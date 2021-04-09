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Национальная сборная Украины

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Ребров: Для любого тренера тренировать сборную престижно и почетно

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

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Ребров: Для любого тренера тренировать сборную престижно и почетно

Новина українською

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о возможности возглавить сборную Украины.

"У любого тренера есть желание вернуться работать в свою страну. В каком качестве – уже другой вопрос. Думаю, для любого тренера это престижно и почетно тренировать сборную. Не говорю о ситуации, которая есть сейчас.

Я рад работе Шевченко в сборной. Думаю, все хорошо. Все ждем Евро и надеюсь, что мы там удачно выступим.

Сейчас я достаточно часто на связи с Шевченко. У нас два игрока "Ференцвароша" в сборной. Иногда Шевченко звонит и спрашивает об их состоянии, иногда я после матча наберу и мы поговорим о прошедших играх", - сказал Ребров.

Напомним, что контракт Реброва с "Ференцварошем" рассчитан до лета 2022 года.

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В статье: Андрей Шевченко Сергей Ребров Украина Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (2)
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миг-25 (киев)
09.04.2021 в 21:15
Нет -хватит нам донецких и их кумов в Сборной Украины- Серега -сиди в Ференцвароше Нужен иностранец а не ахметовская подстилка
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ilyasuksfzr
09.04.2021 в 20:45
СEKС Знакoмcтвa в твоем городе! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, здесь дают в попу и берут в рот, без денег и отношений, можешь убедиться сам-----> srt.vg/trax
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Vlad21
09.04.2021 в 20:28
Сергей! Когда Шева уйдет в Милан, мог бы возглавить сборную.
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