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Ребров: Для любого тренера тренировать сборную престижно и почетно
Но в данный момент позиция закрыта
Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о возможности возглавить
"У любого тренера есть желание вернуться работать в свою страну. В каком качестве – уже другой вопрос. Думаю, для любого тренера это престижно и почетно тренировать сборную. Не говорю о ситуации, которая есть сейчас.
Я рад работе Шевченко в сборной. Думаю, все хорошо. Все ждем Евро и надеюсь, что мы там удачно выступим.
Сейчас я достаточно часто на связи с Шевченко. У нас два игрока "Ференцвароша" в сборной. Иногда Шевченко звонит и спрашивает об их состоянии, иногда я после матча наберу и мы поговорим о прошедших играх", - сказал Ребров.
Напомним, что контракт Реброва с "Ференцварошем" рассчитан до лета 2022 года.
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