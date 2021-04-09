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"Квартиру в Новопечерских Липках не купишь" - Денисов рассказал о премиальных в сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Суммы за Лигу Наций и Евро-2020 разные

"Квартиру в Новопечерских Липках не купишь" - Денисов рассказал о премиальных в сборной Украины

Фото Євгена Кравса - УАФ

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о премиальных, которые получили игроки сборной Украины за выход на Евро-2020.

"Размер призовых зависит от возможностей ассоциации, договоренностей со спонсорами. Кто эту энную сумму приносит в раздевалку? У нас это определяет главный тренер сборной Украины.

Раньше, еще при Блохине, призовые распределялись так, что Олег Владимирович определял, кто сколько получит денег, и согласовывал с президентом федерации Григорием Суркисом. Сейчас президент УАФ Андрей Павелко доверил этот вопрос только Шевченко, который и определяет, кто сколько получит. Возьмем для примера деньги за отбор на Евро-2020, все суммы "белые", налоги в бюджет Украины были заплачены.

О каких суммах речь? Роман Яремчук в интервью Игорю Бурбасу оценил эту сумму в трехкомнатную квартиру в Киеве. Но город большой, районы есть разные. Можно сказать, что в "Новопечерских Липках" трехкомнатную квартиру за эту сумму не купишь. А вот на Лукьяновке - вполне можно.

В Лиге наций это было где-то 50 тысяч у.е. на футболиста, в отборе на Евро или ЧМ цифры больше, от 100 тысяч долларов. Это не за матч, а за весь цикл. Эту сумму оговаривает главный тренер сборной.

При Шевченко бонусы в сборной стали системой. Главное - попасть в сборную и бонус точно будет. Конечно, размер будет зависеть от того, насколько хорошо и системно футболист принимает участие в матчах", - сказал Денисов.

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В статье: Украина Александр Денисов
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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fabo822
09.04.2021 в 19:12
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
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Пришта Литин (Київ)
09.04.2021 в 19:08
Хто нарешті пошле далеко на йух цього огидного підохмєтовського посіпаку пЄнісова?!
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