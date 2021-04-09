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Соболь: С Финляндией нам не хватило то ли концентрации, то ли дисциплины

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Защитник вспомнил матч отбора на ЧМ-2022

Соболь: С Финляндией нам не хватило то ли концентрации, то ли дисциплины

zbirna.com

Новина українською

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь поделился мнением о ничьей с Финляндией (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

"По ходу поединка с Финляндией мы полностью контролировали игру. Забили мяч, но в последнем игровом отрезке нам не хватило то ли концентрации, то ли дисциплины", - отметил Соболь.

Напомним, что матчи против Франции и Казахстана также завершились вничью 1:1.

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В статье: Украина Финляндия Эдуард Соболь
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Источник:
УАФ

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