, что Евро - это своеобразная ярмарка игроков

Новина українською

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданием от участия "сине-желтых" в грядущем ЕВРО-2020.

"Я думаю, что все наши ребята прекрасно понимают, что чемпионат Европы - это своеобразная ярмарка игроков. Это незабываемое событие. Я хочу пожелать, чтобы украинцы подошли к нему без травм, в хорошем физическом и психологическом состоянии.

Я считаю, что главной будет игра с Нидерландами. Но, с другой стороны, когда их побеждать, если не сейчас? Не умаляет их качества, но именно сейчас в Нидерландах очень много критикуют игру команды", - сказал Левченко.

Напомним, что Евро-2020 пройдет на полях Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Украины в своей группе сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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В статье: Украина Евгений Левченко
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Источник:
УАФ

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