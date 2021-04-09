"Квартиру в Новопечерских Липках не купишь" - Денисов рассказал о премиальных в сборной Украины

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о премиальных, которые получили игроки сборной Украины за выход на Евро-2020 .

"Размер призовых зависит от возможностей ассоциации, договоренностей со спонсорами. Кто эту энную сумму приносит в раздевалку? У нас это определяет главный тренер сборной Украины.

Раньше, еще при Блохине, призовые распределялись так, что Олег Владимирович определял, кто сколько получит денег, и согласовывал с президентом федерации Григорием Суркисом. Сейчас президент УАФ Андрей Павелко доверил этот вопрос только Шевченко, который и определяет, кто сколько получит. Возьмем для примера деньги за отбор на Евро-2020, все суммы "белые", налоги в бюджет Украины были заплачены.

О каких суммах речь? Роман Яремчук в интервью Игорю Бурбасу оценил эту сумму в трехкомнатную квартиру в Киеве. Но город большой, районы есть разные. Можно сказать, что в "Новопечерских Липках" трехкомнатную квартиру за эту сумму не купишь. А вот на Лукьяновке - вполне можно.

В Лиге наций это было где-то 50 тысяч у.е. на футболиста, в отборе на Евро или ЧМ цифры больше, от 100 тысяч долларов. Это не за матч, а за весь цикл. Эту сумму оговаривает главный тренер сборной.

При Шевченко бонусы в сборной стали системой. Главное - попасть в сборную и бонус точно будет. Конечно, размер будет зависеть от того, насколько хорошо и системно футболист принимает участие в матчах", - сказал Денисов.