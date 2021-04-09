Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Соболь: С Финляндией нам не хватило то ли концентрации, то ли дисциплины
Защитник вспомнил матч отбора на ЧМ-2022
zbirna.com
Защитник сборной Украины Эдуард Соболь поделился мнением о ничьей с Финляндией (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.
"По ходу поединка с Финляндией мы полностью контролировали игру. Забили мяч, но в последнем игровом отрезке нам не хватило то ли концентрации, то ли дисциплины", - отметил Соболь.
Напомним, что матчи против Франции и Казахстана также завершились вничью 1:1.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Популярное сейчас
- Тренер Легии: По Русину будем принимать решение через две недели
- Карим Бензема опасается в составе Барселоны только одного игрока
- Без зрителей? Голый забег во время матча Лиги Европы
- Просьба Шевченко вызвала недоумение у одного из клубов УПЛ - источник
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...