Соболь: С Финляндией нам не хватило то ли концентрации, то ли дисциплины

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь поделился мнением о ничьей с Финляндией (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

"По ходу поединка с Финляндией мы полностью контролировали игру. Забили мяч, но в последнем игровом отрезке нам не хватило то ли концентрации, то ли дисциплины", - отметил Соболь.

Напомним, что матчи против Франции и Казахстана также завершились вничью 1:1.