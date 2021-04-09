Ребров: Для любого тренера тренировать сборную престижно и почетно

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о возможности возглавить сборную Украины .

"У любого тренера есть желание вернуться работать в свою страну. В каком качестве – уже другой вопрос. Думаю, для любого тренера это престижно и почетно тренировать сборную. Не говорю о ситуации, которая есть сейчас.

Я рад работе Шевченко в сборной. Думаю, все хорошо. Все ждем Евро и надеюсь, что мы там удачно выступим.

Сейчас я достаточно часто на связи с Шевченко. У нас два игрока "Ференцвароша" в сборной. Иногда Шевченко звонит и спрашивает об их состоянии, иногда я после матча наберу и мы поговорим о прошедших играх", - сказал Ребров.